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Не вывез: комик Комиссаренко всё-таки решил развестись с женой-вебкамщицей

Не вывез: комик Комиссаренко всё-таки решил развестись с женой-вебкамщицей

Автор:
03 октября 2023 12:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Данила Поперечный   Комиссаренко   Концерт   вебкам   знаменитости   развод   стендап   темная лошадка   
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Стендапер последним узнал о прошлом своей молодой жены. Не стал дожидаться окончания медового месяца и сообщил о решении подать на развод.

Ох уж эти скоропалительные браки по любви! Некоторое время назад интернет бурлил, узнав о скороспелой женитьбе киберспортсмеан Кирилла Михайлова (Boombl4) , а недавно приколючился новый свадебный скандал. Сендап-комик Слава Комиссаренко объявил о создании семьи, но вместо поздравлений получил холодный душ.


Въедливые интернет-пользователи обнаружили, что молодая супруга белоруса перед свадьбой вела довольно распущенный образ жизни, торгуя на камеру своими прелестями и подрабатывая эскортом.


Выяснилось, что артист не был осведомлён о том, чем занималась ранее его благоверная, и обо всём узнал из СМИ.


"Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца", - написал комик в своём Instagram*


Оставаться рядом с женой-вебкамщицей Комиссаренко не смог и заявил, что собирается развестись. Об этом он сообщил, выступая на концерте в Вене 26 сентября. Стендап комика прошёл на сцене Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus.


Знакомые артиста удивляются, как он мог не догадаться о прошлом своей девушки, на которое указывает даже ник украинки Юлиии Шашковой.


Похоже, она сама была готова к такому повороту событий, и даже пошутила:



А вот друг Комиссаренко, Данила Поперечный, считает, что это неправильно- осуждать девушку за скрытность. Дескать, ну снималась в порно - что тут такого. А Ксения Бородина недовольна тем, что стендапер после всего случившегося вывалил свои переживания в соцсеть. Дескать, зачем вся эта "показуха с покаянием"?



Вся эта история со скоропалительным браком, как считают в СМИ, была затеяна ради отъезда в США. Комиссаренко, удравший сначала в Беларусь, а оттуда - в Европу хотел обосноваться в Соединенных Штатах, однако чтобы получить ВНЖ этой страны и отправиться туда с избранницей, ему был необходим официальный статус. Поэтому случился брак с украинкой, которая торговала своими откровенными видео под ником Ariel VipYou. Сама же Шашкова и не скрывала, что находится в поиске состоятельного мужчины. Возможно, ей показалось, что Комиссаренко - та самая ретивая лошадка, что привезёт её к заокеанскому счастью, но что-то пошло не так.


А ведь еще классики предупреждали: о вреде "быстрых" браков. И уж Комиссаренко, как комику, стыдно не знать таких вещей.


* Запрещены в РФ

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Данила Поперечный   Комиссаренко   Концерт   вебкам   знаменитости   развод   стендап   темная лошадка   
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29  комментариев
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6k
alex Час назад
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4k
americos Минуту назад
Юля, я не могу на тебе жениться!
Почему?
Говорят, что у тебя уже было много мужчин.
Тебе что, не нравится, как я готовлю?
Нет, что ты! Такой вкуснятины я и не пробовал!
Тогда, может, тебе не нравится, как я убираю в доме?
Да ты что? У тебя чище, чем в операционной!
Может, тебе не нравится, как я принимаю гостей?
Да что ты! Все просто в восторге!
Может, я тебя в постели не устраиваю?
Да я даже и не представлял, что можно получить такое удовольствие!
Так ты что, думаешь, что всему этому я на заочных курсах научилась?
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3k
cnob7 3 минуты назад
а пусть он границу с Белоруссией пересечёт. и тогда тоже станет сниматься в порно. в качестве пассивной дырки. Батька это обеспечит.
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10k
Игорь 9 минут назад
кому эти "новости" про говно-стендапера интересны?
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1k
Илья 18 минут назад
Что ж ты фраер сдал назад , не по масти я тебе ?
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10k
Maddy8 22 минуты назад
Комисаренко куколд с пидо**ким голосом, который держит свою популярность за счёт того, что постоянно говорит про Лукашенко. Или как он говорит: чык-чырык. Народ ржёт, ведь вот он против президента, вот это герой, ведь он такой дерзкий и смелый. По сути он никому нах не нужен, но он же а-ля в анеграунде. Если бы этот петух был таким важным, его бы давно из России депортировали в Беларусь.
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266
ДедМаздай Maddy8 17 минут назад
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45k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Почему автор считает, что эти два персонажа кому то интересны?
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60k
pynh Полчаса назад
опять?
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6k
Старичок Полчаса назад
интересно, тс на кого дрочит, на комика или на вебку?
с упорством долбоклюя тянет сюда тухлую историю.
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6k
heta Полчаса назад
"В мире животных".
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3k
jnkbxybr Полчаса назад
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206
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Видимо, навтыканный в хлам был, когда предложение делал. Иначе не объяснишь, как можно было женится на такой пятачок вместо носа.
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82k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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6k
Бу 47 минут назад
хватит пиарить это УГ !!!
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113
Kostiantyn Yeryhin 47 минут назад
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58k
alertol 53 минуты назад
Тут как бы спорный вопрос, она специально врала "я не такая" или просто об этой части её карьеры не заходили разговоры... Если я познакомился бы даже с "простигосподи" ну а кто святой то. Другое дело если бы специально скрывала и строила из себя девочку...
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74
ruslan d 55 минут назад
Ну пару номеров запилит и делов-то )))
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66k
Варакин Алексей 57 минут назад
Бабу найти приличную себе не может, а еще батьку учит как страной руководить. Мозгов хватает только обсирать других .
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56k
dima423 Час назад
А есть видосы то с ней? А то другу любопытно
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674
Александр Час назад
Новость так новость
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153
Raingold Fischer Час назад
Заипали уже с этой новостью.
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