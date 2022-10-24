Как приготовить очень вкусные жареные семечки

851
6
Мало в какой стране так любят жареные семечки подсолнечника как в России. Наше подсолнечное масло, например, экспортируется по всему миру, а пользу от употребления ядер подсолнуха отметили врачи.
Ну и не стоит забывать, что у семечек есть особенный терапевтический эффект: сесть вечером, поставить мисочку пузатых маслянистых чуть подсоленых "чернушек", включить любимый фильм и, как говорилось в знаменитом видео - "заплевать весь дом". Шутки шутками, а вечер становится уютным.
Большинство сейчас покупают уже готовые семечки, хотя они часто не идут ни в какое сравнение с домашними. Кто-то любит, чтобы прожарка была посильнее, кто-то послабее, кто-то вообще без соли, а кому-то надо, чтобы была отличная солёная закуска. Так как же лучше всего приготовить семечки?
Большинство сейчас покупают уже готовые семечки, хотя они часто не идут ни в какое сравнение с домашними. Кто-то любит, чтобы прожарка была посильнее, кто-то послабее, кто-то вообще без соли, а кому-то надо, чтобы была отличная солёная закуска. Так как же лучше всего приготовить семечки?
Как жарить семечки на сковородке
В магазине лучше всего выбирать среднего размера, "набухшие", они после жарки будут сладкими и маслянистыми.
Купленные семена обязательно промыть под проточной водой, постоянно помешивая, чтобы смыть красящий пигмент и ненужный мусор. Затем выкладываем на прогретую сковороду, лучше бы всего чугунную. В зависимости от вкуса сковородку можно смазать подсолнечным (или оливковым) маслом, но чаще так не делают.
Сначала надо включить газ на полную, а после того, как они нагреются - убавить газ до среднего. Семечки готовятся от 5 до 15 минут, в зависимости от толщины сковороды и размера зёрен.
Очень важно помешивать их в течение жарки, лучше всего деревянной ложкой.
Как определить готовность:
Когда ядра станут насыщенными, то это значит, что они готовы. Ну и просто попробовать.
Купленные семена обязательно промыть под проточной водой, постоянно помешивая, чтобы смыть красящий пигмент и ненужный мусор. Затем выкладываем на прогретую сковороду, лучше бы всего чугунную. В зависимости от вкуса сковородку можно смазать подсолнечным (или оливковым) маслом, но чаще так не делают.
Сначала надо включить газ на полную, а после того, как они нагреются - убавить газ до среднего. Семечки готовятся от 5 до 15 минут, в зависимости от толщины сковороды и размера зёрен.
Очень важно помешивать их в течение жарки, лучше всего деревянной ложкой.
Как определить готовность:
Когда ядра станут насыщенными, то это значит, что они готовы. Ну и просто попробовать.
×
×
Но на самом деле способов как жарить семечки огромное количество и всё зависит от вкусовых предпочтений. Есть ещё вот такой необычный рецепт.
Тут тоже сначала надо промыть, потом пересыпать в глубокую сковороду и залить водой, обязательно с двумя столовыми ложками соли. Прокипятить около минуты, чтобы зёрна обязательно пропитались солью.
После чего вода сливается и семечки жарятся дальше с солью (добавить ещё одну столовую ложку). Семечки важно постоянно помешивать, чтобы не сгорели. Если на сковороде возникнет белый налёт - это нормально, просто соль выступает.
Огонь убавляется по мере высыхания семян. Семечки лучше пробовать во время жарки, и когда они станут достаточно сухими - добавить оливковое масло, чтобы оно начало впитываться. Снимается сковородка за пару минут до полной готовности. Дать остыть на плоской тарелке, что очень важно, ведь они должны дойти до кондиции от своего жара и стать плотнее с хрустящей кожурой.
Тут тоже сначала надо промыть, потом пересыпать в глубокую сковороду и залить водой, обязательно с двумя столовыми ложками соли. Прокипятить около минуты, чтобы зёрна обязательно пропитались солью.
После чего вода сливается и семечки жарятся дальше с солью (добавить ещё одну столовую ложку). Семечки важно постоянно помешивать, чтобы не сгорели. Если на сковороде возникнет белый налёт - это нормально, просто соль выступает.
