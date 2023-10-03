Не вывез: комик Комиссаренко всё-таки решил развестись с женой-вебкамщицей

Оставаться рядом с женой-вебкамщицей Комиссаренко не смог и заявил, что собирается развестись. Об этом он сообщил, выступая на концерте в Вене 26 сентября. Стендап комика прошёл на сцене Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus.

Знакомые артиста удивляются, как он мог не догадаться о прошлом своей девушки, на которое указывает даже ник украинки Юлиии Шашковой.