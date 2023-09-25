Убийственная красота: кто придумал процедуру эмалировки, и к каким печальным последствиям она приводила

Аристократическая бледность была трендом того времени. И Рашель придумала или, точнее, доработала существовавшие методики. Цель процедуры была банальной и очевидной – придать лицу и груди гладкость и прозрачную белизну фарфора для особого бала, ужина или мероприятия при дворе. Эффект от этого мог сохраняться, как утверждала Рашель, до года. В её грамотной рекламной кампании эмалировка была возведена в ранг почти оккультного искусства, которое, по её словам, способствовало здоровью и красоте, грации и молодости.

Но стоило это недёшево: средняя цена за эмалировку лица дамы составляла двадцать гиней – примерно 1 500 фунтов стерлингов по текущему курсу. Метод был достаточно прост: тщательное удаление волос и пуха на лице и бюсте с помощью различных лосьонов, затем обильное применение щелочных туалетных средств, заполнение морщин и впадин на коже густой белой пастой, а в завершение – румяна и пудра. Только вот состав волшебного средства был очень и очень спорным и даже опасным: в него входили такие химические вещества как едкий сублимат (высокотоксичная ртутная соль), пруссиковая кислота, карбонат свинца и даже мышьяк. Этот коктейль спокойно мог спровоцировать хроническое воспаление кожи и даже привести к смерти при использовании большого количества. Тем не менее, отчаявшиеся доверчивые клиентки Рашель ей верили и толпами шли к ней.

Самопровозглашённая эмальерша называла конкурентов мошенниками и искусно использовала психологические приёмы: не сходишь на процедуру, будешь сидеть тусклая, серая, скучная, как мышь под веником. И никогда не выйдешь замуж.