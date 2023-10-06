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Жирная и вкусная закуска из лаваша

Жирная и вкусная закуска из лаваша

Автор:
06 октября 2023 11:48
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Закуски   блюда из лаваша   вкуснятина   лаваш   рецепты   
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Чипсы и сухарики уже давно не заходят под пиво? Попробуйте блюдо, которое можно приготовить за 17 минут. Рецепт прекрасен тем, что компоненты заменяемы. Главное в рецепте — тонкий лаваш и сыр.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 3 шт
Сыр — чем больше, тем лучше (180 гр)
Сосиски — 6 шт
Соленья и грибы — всё, что есть в холодильнике, лишь бы лаваш закрутился
Зелень — побольше
Кетчуп и майонез — на один раз помазать
Масло растительное — для смазывания сковороды
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Сосиски можно заменить курятиной, говядиной, бараниной, свининой, колбасой или же таким же количеством сыра. Сыр можно брать любой, лишь бы плавился. В идеале лучше моцареллу.

Из зелени у меня была петушка, можно заменить зелёным луком, кинзой, укропом или базиликом.

Грибы берите любые. Можно вообще готовить без грибов. Однажды я приготовил такой же лаваш, заменив абсолютно все ингредиенты сыром. Было вкусно.
Зелень и соленья мелко режем и смешиваем. На отдельной сковороде обжариваем нарезанные сосиски и грибы. Я добавил столовую ложку томатной пасты.
Раскладываем начинку по лавашу, скручиваем.
Если не добавляете кетчуп или майонез, то, возможно, придётся чуть-чуть посолить.
Обжариваем по минуте на среднем огне, не забывая добавить масло.
Подавать горячим. Идеально сочетается со светлым нефильтрованным.
Общее время приготовления трёх лавашей составило 17 минут.

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Метки: Еда   Закуски   блюда из лаваша   вкуснятина   лаваш   рецепты   
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17  комментариев
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31k
Владимир 2 часа назад
Шаурма-лайт какая то, диетическая.
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3k
Past 2 минуты назад
В лаваш тонкий можно заворачивать все что угодно))) Жена делает рулеты с красной рыбой, просто с сыром, с сосисками, с беконом и т.д. Я лично делал лаваш с жареным луком и чесноком и все равно вкусно.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Лаваш вообще штука прекрасная.

Можно взять вообще любой салат, выложить на лаваш, свернуть рулет и нарезать на роллы.

Будет ништяк.

Более того. Будет вкусно, даже если вы в этот рулет завернете вчерашнюю (позавчерашнюю и далее) гречку из холодильника. Нужно только добавить чуть "жижи". Это может быть что угодно, - мелко нарезанные соленые огурчики, банально обжаренный репчатый лук или тупо майонез. А можно и все вместе.
Рулет на основе лаваша все стерпит.
И будет вкусно.
Хреново получается если "жижи" совсем нет.
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2k
Анатолий 58 минут назад
Блин, рецепт домашней шаурмы однако). Но вкусно будет. Я немного по другому делаю, но вкусно, да)
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4k
просто Дмитрий Час назад
а чо? Выглялдит вкусно. А у кого еще и воображение есть, так вообще на 4 Мишленовские **** потянет !
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17k
Голос Вселенной Час назад
В интернетах гуляют рецепты соусов, белого и красного, которыми заправляют "правильную" шаурму. Вот их бы неплохо сделать и заправлять эту штуку....
А так - вполне нормально, без геморроя и особых навыков шеф-поваров...
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0
all911 Голос Вселенной 41 минуту назад
Я делаю соус для домашней шаурмы так, берем две столовые ложки с горкой сметаны две столовые ложки майонеза и две столовые ложки чесночного соуса. (это на две большие шаурмы)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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