Загадка блуждающих могил

Аналогичная история произошла в 1627 году с могилой испанца Педро Асунтоса. В деле передвижения последнего приюта пытались разобраться лучшие инквизиторы своего времени. Но расследование не принесло результатов.

Два пастуха в 1740-х гг. обнаружили близ немецкого Равенсбурга могилу. Вполне себе полноценную, с надгробием, на котором было высечено имя усопшей – Христина Баэр. Мужчины клялись, что исходили эти места многократно вдоль и поперёк. И никаких захоронений, тем более старых, там не было.

Священник местной церкви сообщил, что Христина была истинно верующей и одной из самых верных прихожанок. За что удостоилась чести быть похороненной на церковном кладбище. Где на месте могилы обнаружился пустой ровный участок. Гроб нашёлся именно там, где пастухи отыскали надгробие.

Священник не смог найти объяснение лучше, чем сослаться на божью волю. Но местные на всякий случай старались обходить место десятой дорогой.