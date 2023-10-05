Блогер кормит годовалого сына сырым мясом — и даже бычьими тестикулами

31-летний блогер Поли Лонг уверен, что поедание сырого мяса идёт полезно для его годовалого сына. Лонг живёт на Бали, и уже несколько лет питается только сырым мясом и молочными продуктами, с небольшим количеством фруктов и овощей. Он считает, что младенцы интуитивно чувствуют, какая пища для них полезна - и начал кормить своего сына сырым мясом, когда тому было пять месяцев. Сначала это была сырая печень, а сейчас это и стейки, и даже бычьи тестикулы. По словам отца, последнее его сын просто обожает.

"Я ничего не навязываю сыну. Никогда ни к чему не принуждал своего ребёнка, и никогда не буду. Я позволил ему самому выбрать, что есть," - говорит Лонг.