Огонь убавляется по мере высыхания семян. Семечки лучше пробовать во время жарки, и когда они станут достаточно сухими - добавить оливковое масло, чтобы оно начало впитываться. Снимается сковородка за пару минут до полной готовности. Дать остыть на плоской тарелке, что очень важно, ведь они должны дойти до кондиции от своего жара и стать плотнее с хрустящей кожурой.
Семечки в микроволновке
Не у всех дома есть газовые плиты и благодаря прогрессу теперь семечки можно готовить в микроволновке. И довольно просто.
Всё как всегда - сначала промыть водой. Потом немного сбрызнуть подсолнечным маслом и добавить соль по желанию. Потом высыпать семена равномерно в специальную посуду (слой толщиной 2-4 см). Поставить максимальную мощность на полторы-две минуты.
Когда прозвучит сигнал - достать, перемешать и разровнять наполовину жареные семена, а потом снова поставить в микроволновую печь уже на средней мощности и на одну минуту. Повторяем цикл не меньше двух раз, доставая и перемешивая. Узнать о готовности можно только пробуя. Обычно процесс приготовления состоит из 2-4 циклов жарки, в зависимости от мощности микроволновки.
Всё как всегда - сначала промыть водой. Потом немного сбрызнуть подсолнечным маслом и добавить соль по желанию. Потом высыпать семена равномерно в специальную посуду (слой толщиной 2-4 см). Поставить максимальную мощность на полторы-две минуты.
Когда прозвучит сигнал - достать, перемешать и разровнять наполовину жареные семена, а потом снова поставить в микроволновую печь уже на средней мощности и на одну минуту. Повторяем цикл не меньше двух раз, доставая и перемешивая. Узнать о готовности можно только пробуя. Обычно процесс приготовления состоит из 2-4 циклов жарки, в зависимости от мощности микроволновки.
Семечки в духовке
Можно и на противне, и на сковороде. Жареные семечки из духовки отличаются по вкусу от тех, что приготовлены на плите, потому что они сначала сушатся, а уже потом жарятся.
После мытья выложить зёрна на противень ровным слоем и поставить в духовку, предварительно разогрев её до 200 градусов. Не забывать хорошо помешивать.
После мытья выложить зёрна на противень ровным слоем и поставить в духовку, предварительно разогрев её до 200 градусов. Не забывать хорошо помешивать.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сало - наше все! 15 обычно-необычных рецептов
- Современные кулинары в шоке - что это написано в старинных рецептах
- Шеф-повар раскрыл секреты идеального стейка
- Банки для того, чтобы вкусно есть
- 20+ поз в которые можно поставить сосиску
Новости партнёров
реклама
"Как я проводил лето в деревне в 6-7 лет"
Собирусь с духом, (обычно под пиво) запираюсь на кухне от дыма, и конвеером жарю 4-5кг. На огромной люменевой старой 35см сковороде (из-за этого ещё держу чапельник)). Насыпаю по 5-6 полных жменей. Я люблю с солью, и прожаренные. Но плита и сковорода - накаляются, и цикл жарки становится всё быстрее, и всё-равно под конец получаются подгорелые. Со сковороды ссыпаю на газету для остывания, пока ставлю следующий замес. Перемешиваю весь объём - получается вкусный рандомайз.
Остывшие - ссыпаю в большой пакет-майку, завязываю чтобы не отсыревали (раз забыл - чуть не выкинул), и потом месяц-два отсыпаю ежеднневно по несколько жменек.
Большие, с белыми полосками - не люблю - грызть больно, да и по вкусу не так, а вот средние и чуть крупнее ,чёрные - самое оно. Жаль в магазине через пакет не оч повыбираешь, но штош..
*Из необычного: купил раз мешок солёного арахиса в Ашане. Ну и остатки, высыпал в семечки. Не глядя ешь, и изредка попадается орешек - смена вкуса и текстуры - весьма любопытный эффект.)) Иногда, под настроение - прям хочется ещё такого микса. ))
Промыть, газ посильней и как вода начала испаряться - уменьшать. Всё время помешивать, так чтоб нижний слой сменялся. Как начнёт потрескивать как угли в мангале после перемешивания (легкий, еле слышный треск) убавить газ и всё время пробовать. Если легко щелкаются, отделяется плёнка и семечко зарумянилось - готово. Сразу высыпать на подготовленную заранее тарелку. Малейшее промедление и пережарятся.
Раньше тоже думал, что только чугунная нужна. Отлично и на обычной можно пожарить. Соль не использую - мне не нравится.