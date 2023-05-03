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Каким был бы Флаундер из новой «Русалочки» у других режиссёров

Каким был бы Флаундер из новой «Русалочки» у других режиссёров

Автор:
03 мая 2023 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Флаундер   Юмор   забавно   кино   мем   режиссёр   русалочка   
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Несчастную рыбку ждало множество преображений.

Студия Дисней показала всех персонажей новой «Русалочки» в трейлере и на отдельных постерах. Особое внимание в соцсетях на этот раз досталось не исполнительнице главной роли Ариэль, которую сыграет Холли Бэйли, а анимированный Флаундер — друг героини. В новой киноадаптации классической истории рыбка получилась слишком реалистичной, особенно в сравнении с Флаундером из мультфильмов.

Отсутствие ярких цветов и практически безэмоциональное лицо сделали жизнерадостного персонажа депрессивным. Интернет уже облетели мемы о безнадёге, где новый Флаундер просит засушить его и ударить им головой об стол, ну и так далее.

А ещё пользователи попытались представить, как выглядел бы Флаундер, если бы «Русалочку» снял не Дисней, а различные известные режиссёры, подстроив героя под свою стилистику. Именно это мы вам и покажем.

Вот как выглядит Флаундер из нового фильма в сравнении с собой же из мультфильмов

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Классические шутки «я в 2023/я в 2019», разумеется, были пошучены.

Но почему бы экранизацию «Русалочки» не доверить кому-нибудь ещё?


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Балабанов


И если бы Звягинцев


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Netflix

Говорят, Netflix все роли отдаёт темнокожим актёрам и актрисам, но это скорее мем, чем правда.


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Джеймс Ганн


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Гай Ричи


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Николас Виндинг Рефн

Датский режиссёр наиболее известен по фильмам «Драйв» (2011) и «Неоновый демон» (2016).


Флаундер, если бы Русалочку снимал Нолан

Кристофер Нолан признавался, что Майкл Кейн является его талисманов, и режиссёр будет звать его во все свои фильмы.


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Тарантино


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Леонид Гайдай

Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Зак Снайдер


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Гильермо дель Торо


Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Дэвид Линч

Никто ничего не понял, но так и задумано. Это же Линч!


Флаундер, если бы Русалочку снимал Уэс Андерсон

Если бы Русалочку снимал Рязанов

Бонус: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Павел Дуров

Источник:

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Метки: Прикол   Флаундер   Юмор   забавно   кино   мем   режиссёр   русалочка   
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vasilykopkov 38 минут назад
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Андрей А 11 минут назад
Что за дурь?
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