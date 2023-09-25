FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5941 пост • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Убийственная красота: кто придумал процедуру эмалировки, и к каким печальным последствиям она приводила

Убийственная красота: кто придумал процедуру эмалировки, и к каким печальным последствиям она приводила

Автор:
25 сентября 2023 14:09
Сообщество : Истории
Метки: Англия   желание   кожа   красота   мадам Рашель   мошенничество   смерть   состав   химия   эмалировка   
1328
7

Красота до глубокой старости… Это ли не мечта женщин всех времён? В погоне за ускользающей молодостью прелестницы соглашаются на самые дикие процедуры, да ещё и готовы за них платить.

Вот только цена у такой сомнительной помощи такая, что заплатить может не каждая.

×
×

«Моя дорогая, вы будете прекрасны. Столь прекрасны, что не сможете оторвать взгляд от своего отражения. А мужчины всех возрастов будут сворачивать шеи, пытаясь вас рассмотреть». Примерно такие обещания давала своим клиенткам эта загадочная женщина – ведьма, колдунья или фея?

В 1860-х у британских женщин арсенал красоты был весьма скудным. Ведь вмешательство в естественный ход вещей категорически не поощрялось. Королева Виктория была потрясена растущей популярностью косметики: по её мнению и мнению всех респектабельных дам косметика была вульгарной и крайне неприличной, к ней прибегали только актрисы и проститутки. В итоге многие женщины самостоятельно готовили косметику и кремы в домашних условиях. А те, кто покупал средства для красоты, делали это под прилавком, вдали от посторонних глаз, словно шпионы.

Только состоятельные светские дамы с большими деньгами могли позволить себе эксклюзивный визит к таинственному «дамскому реконструктору» или «омолаживателю», работавшей в то время в Мейфере. Её звали мадам Рашель из дома № 47а по Нью-Бонд-стрит. Самозванка, которая сама себя именовала «Продавщица косметики Её Величества Королевы», обещала своим клиенткам, что сделает их «прекрасными навеки!»

Но в её очаровательном восточном будуаре с решетчатыми ширмами, роскошными восточными висюльками на стенах, брызгами фонтана и тяжёлыми малиновыми портьерами они находили нечто гораздо более мрачное. Под ловкими обворожительными манерами скрывалась безжалостная аферистка и мошенница, сделавшая карьеру на лжи, предательстве и обманутых надеждах своих жертв.

Мадам Рашель в миру звалась Сарой Рассел. Дама вела скромную жизнь старьёвщицы, потом стала владелицей лавки жареной рыбы на рынке Клэр.

В моменты особой нужды она гадала за пенни в публичных домах Ковент-Гардена. В 1850-х гг. она занялась производством и продажей красок для волос; успех был настолько велик, что она быстро перешла на более выгодный рынок и стала работать косметологом на Бонд-стрит. Ловкая маркетинговая фраза Рашель «Прекрасна навеки» привлекала тысячи клиенток, готовых платить за косметические продукты, которые, как утверждала ушлая дамочка, создавались на основе секретных рецептов красоты древней Аравии и гаремов.

Уменьшить потливость, убрать запах изо рта, отбелить кожу, ликвидировать прыщи, подтянуть бюст? Рашель могла всё. Но венцом её индустрии стала особая процедура с малопонятным, но очень интригующим названием.

Аристократическая бледность была трендом того времени. И Рашель придумала или, точнее, доработала существовавшие методики. Цель процедуры была банальной и очевидной – придать лицу и груди гладкость и прозрачную белизну фарфора для особого бала, ужина или мероприятия при дворе. Эффект от этого мог сохраняться, как утверждала Рашель, до года. В её грамотной рекламной кампании эмалировка была возведена в ранг почти оккультного искусства, которое, по её словам, способствовало здоровью и красоте, грации и молодости.

