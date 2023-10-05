К счастью, местные врачи не обнаружили у артиста признаков серьёзной болезни.
Американского актёра Кевина Спейси экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт в Узбекистане, где он участвовал в мероприятиях XV Ташкентского международного кинофестиваля. Сообщается, что артисту стало плохо во время посещения музея Афрсиаб в Самарканде.
К счастью, опасения не оправдались, врачи не обнаружили у знаменитого актёра признаков инфаркта. Позднее, выступая на закрытии кинофестиваля, Спейси рассказал, что он внезапно почувствовал слабость и у него на 8 секунд онемела рука.
"Персонал хорошо обо мне заботился, мне даже сделали МРТ. Все оказалось в полном порядке, и я очень рад, что это не оказалось что-то серьёзное. Этот случай заставил меня задуматься над тем, насколько хрупка жизнь человека, жизнь каждого из нас", — сказал актёр.
За день до своей госпитализации Кевин Спейси, находясь в Ташкенте, объявил о своём возращении в кинематограф и выразил надежду, что его лучшие роли ещё впереди. Хотелось бы пожелать ему удачи, но от Спейси никак не отстанут — продолжают находится люди, которые обвиняют его в сексуальном насилии. В конце сентября объявился его бывший массажист, который утверждает, что актёр несколько раз домогался до него в 2016 году и предлагал деньги за сексуальные услуги. История умалчивает, почему массажист молчал долгих 7 лет и не пытался наказать оскароносного извращенца по "горячим следам". Но очевидно, что кто-то сильно не хочет возвращения Спейси на большие экраны, поэтому и впредь его будут сопровождать надуманные обвинения, а ему и дальше придётся посещать не Канны, а третьесортные кинофестивали по всему миру.
Напомним, что в 2017 году Кевина Спейси вынудили покинуть съёмочную группу сериала "Карточный домик" из-за обвинений в непристойном поведении на съёмочной площадке и за её пределами. Обвинения на артиста сыпались словно из рога изобилия, однако от всех нападок он смог отбиться в суде — у истцов кроме слов не было никаких доказательств. Тем не менее разразившийся скандал разрушил его блестящую карьеру. 64-летний артист является лауреатом двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" и "Красота по-американски", а также обладателем кучи наград от "Гильдии киноактёров США", премий "Эмми" и "Золотого глобуса".
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