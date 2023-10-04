"Всё загадили!": в Чикаго разрастается эпидемия диареи

Началось всё с аэропорта. Мигрантов, которые живут тут целыми семьями, так много, что они оккупировали всё здание. Спят, едят порой даже на полу, что не способствует поддержанию мало-мальской гигиены. В таких условиях инфекции распространяются молниеносно, и вскоре многие люди стали жаловаться на проблемы с кишечником.

Похожая ситуация сложилась и в приютах, и в полициейских участках. Контактировавшие с мигрантами сотрудники, в том числе копы, потащили инфекцию в свои семьи...