Каким был бы Флаундер из новой «Русалочки» у других режиссёров

Студия Дисней показала всех персонажей новой «Русалочки» в трейлере и на отдельных постерах. Особое внимание в соцсетях на этот раз досталось не исполнительнице главной роли Ариэль, которую сыграет Холли Бэйли, а анимированный Флаундер — друг героини. В новой киноадаптации классической истории рыбка получилась слишком реалистичной, особенно в сравнении с Флаундером из мультфильмов.

Отсутствие ярких цветов и практически безэмоциональное лицо сделали жизнерадостного персонажа депрессивным. Интернет уже облетели мемы о безнадёге, где новый Флаундер просит засушить его и ударить им головой об стол, ну и так далее.

А ещё пользователи попытались представить, как выглядел бы Флаундер, если бы «Русалочку» снял не Дисней, а различные известные режиссёры, подстроив героя под свою стилистику. Именно это мы вам и покажем.

Вот как выглядит Флаундер из нового фильма в сравнении с собой же из мультфильмов