Ацтекский Диск Смерти: древняя тайна, над разгадкой которой ломают головы лучшие умы современности

В 1963 году на территории древнего города Теотиуакан был обнаружен загадочный артефакт. С самого момента его обнаружения представители разных областей науки пытаются понять, что он собой представляет, и зачем создавался. Пока безуспешно.
Артефакт, имеющий форму небесного светила, обнаружили рядом с пирамидой Солнца. Соответственно, между ними прослеживается явная связь. Однако в центре диска изображен человеческий череп. Что натолкнуло исследователей на связь артефакта с культом, предположительно бога Миктлантекухтли, который некогда был ацтекским жрецом.
Артефакту дали название «Диск Смерти». И причина не только в изображении. Нельзя исключать, что его использовали для человеческих жертвоприношений. А безупречная обработка камня даже позволяет предположить, что его обрабатывали не люди, а какие-то существа иного порядка. Инопланетяне?
Интересный момент: после реконструкции диска он демонстрирует прямое сходство с нимбами, которые изображаются на иконах с христианскими святыми. Что породило предположение о том, что и диск, и иконописные изображения демонстрируют не некий абстрактный ореол святости, а техническую конструкцию типа шлема скафандра. И опять всплывает версия с НЛО. Если исходить из предположения о внеземном разуме, то получается что святые, обладавшие возможностью творить чудеса, как раз были инопланетянами, представлявшими внеземные расы. Кстати, на некоторых иконах можно найти изображения так называемых летающих тарелок.
Косвенным подтверждение этого факта выступает и место, где обнаружили Диск Смерти. Дело в том, что в переводе с языка ацтеков Теотиуакан значит место, где боги спускаются с небес. Соответственно, древний город был местом дисклокации небесных странников, ставших колонизаторами, а дорога мертвых к пирамиде Солнца – это что-то типа взлетной полосы. А с какой функциональной нагрузкой вы бы связали этот артефакт?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Пять реальных предметов, найденных на чердаке и проданных за миллионы
- Связь процесса родовспоможения и римского государственного деятеля
- Археологи нашли розовый саркофаг хранителя сокровищ Рамзеса
- Ассирийские письмена были найдены на месте теракта в Ираке
- Антиквариат по скидке: американец купил за 75 долларов страницу из древней книги
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А во вторых, а вы уверены, что у ацтеков была семидневная неделя?
Черепа где только ацтеки не использовали, да посмотрите на ту же Мексику, которая располагается на местах жизни ацтеков, у них тоже часто черепа используются и "день мёртвых" даже празднуют масштабно и также люди по дорогам в праздник толпой ходят, а день святого Иуды мессы по дороге проходят до алтаря Санта Муерты, вот для чего эта дорога скорее всего, а не "взлётная полоса" . Акуеть загадка.
P.S. Не думаю что эти учёные правда такие бакланы, просто на дураках гранты на исследования получают, а за быстрое "раскрытие тайн" много не заработаешь. толи дело на исследования денег выбить
Бля, когда же вы научитесь читать то, что постите?
Фу такими быть!