В Швейцарии появились кинотеатры с настоящими кроватями

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Теперь там можно смотреть фильмы и отдыхать с огоньком.
В швейцарии появилась новая фишка - кинотеатры с кроватями. Покупаете билет и получаете комфортное койко-место с безлимитными напитками и закуской. Даже тапочки дают, прямо как дома.
Правда, есть одно Но: ничего «лишнего» на кроватке себе позволять нельзя и возлежать там с подругой, посматривая одним глазом кино, тоже не получится.
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я и кровать могу с собой взять. Вопрос не в этом. А в сервисе. Кровать предоставляют, значит и начинку должны. Логика, однако!)))
Смахивает на селфи в самолете, который тебе не принадлежит и на который ты не насосешь за всю жизнь.
Хочешь смотреть большой экран на кровати - купи телек домой! А если тебе нужны соседи на кроватях рядом - ты извращенец!
Я 15 лет назад купил себе огромный (по тем меркам) телек на всю стену и в .хуй не дую... Ко мне друзья вместо похода в кинотеатр с попокорном ходили фильмы смотреть. Это более уютно, чем толпа гомосеков на кроватях.
А теперь вынь .хуй изо рта и повтори )))