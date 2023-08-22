10 малоизвестных фактов о Дженнифер Лоуренс

Как уже было сказано, Лоуренс сразу после школы занялась актерской карьерой. Все эти годы, проведенные в церковных спектаклях, несомненно, принесли свои плоды: ее заметил агент, и она переехала в Лос-Анджелес к старшему брату. В 16 лет она снялась в телепроекте "Городская компания" и сериале "Детектив Монк", в 18 лет - в фильме "Вечеринка в саду". Вскоре она сыграла Мистик в блокбастере "Люди Икс: Первый класс" и проснулась знаменитой.