Но стоило это недёшево: средняя цена за эмалировку лица дамы составляла двадцать гиней – примерно 1 500 фунтов стерлингов по текущему курсу. Метод был достаточно прост: тщательное удаление волос и пуха на лице и бюсте с помощью различных лосьонов, затем обильное применение щелочных туалетных средств, заполнение морщин и впадин на коже густой белой пастой, а в завершение – румяна и пудра. Только вот состав волшебного средства был очень и очень спорным и даже опасным: в него входили такие химические вещества как едкий сублимат (высокотоксичная ртутная соль), пруссиковая кислота, карбонат свинца и даже мышьяк. Этот коктейль спокойно мог спровоцировать хроническое воспаление кожи и даже привести к смерти при использовании большого количества. Тем не менее, отчаявшиеся доверчивые клиентки Рашель ей верили и толпами шли к ней.

Самопровозглашённая эмальерша называла конкурентов мошенниками и искусно использовала психологические приёмы: не сходишь на процедуру, будешь сидеть тусклая, серая, скучная, как мышь под веником. И никогда не выйдешь замуж.

И доверчивые бедняжки  шли к Рашель, словно под гипнозом. Конечно, о тёмных делах по созданию светлой кожи в доме № 47а по Бонд-стрит стали ходить слухи. Поговаривали, что это место использовалось в качестве дома свиданий для светских дам и их любовников. Еще более тёмные инсинуации были связаны с тем, что терапия мадам Рашель включала в себя предоставление абортивных средств особо нуждающимся дамам.

Кара всё же настигла эту ловкую аферистку. Мадам Рашель дважды привлекалась к суду за мошенничество – в 1868 и 1878 годах. И отбыла два тюремных срока. Женщина умерла в тюрьме в 1880 году, не раскаявшись в своих деяниях до конца и продолжая утверждать, что только она владеет тайным искусством делать женщин «прекрасными навеки».

На месте салона эмальерши на Нью-Бонд-стрит до сих пор стоит здание, в котором сейчас располагается магазин модной обуви, а её дом за углом на Мэддокс-стрит недавно был отреставрирован.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Англия   желание   кожа   красота   мадам Рашель   мошенничество   смерть   состав   химия   эмалировка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
zloykoyot Полчаса назад
Это полезная информация в адрес идиотам, восхищающимся викторианской эпохой и влажно мечтающим о той жизни. Во-первых кто им сказал что они в то время обязательно были бы графьями, герцогами и прочими баронами? С бОльшей вероятностью они бы с детства херачили на мануфактурах, добывали уголь и разгребали свиное говно. Судьба девочек ещё интереснее, хотя богатенькие 3,14доры тогда тоже не особо уже сгореть на костре боялись. Добавки сейчас вредные в продуктах? Ну да. Тогда всё было натуральнее - мел в муке, известь в молоке и сметане, мышьяк и свинец в любой краске, от обоев до косметики, обработка рыбы и мяса щёлочью чтобы скрыть протухлость тоже на каждом шагу. Ароматы лошадиного и не только говна на мостовых и в воде плюс ненавязчивый угольный дымок повсюду. В довесок великолепные шансы помереть от аппендицита, воспаления лёгких, туберкулёза и так далее. А так да, прекрасные времена, все в цЫлиндрах и корсетах поголовно едут на балы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Ничего не меняется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94224



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Набирающие популярность в сообществах
Первозданная красота природы Артура Чартова
Первозданная красота природы Артура Чартова
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#СССР#ДТП#аварии#Россия#Санкт-Петербург#Автовсячина
#история#люди#забавно#автомир#кино#факты#фильм#сарказм
#в мире#машина#интересно#Прикол#Юмор#авто аварии#полиция#США
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать В Англии девочка нашла шкуру гигантской рептилии В Англии девочка нашла шкуру гигантской рептилии Самые красивые кладбища мира Самые красивые кладбища мира Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира Принц из Пояиса: история великой аферы Принц из Пояиса: история великой аферы Елизавета II умерла на 97-м году жизни Елизавета II умерла на 97-м году жизни

На что жалуетесь?

Вернуться