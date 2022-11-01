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Ацтекский Диск Смерти: древняя тайна, над разгадкой которой ломают головы лучшие умы современности

Ацтекский Диск Смерти: древняя тайна, над разгадкой которой ломают головы лучшие умы современности

Автор:
01 ноября 2022 12:56
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Диск Смерти   артефакт   божество   версия   гипотеза   интересно   культ   находка   нло   
1431
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В 1963 году на территории древнего города Теотиуакан был обнаружен загадочный артефакт. С самого момента его обнаружения представители разных областей науки пытаются понять, что он собой представляет, и зачем создавался. Пока безуспешно.

Артефакт, имеющий форму небесного светила, обнаружили рядом с пирамидой Солнца. Соответственно, между ними прослеживается явная связь. Однако в центре диска изображен человеческий череп. Что натолкнуло исследователей на связь артефакта с культом, предположительно бога Миктлантекухтли, который некогда был ацтекским жрецом.

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Артефакту дали название «Диск Смерти». И причина не только в изображении. Нельзя исключать, что его использовали для человеческих жертвоприношений. А безупречная обработка камня даже позволяет предположить, что его обрабатывали не люди, а какие-то существа иного порядка. Инопланетяне?

Интересный момент: после реконструкции диска он демонстрирует прямое сходство с нимбами, которые изображаются на иконах с христианскими святыми. Что породило предположение о том, что и диск, и иконописные изображения демонстрируют не некий абстрактный ореол святости, а техническую конструкцию типа шлема скафандра. И опять всплывает версия с НЛО. Если исходить из предположения о внеземном разуме, то получается что святые, обладавшие возможностью творить чудеса, как раз были инопланетянами, представлявшими внеземные расы. Кстати, на некоторых иконах можно найти изображения так называемых летающих тарелок.

Косвенным подтверждение этого факта выступает и место, где обнаружили Диск Смерти. Дело в том, что в переводе с языка ацтеков Теотиуакан значит место, где боги спускаются с небес. Соответственно, древний город был местом дисклокации небесных странников, ставших колонизаторами, а дорога мертвых к пирамиде Солнца – это что-то типа взлетной полосы. А с какой функциональной нагрузкой вы бы связали этот артефакт?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Диск Смерти   артефакт   божество   версия   гипотеза   интересно   культ   находка   нло   
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14  комментариев
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8k
ron 2 часа назад
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103
Родион Шестопалов 8 минут назад
РЕН ТВ детектед!!!!
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8k
krivsan 10 минут назад
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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44
Velziavul Necronomikonoff Полчаса назад
Ну, а что тут думать, если восстановить все пазы то получиться 52 недели, один глаз это високосный год второй дополнительная дата, круглыми камушками выкладывали колличество жертв в неделю, ВСЁ СХОДИТСЯ!!!!
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6k
Roman 37 минут назад
Кстати, сегодня умы, занимающиеся исследованиями мезоамерики, называют ацтеков астеками. Что как бы намекает на вторую свежесть данной - с позволения сказать - "статьи".
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13k
MrForstd 39 минут назад
Какое совпадение, изображение солнца попадается с древности по всему миру. Наверно тоже пришельцы замешаны не иначе.
Черепа где только ацтеки не использовали, да посмотрите на ту же Мексику, которая располагается на местах жизни ацтеков, у них тоже часто черепа используются и "день мёртвых" даже празднуют масштабно и также люди по дорогам в праздник толпой ходят, а день святого Иуды мессы по дороге проходят до алтаря Санта Муерты, вот для чего эта дорога скорее всего, а не "взлётная полоса" . Акуеть загадка.

P.S. Не думаю что эти учёные правда такие бакланы, просто на дураках гранты на исследования получают, а за быстрое "раскрытие тайн" много не заработаешь. толи дело на исследования денег выбить

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49
Юрий 47 минут назад
ну не знаю, в каменюке на фото, которую колупают два индейца, ничего "безупречного" не нижу!
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< местом дисКлокации >>>

Бля, когда же вы научитесь читать то, что постите?
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6k
Roman 2 часа назад
Зашёл и не увидел списка лучших умов современности.
Фу такими быть!
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