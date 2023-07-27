Пожалуй, хватит на сегодня интернета: подборка слишком странных фотографий

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Удивили и рассмешили. Герои сегодняшней подборки, сами того не планируя, произвели на свет контент, которые не оставит равнодушным никого.
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Метки: Прикол Юмор одноклассники смех удивили фотосессия
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