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10 малоизвестных фактов о Дженнифер Лоуренс

10 малоизвестных фактов о Дженнифер Лоуренс

Автор:
22 августа 2023 14:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Лоуренс   актриса   биография   звезды   знаменитости   факт   
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Дженнифер Лоуренс не раз возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Она прославилась благодаря ролям Мистик во франшизе "Люди Икс" и Китнисс Эвердин в "Голодных играх". К 2015 году фильмы с ее участием собрали по всему миру ошеломляющую сумму в 6 млрд долларов, что сделало Лоуренс одной из самых востребованных актрис.

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Лоуренс родилась в Индиан-Хиллзе, штат Кентукки, и уже в раннем детстве почувствовала тягу к актерскому искусству. В консервативном провинциальном городке Лоуренс выступала в церковных спектаклях и пела в школьных мюзиклах.


Дженнифер всегда гордилась тем, что занимается самообразованием. Она бросила школу в 14 лет, чтобы полностью посвятить себя карьере. У нее нет ни аттестата, ни диплома. Кстати, актерское мастерство она осваивала самостоятельно.



Именно главная роль в "Голодных играх" сделала Лоуренс одной из самых высокооплачиваемых актрис в индустрии. Однако поначалу Дженннифер не хотела соглашаться на съемки в столь масштабной франшизе. Подумав о том, как это повлияет на ее личную жизнь, актриса решила отказаться от роли, но через несколько дней передумала.


Несмотря на то, что Лоуренс рано начала актерскую карьеру, она также пыталась заниматься модельным бизнесом. Компания Abercombie and Fitch оценила ее внешность и харизму. Однако рекламные снимки Лоуренс так и не попали в журналы, поскольку другие модели позировали лучше.


17-летняя Дженнифер участвовала в кастинге на роль Беллы Свон в "Сумерках". Но ей предпочли Кристен Стюарт. К счастью, уже через год актрису выбрали на роль Китнисс Эвердин.


Китнисс Эвердин называют огненной. А в интервью для Rolling Stone Дженнифер рассказала, что родители называли ее "играет с огнем". Однако не по той причине, о которой многие подумали. Ее родители решили больше не заводить детей, когда появилась Лоуренс. "Мои родители играли с огнем, и они обожглись", - пояснила актриса.


Как уже было сказано, Лоуренс сразу после школы занялась актерской карьерой. Все эти годы, проведенные в церковных спектаклях, несомненно, принесли свои плоды: ее заметил агент, и она переехала в Лос-Анджелес к старшему брату. В 16 лет она снялась в телепроекте "Городская компания" и сериале "Детектив Монк", в 18 лет - в фильме "Вечеринка в саду". Вскоре она сыграла Мистик в блокбастере "Люди Икс: Первый класс" и проснулась знаменитой.


Это сейчас Дженнифер и Эмма хорошие подруги, а в прошлом у них были трения. Казалось, Стоун всегда доставались роли, которыми интересовалась Лоуренс. Звезда "Голодных игр" прослушивалась на роль Олив в фильме "Отличница лёгкого поведения", но в итоге роль досталась Стоун.



Дженнифер Лоуренс стала второй самой молодой обладательницей премии "Оскар". В 2012 году 22-летняя Лоуренс получила награду в номинации "Лучшая актриса" за роль Тиффани в комедии "Мой парень — псих".


Лоуренс в очередной раз удивила поклонников, рассказав историю из жизни. Однажды она заподозрила неладное, когда заехала в свой гараж. Ожидая увидеть в доме злоумышленников, девушка достала свое единственное оружие - лук и стрелы. Но оказалось, это были просто ремонтники.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дженнифер Лоуренс   актриса   биография   звезды   знаменитости   факт   
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10k
Бритва 2 часа назад
мерзкая русофобка
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11k
Dmitry Полчаса назад
Как по мне, - очень средняя актриса.
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2k
MrMopnex 43 минуты назад
"Однако не по той причине, о которой многие подумали. Ее родители решили больше не заводить детей, когда появилась Лоуренс. "Мои родители играли с огнем, и они обожглись", - пояснила актриса."
И всё-таки хотелось бы пояснительную бригаду к этому пояснению.
Не знаю, кто и что в ней вообще нашёл и как она получала роли, но для меня она отталкивающая, мерзкая и бездарная. Хотя, на вкус и цвет.
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52
Alex_Chicago 2 часа назад
А ещё очень многие видели её приватные фото и видео, на которых видно всё.
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208
Arts Sitnikov 2 часа назад
Деваха конечно симпотная, но "поговаривают", что она "проснулась знаменитой" и стала самой молодой актрисой с премией оскар благодаря Ванштейну, а потом одна из первых присоединилась к компании его слившей((( Так что меня она только в "Пассажирах" не раздражает (и то из-за Прата)..
ЗЫ Кстати "Мой парень - псих" продюсировал Харви Ванштейн
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Из того, что я с ней смотрел. только в Пассажирах она уместна на мой взгляд.
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
Проститутка
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167
Илья 2 часа назад
Смотря на нее складывается ощущение, что у ней какое-то расстройство личности .
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5k
Трям 2 часа назад
Мне достаточно знать, что она ибанутая феминистка!
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15k
FatZilla 2 часа назад
>>К 2015 году фильмы с ее участием собрали по всему миру ошеломляющую сумму в 6 млрд долларов,<<

Мне, почему-то, кажется, что, если в этих фильмах сыграли бы другие актрисы, сборы были такими же.
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