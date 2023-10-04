"Всё загадили!": в Чикаго разрастается эпидемия диареи

Массовую вспышку инфекции с дурнопахнущими сопутствующими признаками обеспечили мигранты. Они заполонили здание местного аэропорта, приюты и полицейские участки.
В Чикаго бьют тревогу: город не справляется с диареей. Туалеты аэропорта, полицейских участков и приютов, где сейчас наблюдается скопление мигрантов, переполнены, и их не успевают чистить.
Началось всё с аэропорта. Мигрантов, которые живут тут целыми семьями, так много, что они оккупировали всё здание. Спят, едят порой даже на полу, что не способствует поддержанию мало-мальской гигиены. В таких условиях инфекции распространяются молниеносно, и вскоре многие люди стали жаловаться на проблемы с кишечником.
Похожая ситуация сложилась и в приютах, и в полициейских участках. Контактировавшие с мигрантами сотрудники, в том числе копы, потащили инфекцию в свои семьи...
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В настоящее время Чикаго использует два международных аэропорта ( О’Хара и Мидуэй) для размещения мигрантов. Город живёт в ожидании строительства новых приютов, но пока мигрантов селить больше некуда.
С мая 2023 в Чикаго появилось 15 приютов и расселено около 3000 человек. Но и этих временных убежищ не хватает. Впереди зима, и город планирует переместить еще 1600 человек в палатки - сейчас эти беженцы занимают полицейские участки и аэропорты. Многим не хватает раскладных кроватей, и людям приходится спать на картонках.
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Ладно,отниму у неё работу)))
Так им и надо,этим нехорошим,это им за то что они не мы,и президент у них не тот,и солдаты у них не те,и техника у них не та,поэтому у них всё так.
Ну вроде отлизал как юсова,до блеска.
ЗЫ Новость закономерна...
Чума
Первый всадник Апокалипсиса, который несет за собой неизвестные болезни, природные катаклизмы, разруху и раздор между людьми.
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Больше туда мигрантов...!
Ещё большеее !
В прочим и у нас мигранты, как дома себя чувствуют...