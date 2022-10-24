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Как приготовить очень вкусные жареные семечки

Как приготовить очень вкусные жареные семечки

Автор:
24 октября 2022 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   вкус детства   интересное   подсолнухи   рецепты   семечки   
851
6
Мало в какой стране так любят жареные семечки подсолнечника как в России. Наше подсолнечное масло, например, экспортируется по всему миру, а пользу от употребления ядер подсолнуха отметили врачи.
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Источник:

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Метки: Еда   вкус детства   интересное   подсолнухи   рецепты   семечки   
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15  комментариев
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752k
А.Берестенко 7 часов назад
Берется такое корыто, ставится на стопки кирпичей. Под корытом разводится костер. В корыто высыпается ведро семечек и жарится до готовности. Мешается небольшой совковой лопатой. И так 5 - 7 мешков семечек.
"Как я проводил лето в деревне в 6-7 лет"

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4k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Покупаю не часто, кг по 5-7. Жарить каждый раз - лениво (да, я- ленив с годами стал).
Собирусь с духом, (обычно под пиво) запираюсь на кухне от дыма, и конвеером жарю 4-5кг. На огромной люменевой старой 35см сковороде (из-за этого ещё держу чапельник)). Насыпаю по 5-6 полных жменей. Я люблю с солью, и прожаренные. Но плита и сковорода - накаляются, и цикл жарки становится всё быстрее, и всё-равно под конец получаются подгорелые. Со сковороды ссыпаю на газету для остывания, пока ставлю следующий замес. Перемешиваю весь объём - получается вкусный рандомайз.
Остывшие - ссыпаю в большой пакет-майку, завязываю чтобы не отсыревали (раз забыл - чуть не выкинул), и потом месяц-два отсыпаю ежеднневно по несколько жменек.
Большие, с белыми полосками - не люблю - грызть больно, да и по вкусу не так, а вот средние и чуть крупнее ,чёрные - самое оно. Жаль в магазине через пакет не оч повыбираешь, но штош..
*Из необычного: купил раз мешок солёного арахиса в Ашане. Ну и остатки, высыпал в семечки. Не глядя ешь, и изредка попадается орешек - смена вкуса и текстуры - весьма любопытный эффект.)) Иногда, под настроение - прям хочется ещё такого микса. ))
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20k
Davy Jones 4 часа назад
Китайцы семки лупят покруче нас, у них 100500 сортов и вкусов семок
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31k
Игорь 6 часов назад
"способов как жарить семечки огромное количество"


Промыть, газ посильней и как вода начала испаряться - уменьшать. Всё время помешивать, так чтоб нижний слой сменялся. Как начнёт потрескивать как угли в мангале после перемешивания (легкий, еле слышный треск) убавить газ и всё время пробовать. Если легко щелкаются, отделяется плёнка и семечко зарумянилось - готово. Сразу высыпать на подготовленную заранее тарелку. Малейшее промедление и пережарятся.
Раньше тоже думал, что только чугунная нужна. Отлично и на обычной можно пожарить. Соль не использую - мне не нравится.
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10k
Zемляк 6 часов назад
А дверца и температура 200 градусов в духовке не мешает семечки перемешивать?
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9k
Barachek_Obachek 6 часов назад
А как-же лук и томатная паста?
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71k
Viktor 7 часов назад
Ну следующий пост должен быть - как и где лучше реализовать полученный продукт!

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1k
Lexx 7 часов назад
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