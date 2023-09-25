Убийственная красота: кто придумал процедуру эмалировки, и к каким печальным последствиям она приводила

Красота до глубокой старости… Это ли не мечта женщин всех времён? В погоне за ускользающей молодостью прелестницы соглашаются на самые дикие процедуры, да ещё и готовы за них платить.
Вот только цена у такой сомнительной помощи такая, что заплатить может не каждая.
«Моя дорогая, вы будете прекрасны. Столь прекрасны, что не сможете оторвать взгляд от своего отражения. А мужчины всех возрастов будут сворачивать шеи, пытаясь вас рассмотреть». Примерно такие обещания давала своим клиенткам эта загадочная женщина – ведьма, колдунья или фея?
В 1860-х у британских женщин арсенал красоты был весьма скудным. Ведь вмешательство в естественный ход вещей категорически не поощрялось. Королева Виктория была потрясена растущей популярностью косметики: по её мнению и мнению всех респектабельных дам косметика была вульгарной и крайне неприличной, к ней прибегали только актрисы и проститутки. В итоге многие женщины самостоятельно готовили косметику и кремы в домашних условиях. А те, кто покупал средства для красоты, делали это под прилавком, вдали от посторонних глаз, словно шпионы.
Только состоятельные светские дамы с большими деньгами могли позволить себе эксклюзивный визит к таинственному «дамскому реконструктору» или «омолаживателю», работавшей в то время в Мейфере. Её звали мадам Рашель из дома № 47а по Нью-Бонд-стрит. Самозванка, которая сама себя именовала «Продавщица косметики Её Величества Королевы», обещала своим клиенткам, что сделает их «прекрасными навеки!»
Но в её очаровательном восточном будуаре с решетчатыми ширмами, роскошными восточными висюльками на стенах, брызгами фонтана и тяжёлыми малиновыми портьерами они находили нечто гораздо более мрачное. Под ловкими обворожительными манерами скрывалась безжалостная аферистка и мошенница, сделавшая карьеру на лжи, предательстве и обманутых надеждах своих жертв.
Мадам Рашель в миру звалась Сарой Рассел. Дама вела скромную жизнь старьёвщицы, потом стала владелицей лавки жареной рыбы на рынке Клэр.
В моменты особой нужды она гадала за пенни в публичных домах Ковент-Гардена. В 1850-х гг. она занялась производством и продажей красок для волос; успех был настолько велик, что она быстро перешла на более выгодный рынок и стала работать косметологом на Бонд-стрит. Ловкая маркетинговая фраза Рашель «Прекрасна навеки» привлекала тысячи клиенток, готовых платить за косметические продукты, которые, как утверждала ушлая дамочка, создавались на основе секретных рецептов красоты древней Аравии и гаремов.
Уменьшить потливость, убрать запах изо рта, отбелить кожу, ликвидировать прыщи, подтянуть бюст? Рашель могла всё. Но венцом её индустрии стала особая процедура с малопонятным, но очень интригующим названием.
Аристократическая бледность была трендом того времени. И Рашель придумала или, точнее, доработала существовавшие методики. Цель процедуры была банальной и очевидной – придать лицу и груди гладкость и прозрачную белизну фарфора для особого бала, ужина или мероприятия при дворе. Эффект от этого мог сохраняться, как утверждала Рашель, до года. В её грамотной рекламной кампании эмалировка была возведена в ранг почти оккультного искусства, которое, по её словам, способствовало здоровью и красоте, грации и молодости.
Но стоило это недёшево: средняя цена за эмалировку лица дамы составляла двадцать гиней – примерно 1 500 фунтов стерлингов по текущему курсу. Метод был достаточно прост: тщательное удаление волос и пуха на лице и бюсте с помощью различных лосьонов, затем обильное применение щелочных туалетных средств, заполнение морщин и впадин на коже густой белой пастой, а в завершение – румяна и пудра. Только вот состав волшебного средства был очень и очень спорным и даже опасным: в него входили такие химические вещества как едкий сублимат (высокотоксичная ртутная соль), пруссиковая кислота, карбонат свинца и даже мышьяк. Этот коктейль спокойно мог спровоцировать хроническое воспаление кожи и даже привести к смерти при использовании большого количества. Тем не менее, отчаявшиеся доверчивые клиентки Рашель ей верили и толпами шли к ней.
Самопровозглашённая эмальерша называла конкурентов мошенниками и искусно использовала психологические приёмы: не сходишь на процедуру, будешь сидеть тусклая, серая, скучная, как мышь под веником. И никогда не выйдешь замуж.
И доверчивые бедняжки шли к Рашель, словно под гипнозом. Конечно, о тёмных делах по созданию светлой кожи в доме № 47а по Бонд-стрит стали ходить слухи. Поговаривали, что это место использовалось в качестве дома свиданий для светских дам и их любовников. Еще более тёмные инсинуации были связаны с тем, что терапия мадам Рашель включала в себя предоставление абортивных средств особо нуждающимся дамам.
Кара всё же настигла эту ловкую аферистку. Мадам Рашель дважды привлекалась к суду за мошенничество – в 1868 и 1878 годах. И отбыла два тюремных срока. Женщина умерла в тюрьме в 1880 году, не раскаявшись в своих деяниях до конца и продолжая утверждать, что только она владеет тайным искусством делать женщин «прекрасными навеки».
На месте салона эмальерши на Нью-Бонд-стрит до сих пор стоит здание, в котором сейчас располагается магазин модной обуви, а её дом за углом на Мэддокс-стрит недавно был отреставрирован.
Источник:
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