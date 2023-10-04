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Нобелевскую премию по химии вручили советскому учёному и его американским коллегам

Нобелевскую премию по химии вручили советскому учёному и его американским коллегам

Автор:
04 октября 2023 14:25
Сообщество : Наука
Метки: Алексей Екимов   квантовые точки   нанотехнологии   нобелевская премия   полупроводники   химия   
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В последний раз престижную премию по химии присуждали учёному из СССР в 1956 году.

Нобелевскую премию по химии 2023 года вручили американцам Мунги Бавенди, Луису Брюсу и советскому учёному Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.


Квантовые точки — это крошечные наночастицы (нанометровые полупроводниковые кристаллы), чей размер напрямую влияет на их электрические характеристики. Эти точки "распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани", говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.


К слову, прямо сейчас читающие эти строки пользуются плодами работы нобелевских лауреатов. Открытие и синтез квантовых точек используется при производстве компьютерных мониторов и QLED-телевизоров.

Алексей Екимов родился в 1945 году. В 1967-м окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, в 1989 году защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. 78-летний учёный работал в престижных университетах России, Америки и Европы, куда его приглашали на должность профессора. Под его авторством более сотни научных работ в области физики и химии. С 1999 года он работает в американской компании Nanocrystals Technology в должности главного научного сотрудника.


Отмечается, что Екимов в 1980 году доказал наличие квантовых свойств у наночастиц хлорида меди — их размер влиял на их цвет.


"Физики давно знали, что в наночастицах могут возникать квантовые эффекты, зависящие от размера, но не могли это доказать. Однако в 1980-х годах Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Цвет исходил от наночастиц хлорида меди, и Екимов продемонстрировал, что размер частиц влияет на цвет стекла посредством квантовых эффектов.

Например, крупные квантовые точки с размерами около 5 нанометров испускают красный и оранжевый свет, а точки с размером 2–3 нанометра обеспечивают цвета в фиолетовой части оптического спектра. Такая палитра цветов очень удобна с практической точки зрения при создании различных сенсоров", — пишет РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет.

Отмечается, что Алексей Екимов первым синтезировал квантовые точки, Луис Брюс получил первый раствор с ними, а Мунги Бавенди разработал удобный способ синтеза раствора этих точек.

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Метки: Алексей Екимов   квантовые точки   нанотехнологии   нобелевская премия   полупроводники   химия   
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6  комментариев
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1k
Илья Час назад
Это американский гражданин и американский учёный по национальности Русский и родившийся в СССР. Советским ученым он был когда то давно .
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11k
Сергей Попов 2 минуты назад
По идее все правильно. Будучи советским учёным Екимов в СССР и открыл квантовые точки. То есть премию он получил, уже будучи гражданином США, но за открытие, которое совершил, будучи гражданином СССР и в научном учреждении СССР. Жаль, конечно, что в итоге он предпочёл США России. Но есть и те учёные, которые, возвращаются с Запада и занимаются наукой уже в России. Например, Артём Оганов.
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13k
kotovski Полчаса назад
Приходит Моня Рабинович из школы домой в слезах:

Мама, меня назвали жидовской мордой!

Привыкай, сынок, ты будешь жидовской мордой в школе, в институте, в аспирантуре… Зато когда ты получишь Нобелевскую премию, тебя назовут великим русским учёным!
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
В нынешней "патриотической" терминологии он вроде как предатель?
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