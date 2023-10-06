Жирная и вкусная закуска из лаваша

Сосиски можно заменить курятиной, говядиной, бараниной, свининой, колбасой или же таким же количеством сыра. Сыр можно брать любой, лишь бы плавился. В идеале лучше моцареллу.



Из зелени у меня была петушка, можно заменить зелёным луком, кинзой, укропом или базиликом.



Грибы берите любые. Можно вообще готовить без грибов. Однажды я приготовил такой же лаваш, заменив абсолютно все ингредиенты сыром. Было вкусно.