"Это был кошмар": Виктория Бекхэм рассказала об измене мужа

Виктория и Дэвид Бекхэм впервые рассказали о трудном периоде в отношениях в новом сериале Netflix.

В 2004 году в СМИ просочилась информация, что у футболиста и некой Ребекки Лус роман. На тот момент Дэвид был женат на бывшей участнице группы Spice Girls уже пять лет.

Ребекка была телезвездой и моделью, родилась в Испании, но получила гражданство Нидерландов благодаря своему отцу, нидерландскому дипломату.

Мать двоих детей стала личной ассистенткой Бекхэма, когда тот играл за мадридский "Реал". В одном из интервью Лус утверждала, что Дэвид потрясающий любовник, и они не могут оторваться друг от друга.