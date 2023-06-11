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В Швейцарии появились кинотеатры с настоящими кроватями

В Швейцарии появились кинотеатры с настоящими кроватями

Автор:
11 июня 2023 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Швейцария   видео   кинотеатр   кровать   место   фильм   
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Теперь там можно смотреть фильмы и отдыхать с огоньком.

В швейцарии появилась новая фишка - кинотеатры с кроватями. Покупаете билет и получаете комфортное койко-место с безлимитными напитками и закуской. Даже тапочки дают, прямо как дома.

Правда, есть одно Но: ничего «лишнего» на кроватке себе позволять нельзя и возлежать там с подругой, посматривая одним глазом кино, тоже не получится.

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Метки: Швейцария   видео   кинотеатр   кровать   место   фильм   
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24  комментария
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4k
Leonid 6 часов назад
А не проще дома посмотреть?! Как бы там хорошо не было, чувство что рядом с тобой тоже кто-то лежит немножко напрягает, да и после фильма надо ехать домой, а дома можно и заснуть спокойно)
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11k
Властелин 17 минут назад
Там точно в не сеансное время крутят не детские шуры муры.
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5k
Babangdida 4 часа назад
Вот облом! Я думал, что это будет эволюция "мест для поцелуев".
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7k
Компьютер DELL с монитором 5 часов назад
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9k
Billi_Bons 5 часов назад
А если фильм из разряда ХХХ, то как быть? Просто друг интересуется.
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5k
Горожанин 5 часов назад
А девушки в кроватях будут?
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256
ups Горожанин 5 часов назад
ну если с собой возьмешь )))
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Трям 7 часов назад
Кретинизм!
Смахивает на селфи в самолете, который тебе не принадлежит и на который ты не насосешь за всю жизнь.
Хочешь смотреть большой экран на кровати - купи телек домой! А если тебе нужны соседи на кроватях рядом - ты извращенец!
Я 15 лет назад купил себе огромный (по тем меркам) телек на всю стену и в .хуй не дую... Ко мне друзья вместо похода в кинотеатр с попокорном ходили фильмы смотреть. Это более уютно, чем толпа гомосеков на кроватях.
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August

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