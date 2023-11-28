Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Известный актёр Михаил Боярский перенёс инфаркт и был госпитализирован в реанимацию Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, пишут СМИ. Отмечается, что в больницу он попал накануне. За сутки состояние Боярского удалось стабилизировать и сейчас он уже находится в обычной палате.

"Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство", — сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.