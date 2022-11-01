Ацтекский Диск Смерти: древняя тайна, над разгадкой которой ломают головы лучшие умы современности

Интересный момент: после реконструкции диска он демонстрирует прямое сходство с нимбами, которые изображаются на иконах с христианскими святыми. Что породило предположение о том, что и диск, и иконописные изображения демонстрируют не некий абстрактный ореол святости, а техническую конструкцию типа шлема скафандра. И опять всплывает версия с НЛО. Если исходить из предположения о внеземном разуме, то получается что святые, обладавшие возможностью творить чудеса, как раз были инопланетянами, представлявшими внеземные расы. Кстати, на некоторых иконах можно найти изображения так называемых летающих тарелок.