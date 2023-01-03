Про самый новогодний салат

И вот как-то раз (уже в 1870-е) Оливье создал новое блюдо - "Майонез из дичи". Повар нарезал и выложил отварное филе рябчика и куропатки, кубики желе из птичьего бульона, отварные раковые шейки и телячий язык. В центре блюда он выложил картофель, нарезанный мелкими кубиками и маринованные корнишоны. А сверху украсил это всё кружочками варёных яиц. И под авторским соусом провансаль. Красота невероятная. Но потом пришёл русский купец, который мало смыслил в высокой кухне, просто смешал всё это и с удовольствием слопал. Оливье был в ярости и, по легенде, сам стал смешивать все ингредиенты созданного им блюда и заливать майонезом - дескать, раз вы так, то и ешьте свое месиво, а я его даже украшать не буду.

А богатые купцы были и не против.