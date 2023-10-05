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"Это был кошмар": Виктория Бекхэм рассказала об измене мужа

"Это был кошмар": Виктория Бекхэм рассказала об измене мужа

Автор:
05 октября 2023 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дэвид Бекхэм   биография   знаменитости   сериал   спортсмен   футбол   
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4 октября на Netflix вышел документальный сериал, посвященный жизни Дэвида Бекхэма. В ленте также рассказывается о личной жизни футболиста и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, и вместе с тем проливается свет на неприятный инцидент, произошедший в первые годы брака знаменитой пары.

Виктория и Дэвид Бекхэм впервые рассказали о трудном периоде в отношениях в новом сериале Netflix.

В 2004 году в СМИ просочилась информация, что у футболиста и некой Ребекки Лус роман. На тот момент Дэвид был женат на бывшей участнице группы Spice Girls уже пять лет.

Ребекка была телезвездой и моделью, родилась в Испании, но получила гражданство Нидерландов благодаря своему отцу, нидерландскому дипломату.

Мать двоих детей стала личной ассистенткой Бекхэма, когда тот играл за мадридский "Реал". В одном из интервью Лус утверждала, что Дэвид потрясающий любовник, и они не могут оторваться друг от друга.

В настоящее время Ребекка живет совсем другой жизнью в Норвегии вместе со своим мужем Свеном Кристьяром Скайяа, за которого она вышла замуж в 2012 году.

Брак Бекхэмов длится уже 24 года. Виктория призналась, что время, проведенное в Мадриде, было "самым трудным в ее жизни".

В четвертой, заключительной серии Netflix Виктория откровенно рассказала о случившемся.

49-летняя дизайнер сдерживала слезы, отвечая на вопрос о том, был ли период в Испании самым тяжелым.

"На 100 процентов", - призналась Виктория. "Это был самый тяжелый период для нас. Казалось, весь мир против нас".

Мама четверых детей пояснила: "Дело в том, что мы были друг против друга, если говорить честно. До Мадрида казалось, что мы против всех остальных, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга. А в Испании не было ощущения, что мы есть друг у друга. И это печально".

"Я даже не могу передать, как это было тяжело. И как это повлияло на меня", - добавила она.

Купив дом стоимостью 3 млн фунтов стерлингов в столице Испании, миссис Бекхэм переехала в Мадрид, где в 2005 году у нее родился третий сын Круз.

"Обижалась ли я на Дэвида? Если быть до конца честной, то да, обижалась. Это было самое несчастное время в моей жизни. И дело не в том, что я чувствовала себя неуслышанной, потому что я всегда помнила, что моему мужу необходимо внимание".


Бывшая Posh Spice призналась, что их жизнь в Мадриде была кошмаром и настоящим цирком.

Дэвид Бекхэм также дал интервью, в котором признался, что не понимает, как его брак пережил скандал с изменой. Однако бывший капитан сборной Англии сказал, что они с Викторией знали, что должны "бороться за свою семью".

На протяжении многих месяцев чета Бекхэмов находилась в центре внимания прессы. В то время спортсмен "чувствовал себя физически больным каждый день".

Несмотря на все испытания, пара в следующем году празднует серебряную свадьбу.

В понедельник, 2 октября, супруги посетили лондонскую премьеру документального мини-сериала. Их сопровождали четверо детей - Бруклин, Ромео, Круз и Харпер, а также жена Бруклина, актриса Никола Пельтц, и подруга Ромео, модель Миа Реган.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дэвид Бекхэм   биография   знаменитости   сериал   спортсмен   футбол   
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7  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
Пля какая то стремная эта ребека... )
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11k
Sapsan Полчаса назад
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4k
Еркен Полчаса назад
Изменить жене с которой уже 5 лет в браке и 3-ий ребенок, это низкий поступок. Мужчина всегда должен быть честен, если в отношении кризис, то надо решать сообща, а не бежать под юбку другой женщины.
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9k
Гомерчик Час назад
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32k
Юрий Час назад
Вот это вот телезвезда и модель?

Инквизиторы знатно порезвились в Европе....
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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