Загадка блуждающих могил

Кладбище – тихое место и последнее пристанище навсегда покинувших этот мир. И по определению должно быть средоточием покоя. В общем и целом так оно и есть. Если бы некоторые покойники не перемещались по территории, вводя в ступор живых этим занятием.
В архивных записях сохранилась история XV века о перемещении на кладбище австрийского города Линца могилы некоего господина Штетенберга. Местным не пришло в голову ничего лучше, чем заподозрить давно почившего мужчину в связи с тёмными силами. Из-за которой он не мог обрести покой и в посмертии. Останки предали огню, а на месте захоронения пепла поставили осиновый крест. Чтобы уж наверняка не вернулся.
Аналогичная история произошла в 1627 году с могилой испанца Педро Асунтоса. В деле передвижения последнего приюта пытались разобраться лучшие инквизиторы своего времени. Но расследование не принесло результатов.
Два пастуха в 1740-х гг. обнаружили близ немецкого Равенсбурга могилу. Вполне себе полноценную, с надгробием, на котором было высечено имя усопшей – Христина Баэр. Мужчины клялись, что исходили эти места многократно вдоль и поперёк. И никаких захоронений, тем более старых, там не было.
Священник местной церкви сообщил, что Христина была истинно верующей и одной из самых верных прихожанок. За что удостоилась чести быть похороненной на церковном кладбище. Где на месте могилы обнаружился пустой ровный участок. Гроб нашёлся именно там, где пастухи отыскали надгробие.
Священник не смог найти объяснение лучше, чем сослаться на божью волю. Но местные на всякий случай старались обходить место десятой дорогой.
А этот случай активно освещался в прессе. В 1928 году внучатый племянник давно почившего Роджера Хейзлема прибыл на кладбище шотландского Гленисвилла, чтобы навестить могилы родных. И хотя Артур несколько раз уже бывал здесь, захоронение предка не нашёл. А ведь он отлично помнил, что рядом был очень примечательный склеп, украшенный фигурой скорбящего ангела.
При помощи смотрителя кладбища Артур Хейзлем нашёл надгробие. Но оно располагалось аж в 200 метрах от прежнего места. Что это, надругательство или чья-то шутка? Артур распорядился раскопать старое место. Где ничего не обнаружилось. А на новом, под мальтийским крестом, нашлись останки предка в рассохшемся гробу.
На фаланге пальца был фамильный перстень с монограммой. Что доказало, что это действительно останки Роджера. Переносить захоронение не стали: слишком уж плотно и основательно кости вросли в глину. Что отметает предположение о шутниках или осквернителях. Во-первых, им пришлось бы проделать колоссальную работу, а во-вторых, признаков разъединения фрагментов тела не было.
Уже в наше время тоже встречались случаи перемещения. В 1989 году на ферму канзасца Джо Берни «приблудилась» могила, увенчанная каменным надгробием. При помощи работников мужчина снял плиту и разрыл холм. На глубине полутора метров обнаружились остатки гроба и человеческого тела, основательно вросшего в землю.
Шутка опять же исключается. Поскольку извлечь всё это аккуратно получилось только при помощи экскаватора. Останки вывезли подальше в степь и захоронили.
У некоторых народов имеется мистическое объяснение существования могил, перемещающихся по непредсказуемой траектории. Его объясняют работой колдунов, магов и ведьм.
Жрецы культа вуду обливают могилы древесным соком или делают бордюр из ракушек: так могила не сможет переместиться. А у представителей одного из племён островов Тонго есть практика двойного захоронения: так одна душа воспротивится перемещению другой, если у той возникнет такая идея.
В архивах есть интересный рассказ испанского конкистадора Педро де Альварадо. Он описал случай перемещения захоронений инкских жрецов. По традиции их хоронили на побережье, а потом по необъяснимым причинам могилы оказывались на плато, расположенном на удалении шести километров от первоначального места.
На настоящий момент ясно одно: случаи перемещения могил действительно зафиксированы. Но их причины так и остаются невыясненными.
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