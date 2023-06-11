В Швейцарии появились кинотеатры с настоящими кроватями

В швейцарии появилась новая фишка - кинотеатры с кроватями. Покупаете билет и получаете комфортное койко-место с безлимитными напитками и закуской. Даже тапочки дают, прямо как дома.

Правда, есть одно Но: ничего «лишнего» на кроватке себе позволять нельзя и возлежать там с подругой, посматривая одним глазом кино, тоже не получится.