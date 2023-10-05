Блогер кормит годовалого сына сырым мясом — и даже бычьими тестикулами

31-летний блогер Поли Лонг живёт на Бали, и уже давно пристрастился к диете из сырого мяса. Теперь он перевёл на такое питание и своего годовалого сына.
31-летний блогер Поли Лонг уверен, что поедание сырого мяса идёт полезно для его годовалого сына. Лонг живёт на Бали, и уже несколько лет питается только сырым мясом и молочными продуктами, с небольшим количеством фруктов и овощей. Он считает, что младенцы интуитивно чувствуют, какая пища для них полезна - и начал кормить своего сына сырым мясом, когда тому было пять месяцев. Сначала это была сырая печень, а сейчас это и стейки, и даже бычьи тестикулы. По словам отца, последнее его сын просто обожает.
"Я ничего не навязываю сыну. Никогда ни к чему не принуждал своего ребёнка, и никогда не буду. Я позволил ему самому выбрать, что есть," - говорит Лонг.
Блогер заявил, что поедание сырого мяса за последние несколько лет кардинально изменило его жизнь и здоровье к лучшему. Он также изучил всё о вреде употребления сырого мяса, прежде чем кормить им ребёнка или есть его самому. По его словам, многие считают, что в сыром мясе может быть сальмонелла, но заразиться ей маловероятно - к тому же, "в большинстве видов мяса содержатся активные ферменты, полезные для организма". Блогер уверяет, что если заказывать качественное мясо у хорошего поставщика, всё будет в порядке.
Изначально мать семейства была против такой диеты для малыша, но со временем привыкла к идеям отца. Теперь рацион мальчика состоит из сырого молока, куриных голеней, стейка, и иногда - бычьих тестикул. Отец уже отметил, что его сын "выше других детей его возраста", а ещё - что после употребления тестикул малыш хорошо спит.
Однако, многие пользователи сети выступили против такого подхода, раскритиковав блогера. Врачи присоединились: они предупреждают, что кормление малышей сырыми продуктами связано со значительным риском для здоровья.
"У малышей чувствительная пищеварительная система, которая может неэффективно переваривать сырые продукты, особенно мясо. Кроме того, употребление сырого мяса может подвергнуть младенцев воздействию вредных бактерий, что может привести к болезням. Всегда лучше приготовить мясо - так оно будет более безопасно для употребления. Я бы всё же рекомендовал подождать, пока дети подрастут - а потом кормить их такими продуктами," - говорит доктор Лоуренс Каннингем из организации UK Care.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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