Звезду "Карточного домика" Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане

Американского актёра Кевина Спейси экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт в Узбекистане, где он участвовал в мероприятиях XV Ташкентского международного кинофестиваля. Сообщается, что артисту стало плохо во время посещения музея Афрсиаб в Самарканде.





К счастью, опасения не оправдались, врачи не обнаружили у знаменитого актёра признаков инфаркта. Позднее, выступая на закрытии кинофестиваля, Спейси рассказал, что он внезапно почувствовал слабость и у него на 8 секунд онемела рука.



