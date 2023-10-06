Жирная и вкусная закуска из лаваша

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Чипсы и сухарики уже давно не заходят под пиво? Попробуйте блюдо, которое можно приготовить за 17 минут. Рецепт прекрасен тем, что компоненты заменяемы. Главное в рецепте — тонкий лаваш и сыр.
Ингредиенты
Лаваш тонкий — 3 шт
Сыр — чем больше, тем лучше (180 гр)
Сосиски — 6 шт
Соленья и грибы — всё, что есть в холодильнике, лишь бы лаваш закрутился
Зелень — побольше
Кетчуп и майонез — на один раз помазать
Масло растительное — для смазывания сковороды
Сыр — чем больше, тем лучше (180 гр)
Сосиски — 6 шт
Соленья и грибы — всё, что есть в холодильнике, лишь бы лаваш закрутился
Зелень — побольше
Кетчуп и майонез — на один раз помазать
Масло растительное — для смазывания сковороды
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Сосиски можно заменить курятиной, говядиной, бараниной, свининой, колбасой или же таким же количеством сыра. Сыр можно брать любой, лишь бы плавился. В идеале лучше моцареллу.
Из зелени у меня была петушка, можно заменить зелёным луком, кинзой, укропом или базиликом.
Грибы берите любые. Можно вообще готовить без грибов. Однажды я приготовил такой же лаваш, заменив абсолютно все ингредиенты сыром. Было вкусно.
Из зелени у меня была петушка, можно заменить зелёным луком, кинзой, укропом или базиликом.
Грибы берите любые. Можно вообще готовить без грибов. Однажды я приготовил такой же лаваш, заменив абсолютно все ингредиенты сыром. Было вкусно.
Зелень и соленья мелко режем и смешиваем. На отдельной сковороде обжариваем нарезанные сосиски и грибы. Я добавил столовую ложку томатной пасты.
Раскладываем начинку по лавашу, скручиваем.
Если не добавляете кетчуп или майонез, то, возможно, придётся чуть-чуть посолить.
Обжариваем по минуте на среднем огне, не забывая добавить масло.
Подавать горячим. Идеально сочетается со светлым нефильтрованным.
Общее время приготовления трёх лавашей составило 17 минут.
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Метки: Еда Закуски блюда из лаваша вкуснятина лаваш рецепты
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Можно взять вообще любой салат, выложить на лаваш, свернуть рулет и нарезать на роллы.
Будет ништяк.
Более того. Будет вкусно, даже если вы в этот рулет завернете вчерашнюю (позавчерашнюю и далее) гречку из холодильника. Нужно только добавить чуть "жижи". Это может быть что угодно, - мелко нарезанные соленые огурчики, банально обжаренный репчатый лук или тупо майонез. А можно и все вместе.
Рулет на основе лаваша все стерпит.
И будет вкусно.
Хреново получается если "жижи" совсем нет.
А так - вполне нормально, без геморроя и особых навыков шеф-поваров...