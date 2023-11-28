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Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Автор:
28 ноября 2023 19:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мариинская больница   Санкт-Петербург   госпитализация   инфаркт   михаил боярский   реанимация   
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По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Известный актёр Михаил Боярский перенёс инфаркт и был госпитализирован в реанимацию Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, пишут СМИ. Отмечается, что в больницу он попал накануне. За сутки состояние Боярского удалось стабилизировать и сейчас он уже находится в обычной палате.


"Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство", — сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Примечательно, что ранее PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова опровергала сообщения о госпитализации актёра, называя эту информацию фейком. А в театре им. Ленсовета, в котором служит Боярский, говорили что инфаркта никакого не было и речь идёт о плановой госпитализации.

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Метки: Мариинская больница   Санкт-Петербург   госпитализация   инфаркт   михаил боярский   реанимация   
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10  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Блин, всю жизнь в шляпе ходить.
Трындец
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20k
Luc72 3 минуты назад
А пийарменегеру стыдно было что ли сразу правду сказать, типа у мушкетеров инфарктов не бывает?
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88k
Taras Kozalupko 43 минуты назад
Добухался
Не надо путь образ созданный артистом с его реальным говном по жизни.
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199
antoshka77 53 минуты назад
шляпу удолили?
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55
Евгений Бобр Час назад
Миша держись 1000 чертей!
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60k
Олег Час назад
в обычной палате... с простолюдинами.... не вип.....
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Здоровья!!!
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5k
Григорий 2 часа назад
да плевать на этого шакала и его сыночка, он показал своё отношение к людям своей парковкой не единожды. когда то был хорошо, но вот потом стал козлом звездатым.
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