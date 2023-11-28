Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Известный актёр Михаил Боярский перенёс инфаркт и был госпитализирован в реанимацию Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, пишут СМИ. Отмечается, что в больницу он попал накануне. За сутки состояние Боярского удалось стабилизировать и сейчас он уже находится в обычной палате.
"Отец перенёс инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство", — сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Примечательно, что ранее PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова опровергала сообщения о госпитализации актёра, называя эту информацию фейком. А в театре им. Ленсовета, в котором служит Боярский, говорили что инфаркта никакого не было и речь идёт о плановой госпитализации.
Источник:
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Трындец
Не надо путь образ созданный артистом с его реальным говном по жизни.