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Джинн из "Аладдина" снова заговорил голосом Робина Уильямса

Джинн из "Аладдина" снова заговорил голосом Робина Уильямса

Автор:
19 октября 2023 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Disney   Джинн   актер   аладдин   робин уильямс   студия   юбилей   
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В честь 100-летия Disney на экраны возвращается любимый персонаж - весёлый и яркий Джинн из мультфильма 1992 года "Аладдин", которого озвучил незабываемый Робин Уильямс. Несмотря на то, что актёра не стало в 2014 году в возрасте 63 лет, сценаристы и режиссёры короткометражки "Однажды в студии" получили разрешение семьи комика на использование персонажа.

"Мы попытались заинтересовать наследников актёра. Сказали, что создаём особенный короткометражный фильм. Робин в роли Джинна важен для многих людей, и нам бы очень хотелось задействовать его", — пояснил продюсер Брэд Саймонсен.

В 13-минутном фильме Микки и Минни Маус выпрыгивают из фотографии в студии Walt Disney Animation. В честь векового юбилея мышки созывают многочисленных героев сделать общую фотографию.


Джинн с голосом Робина Уильямса вновь радует поклонников по всему миру, навевая детские воспоминания. Это достойная дань уважения как наследию Disney, так и выдающемуся вкладу Уильямса в мир анимации.

В фильме "Однажды в студии" Джинн заговорил без помощи искусственного интеллекта, использовались старые записи голоса Робина Уильямса.

Премьера короткометражки состоялась всего через две недели после того, как дочь Уильямса Зельда высказала своё недовольство тем, как ИИ всё больше проникает в кинематограф.

"Это больше не вымысел. Я уже слышала, как искусственный интеллект использовался для того, чтобы заставить моего отца говорить то, что хотят люди, и меня это тревожит. Получается либо плохая копия настоящих людей, либо ужасный Франкенштейн, собранный из худших сторон этой индустрии", — заявила дочь комика.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Disney   Джинн   актер   аладдин   робин уильямс   студия   юбилей   
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2  комментария
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Бритва 2 часа назад
а нам не пофиг, какими голосами они говорят?
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149
Уставший путник Бритва 5 минут назад
А как же Алексей Михалёв?

Ссылка youtu.be
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