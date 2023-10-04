Нобелевскую премию по химии вручили советскому учёному и его американским коллегам

Нобелевскую премию по химии 2023 года вручили американцам Мунги Бавенди, Луису Брюсу и советскому учёному Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.





Квантовые точки — это крошечные наночастицы (нанометровые полупроводниковые кристаллы), чей размер напрямую влияет на их электрические характеристики. Эти точки "распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани", говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.





К слову, прямо сейчас читающие эти строки пользуются плодами работы нобелевских лауреатов. Открытие и синтез квантовых точек используется при производстве компьютерных мониторов и QLED-телевизоров.