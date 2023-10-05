В Уссурийске неизвестный украл женскую сумочку из киоска через окошко

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Этой ночью мужчина дождался пока работавшая в киоске на Новоникольском шоссе, 21 девушка отойдёт на пару минут и, просунув руку в окошко, забрал женскую сумку и ушёл с ней.
В сумке находились документы такие как: паспорт, зачетная книжка, студенческий билет и кошелёк с банковскими картами.
Прошу неравнодушных людей узнать личность данного человека», — просит пострадавшая.
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