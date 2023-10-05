FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8056 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Звезду "Карточного домика" Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане

Звезду "Карточного домика" Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане

Автор:
05 октября 2023 17:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Самарканд   Узбекистан   госпитализация   инфаркт   кевин спейси   кинофестиваль   ташкент   
1224
3

К счастью, местные врачи не обнаружили у артиста признаков серьёзной болезни.

Американского актёра Кевина Спейси экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт в Узбекистане, где он участвовал в мероприятиях XV Ташкентского международного кинофестиваля. Сообщается, что артисту стало плохо во время посещения музея Афрсиаб в Самарканде.


К счастью, опасения не оправдались, врачи не обнаружили у знаменитого актёра признаков инфаркта. Позднее, выступая на закрытии кинофестиваля, Спейси рассказал, что он внезапно почувствовал слабость и у него на 8 секунд онемела рука.


"Персонал хорошо обо мне заботился, мне даже сделали МРТ. Все оказалось в полном порядке, и я очень рад, что это не оказалось что-то серьёзное. Этот случай заставил меня задуматься над тем, насколько хрупка жизнь человека, жизнь каждого из нас", — сказал актёр.

За день до своей госпитализации Кевин Спейси, находясь в Ташкенте, объявил о своём возращении в кинематограф и выразил надежду, что его лучшие роли ещё впереди. Хотелось бы пожелать ему удачи, но от Спейси никак не отстанут — продолжают находится люди, которые обвиняют его в сексуальном насилии. В конце сентября объявился его бывший массажист, который утверждает, что актёр несколько раз домогался до него в 2016 году и предлагал деньги за сексуальные услуги. История умалчивает, почему массажист молчал долгих 7 лет и не пытался наказать оскароносного извращенца по "горячим следам". Но очевидно, что кто-то сильно не хочет возвращения Спейси на большие экраны, поэтому и впредь его будут сопровождать надуманные обвинения, а ему и дальше придётся посещать не Канны, а третьесортные кинофестивали по всему миру.

Напомним, что в 2017 году Кевина Спейси вынудили покинуть съёмочную группу сериала "Карточный домик" из-за обвинений в непристойном поведении на съёмочной площадке и за её пределами. Обвинения на артиста сыпались словно из рога изобилия, однако от всех нападок он смог отбиться в суде — у истцов кроме слов не было никаких доказательств. Тем не менее разразившийся скандал разрушил его блестящую карьеру. 64-летний артист является лауреатом двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" и "Красота по-американски", а также обладателем кучи наград от "Гильдии киноактёров США", премий "Эмми" и "Золотого глобуса".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Самарканд   Узбекистан   госпитализация   инфаркт   кевин спейси   кинофестиваль   ташкент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
677
Anatolij Час назад
Просто вкусного плова объелся, вот плохо и стало человеку. Не подготовленным оказался к узбекским вкусняшкам и гостеприимству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 45 минут назад
отвалите от человека, вы нелюди лгбтшные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
Тамерлан на него плохо действует. Предупреждает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

175782



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Самые опасные банды России. Самые опасные ОПГ РФ. Интересные факты
Одна из пражских улиц уже не будет прежней
Одна из пражских улиц уже не будет прежней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#животные#ДТП#позитив#кино#полиция#Китай#собака
#в мире#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#США#дети#Разное#конфликт
#люди#интересно#интересное#факты#авто аварии#история#фильм#подборка#Жизнь#истории
Одна из пражских улиц уже не будет прежней Одна из пражских улиц уже не будет прежней Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов Дореволюционный Узбекистан в цветных фотографиях Прокудина-Горского 1907-1911 годов "Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика "Уезжай в свою Россию!": в Ташкенте дети избили русскоговорящего мальчика Жители Ташкента спасли выпавшего из окна пятого этажа ребенка Жители Ташкента спасли выпавшего из окна пятого этажа ребенка Мусульмане Узбекистана вышли на улицы в Ночь Могущества Мусульмане Узбекистана вышли на улицы в Ночь Могущества Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт

На что жалуетесь?

Вернуться