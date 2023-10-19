Джинн из "Аладдина" снова заговорил голосом Робина Уильямса

В фильме "Однажды в студии" Джинн заговорил без помощи искусственного интеллекта, использовались старые записи голоса Робина Уильямса.

Премьера короткометражки состоялась всего через две недели после того, как дочь Уильямса Зельда высказала своё недовольство тем, как ИИ всё больше проникает в кинематограф.

"Это больше не вымысел. Я уже слышала, как искусственный интеллект использовался для того, чтобы заставить моего отца говорить то, что хотят люди, и меня это тревожит. Получается либо плохая копия настоящих людей, либо ужасный Франкенштейн, собранный из худших сторон этой индустрии", — заявила дочь комика.