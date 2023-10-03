Не вывез: комик Комиссаренко всё-таки решил развестись с женой-вебкамщицей

Стендапер последним узнал о прошлом своей молодой жены. Не стал дожидаться окончания медового месяца и сообщил о решении подать на развод.
Ох уж эти скоропалительные браки по любви! Некоторое время назад интернет бурлил, узнав о скороспелой женитьбе киберспортсмеан Кирилла Михайлова (Boombl4) , а недавно приколючился новый свадебный скандал. Сендап-комик Слава Комиссаренко объявил о создании семьи, но вместо поздравлений получил холодный душ.
Въедливые интернет-пользователи обнаружили, что молодая супруга белоруса перед свадьбой вела довольно распущенный образ жизни, торгуя на камеру своими прелестями и подрабатывая эскортом.
Выяснилось, что артист не был осведомлён о том, чем занималась ранее его благоверная, и обо всём узнал из СМИ.
"Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца", - написал комик в своём Instagram*
Оставаться рядом с женой-вебкамщицей Комиссаренко не смог и заявил, что собирается развестись. Об этом он сообщил, выступая на концерте в Вене 26 сентября. Стендап комика прошёл на сцене Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus.
Знакомые артиста удивляются, как он мог не догадаться о прошлом своей девушки, на которое указывает даже ник украинки Юлиии Шашковой.
Похоже, она сама была готова к такому повороту событий, и даже пошутила:
А вот друг Комиссаренко, Данила Поперечный, считает, что это неправильно- осуждать девушку за скрытность. Дескать, ну снималась в порно - что тут такого. А Ксения Бородина недовольна тем, что стендапер после всего случившегося вывалил свои переживания в соцсеть. Дескать, зачем вся эта "показуха с покаянием"?
Вся эта история со скоропалительным браком, как считают в СМИ, была затеяна ради отъезда в США. Комиссаренко, удравший сначала в Беларусь, а оттуда - в Европу хотел обосноваться в Соединенных Штатах, однако чтобы получить ВНЖ этой страны и отправиться туда с избранницей, ему был необходим официальный статус. Поэтому случился брак с украинкой, которая торговала своими откровенными видео под ником Ariel VipYou. Сама же Шашкова и не скрывала, что находится в поиске состоятельного мужчины. Возможно, ей показалось, что Комиссаренко - та самая ретивая лошадка, что привезёт её к заокеанскому счастью, но что-то пошло не так.
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А ведь еще классики предупреждали: о вреде "быстрых" браков. И уж Комиссаренко, как комику, стыдно не знать таких вещей.
* Запрещены в РФ
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Почему?
Говорят, что у тебя уже было много мужчин.
Тебе что, не нравится, как я готовлю?
Нет, что ты! Такой вкуснятины я и не пробовал!
Тогда, может, тебе не нравится, как я убираю в доме?
Да ты что? У тебя чище, чем в операционной!
Может, тебе не нравится, как я принимаю гостей?
Да что ты! Все просто в восторге!
Может, я тебя в постели не устраиваю?
Да я даже и не представлял, что можно получить такое удовольствие!
Так ты что, думаешь, что всему этому я на заочных курсах научилась?
с упорством долбоклюя тянет сюда тухлую историю.