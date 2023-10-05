FISHKINET
Сообщество Криминал 2225 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Уссурийске неизвестный украл женскую сумочку из киоска через окошко

В Уссурийске неизвестный украл женскую сумочку из киоска через окошко

Автор:
05 октября 2023 08:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Уссурийск   грабеж   киоск   кража   окошко   сумочка   
851
2
1

Этой ночью мужчина дождался пока работавшая в киоске на Новоникольском шоссе, 21 девушка отойдёт на пару минут и, просунув руку в окошко, забрал женскую сумку и ушёл с ней.

В сумке находились документы такие как: паспорт, зачетная книжка, студенческий билет и кошелёк с банковскими картами.


Прошу неравнодушных людей узнать личность данного человека», — просит пострадавшая.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Уссурийск   грабеж   киоск   кража   окошко   сумочка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Parus59 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

859172



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября
Когда не стесняешься собственной тупости
Когда не стесняешься собственной тупости
Набирающие популярность в сообществах
Эволюция противолодочного оружия. Торпеды принимают эстафету
Эволюция противолодочного оружия. Торпеды принимают эстафету
АвтоВсячина
АвтоВсячина
А ведь не известно, что было бы с Прагой, если б не он
А ведь не известно, что было бы с Прагой, если б не он
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#ДТП#животные#история#Автовсячина#полиция#подборка#конфликт
#машина#люди#Юмор#интересное#авто аварии#кино#фильм#дети#забавно#знаменитости
#автомобили#в мире#Прикол#аварии#факты#США#позитив#Китай#Разное#новости
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео) Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео) Владелица магазина прогнала наглого вора, пытавшегося похитить парфюм Владелица магазина прогнала наглого вора, пытавшегося похитить парфюм В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг Дерзкий грабитель выхватил телефон из рук женщины Дерзкий грабитель выхватил телефон из рук женщины В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги В Петербурге мужик пришёл в строительный магазин и провернул «хитрый план», чтобы сэкономить деньги В Анапе полицейские задержали человека-паука за кражу музыкальной колонки В Анапе полицейские задержали человека-паука за кражу музыкальной колонки

На что жалуетесь?

Вернуться