"Это был кошмар": Виктория Бекхэм рассказала об измене мужа

4 октября на Netflix вышел документальный сериал, посвященный жизни Дэвида Бекхэма. В ленте также рассказывается о личной жизни футболиста и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, и вместе с тем проливается свет на неприятный инцидент, произошедший в первые годы брака знаменитой пары.
Виктория и Дэвид Бекхэм впервые рассказали о трудном периоде в отношениях в новом сериале Netflix.
В 2004 году в СМИ просочилась информация, что у футболиста и некой Ребекки Лус роман. На тот момент Дэвид был женат на бывшей участнице группы Spice Girls уже пять лет.
Ребекка была телезвездой и моделью, родилась в Испании, но получила гражданство Нидерландов благодаря своему отцу, нидерландскому дипломату.
Мать двоих детей стала личной ассистенткой Бекхэма, когда тот играл за мадридский "Реал". В одном из интервью Лус утверждала, что Дэвид потрясающий любовник, и они не могут оторваться друг от друга.
В настоящее время Ребекка живет совсем другой жизнью в Норвегии вместе со своим мужем Свеном Кристьяром Скайяа, за которого она вышла замуж в 2012 году.
Брак Бекхэмов длится уже 24 года. Виктория призналась, что время, проведенное в Мадриде, было "самым трудным в ее жизни".
В четвертой, заключительной серии Netflix Виктория откровенно рассказала о случившемся.
49-летняя дизайнер сдерживала слезы, отвечая на вопрос о том, был ли период в Испании самым тяжелым.
"На 100 процентов", - призналась Виктория. "Это был самый тяжелый период для нас. Казалось, весь мир против нас".
Мама четверых детей пояснила: "Дело в том, что мы были друг против друга, если говорить честно. До Мадрида казалось, что мы против всех остальных, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга. А в Испании не было ощущения, что мы есть друг у друга. И это печально".
"Я даже не могу передать, как это было тяжело. И как это повлияло на меня", - добавила она.
Купив дом стоимостью 3 млн фунтов стерлингов в столице Испании, миссис Бекхэм переехала в Мадрид, где в 2005 году у нее родился третий сын Круз.
"Обижалась ли я на Дэвида? Если быть до конца честной, то да, обижалась. Это было самое несчастное время в моей жизни. И дело не в том, что я чувствовала себя неуслышанной, потому что я всегда помнила, что моему мужу необходимо внимание".
Бывшая Posh Spice призналась, что их жизнь в Мадриде была кошмаром и настоящим цирком.
Дэвид Бекхэм также дал интервью, в котором признался, что не понимает, как его брак пережил скандал с изменой. Однако бывший капитан сборной Англии сказал, что они с Викторией знали, что должны "бороться за свою семью".
На протяжении многих месяцев чета Бекхэмов находилась в центре внимания прессы. В то время спортсмен "чувствовал себя физически больным каждый день".
Несмотря на все испытания, пара в следующем году празднует серебряную свадьбу.
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В понедельник, 2 октября, супруги посетили лондонскую премьеру документального мини-сериала. Их сопровождали четверо детей - Бруклин, Ромео, Круз и Харпер, а также жена Бруклина, актриса Никола Пельтц, и подруга Ромео, модель Миа Реган.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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