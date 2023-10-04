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"Всё загадили!": в Чикаго разрастается эпидемия диареи

"Всё загадили!": в Чикаго разрастается эпидемия диареи

Автор:
04 октября 2023 13:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Чикаго   аэропорт   диарея   мигранты   пункты временного размещения   
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Массовую вспышку инфекции с дурнопахнущими сопутствующими признаками обеспечили мигранты. Они заполонили здание местного аэропорта, приюты и полицейские участки.

В Чикаго бьют тревогу: город не справляется с диареей. Туалеты аэропорта, полицейских участков и приютов, где сейчас наблюдается скопление мигрантов, переполнены, и их не успевают чистить.


Началось всё с аэропорта. Мигрантов, которые живут тут целыми семьями, так много, что они оккупировали всё здание. Спят, едят порой даже на полу, что не способствует поддержанию мало-мальской гигиены. В таких условиях инфекции распространяются молниеносно, и вскоре многие люди стали жаловаться на проблемы с кишечником.


Похожая ситуация сложилась и в приютах, и в полициейских участках. Контактировавшие с мигрантами сотрудники, в том числе копы, потащили инфекцию в свои семьи...


В настоящее время Чикаго использует два международных аэропорта ( О’Хара и Мидуэй) для размещения мигрантов. Город живёт в ожидании строительства новых приютов, но пока мигрантов селить больше некуда.


С мая 2023 в Чикаго появилось 15 приютов и расселено около 3000 человек. Но и этих временных убежищ не хватает. Впереди зима, и город планирует переместить еще 1600 человек в палатки - сейчас эти беженцы занимают полицейские участки и аэропорты. Многим не хватает раскладных кроватей, и людям приходится спать на картонках.

Источник:

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Метки: Видео   США   Чикаго   аэропорт   диарея   мигранты   пункты временного размещения   
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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1k
Igor Grishaev 2 минуты назад
А что случилось, откуда внезапно столько мигрантов?
"В бой вступает команда засранцев"
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1k
Darki 20 минут назад
юсова от такой новости будет оргазмировать дней пять,а то и десять.Я удивлён почему она сразу какой нить коммент тут не написала.
Ладно,отниму у неё работу)))
Так им и надо,этим нехорошим,это им за то что они не мы,и президент у них не тот,и солдаты у них не те,и техника у них не та,поэтому у них всё так.
Ну вроде отлизал как юсова,до блеска.
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289
Михаил Татьяна Юсова 9 минут назад
Я конечно всей предыстории не знаю, но может это любофь?
Шутка юмора, прост не понял за что человек на Вас так накинулся, но лайк поставил!

ЗЫ Новость закономерна...
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18k
Shtoppi 45 минут назад
<<
Чума
Первый всадник Апокалипсиса, который несет за собой неизвестные болезни, природные катаклизмы, разруху и раздор между людьми.
>>
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1k
svarog19692007 59 минут назад
Большеее...
Больше туда мигрантов...!
Ещё большеее !

В прочим и у нас мигранты, как дома себя чувствуют...
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11k
Б.Касторский Час назад
Не представляю даже какая это нагрузка на медицину, правопорядок и какое давление на местных жителей. Такая миграционная политика это скорее давление на собственных граждан.
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