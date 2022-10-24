Как приготовить очень вкусные жареные семечки

Но на самом деле способов как жарить семечки огромное количество и всё зависит от вкусовых предпочтений. Есть ещё вот такой необычный рецепт.

Тут тоже сначала надо промыть, потом пересыпать в глубокую сковороду и залить водой, обязательно с двумя столовыми ложками соли. Прокипятить около минуты, чтобы зёрна обязательно пропитались солью.

После чего вода сливается и семечки жарятся дальше с солью (добавить ещё одну столовую ложку). Семечки важно постоянно помешивать, чтобы не сгорели. Если на сковороде возникнет белый налёт - это нормально, просто соль выступает.

Огонь убавляется по мере высыхания семян. Семечки лучше пробовать во время жарки, и когда они станут достаточно сухими - добавить оливковое масло, чтобы оно начало впитываться. Снимается сковородка за пару минут до полной готовности. Дать остыть на плоской тарелке, что очень важно, ведь они должны дойти до кондиции от своего жара и стать плотнее с хрустящей кожурой.