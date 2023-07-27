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Пожалуй, хватит на сегодня интернета: подборка слишком странных фотографий

Пожалуй, хватит на сегодня интернета: подборка слишком странных фотографий

Автор:
27 июля 2023 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   одноклассники   смех   удивили   фотосессия   
789
15

Удивили и рассмешили. Герои сегодняшней подборки, сами того не планируя, произвели на свет контент, которые не оставит равнодушным никого.

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Метки: Прикол   Юмор   одноклассники   смех   удивили   фотосессия   
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4  комментария
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680
Тамара Витальевна Полчаса назад
А сфинкс в очках мне понравился))))
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5k
S__D Минуту назад
Комментарий к фото
И даже тут не раскрыта.
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5k
S__D 2 минуты назад
Комментарий к фото
Не знаю, что там за уровень, но тема ниуя не раскрыта. Йа нидаволен. ((
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5k
S__D 4 минуты назад
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Надпись странная (мягко говоря), а фотка хороша. Я три раза вверх-вниз покрутил. ))
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