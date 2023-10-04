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Как выглядели самые нелепые монстры из сериала «Могучие рейнджеры», который был невероятно популярен в 90-х

Как выглядели самые нелепые монстры из сериала «Могучие рейнджеры», который был невероятно популярен в 90-х

Автор:
04 октября 2023 09:46
Сообщество : Кино
Метки: забавно   кино   могучие рейнджеры   нелепые монстры   сериал   фильм   
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Премьера сериала «Могучие рейнджеры» состоялась в 1993 году и навсегда изменила жизнь детей 90-х. Это было невероятное приключение пяти подростков, которые постоянно сталкивались с чудаковатыми, но крайне опасными монстрами. К счастью, они всегда одерживали безаговорочную победу над ними.

Монстры в сериале представляют особый интерес. Если вы помните, новые антагонисты появлялись каждый эпизод. Это было похоже на эксперимент по изготовлению странных существ, с которым создатели справились на отлично.


Предлагаем вам взглянуть на некоторых необычных созданий из сериала, которые больше смешат, чем пугают.


Ай Гай

Этот глазастый парень умел стрелять огненными лучами из своего тела. А когда рейнджеры разносили его на куски, его глаза вновь срастались воедино.


Трубный монстр

Этот чудак, выглядящий как отвергнутое произведение Сальвадора Дали, умел создавать иллюзии, которые вводили в заблуждение могучих рейнджеров.


Амфибитор

В арсенале монстра были зелёные молнии, которые он пускал из глаз, а также вилка и нож — их он использовал как оружие.


Монстр-устрица

Это удивительное создание было практически непобедимо в воде. Его главная сила заключалась в волшебной жемчужине, позволявшей замораживать всех людей.


Помада-монстр

В бою Помада-монстр использовала меч в виде губ. Она также могла испускать опасные и разрушительные звуковые волны.


Цыплёнок Ченки

Этот жутковатый на вид цыплёнок умел летать и орудовать острыми ножницами. В увеличенном состоянии Ченки обладал способностью открывать пространственные порталы и перемещаться в любые места.


Мистер Щекотун

Это был довольно безобидный и даже добрый монстр, который обладал волшебными бутылками, способными вместить в себя различные интересные штуковины — машины, самолёты и даже целые здания.


Ананасовое чудовище

Чудище обладало способностью к телепортации, поэтому могло перемещаться куда угодно. Также в его арсенале был волшебный порошок, позволявший превращать недругов в картон!


Ужасная жаба

Монстр имел острые зубы и белый язык, с помощью которого он захватывал жертв и поглощал их, предварительно превратив в энергетическую сферу.


Фотомэр

Нет ничего хуже монстра, который пытается сделать твой неудачный снимок, а ещё и заморозить.


Фортиссимо

Фортиссимо выглядел как слегка поистрепавшийся маэстро, однако пытался победить рейнджеров не музыкой, а с помощью энергетических шаров.


Пухлый свин

Это прожорливый монстр, способный уничтожить все запасы продовольствия на Земле за 48 часов.


Сомнибот

Сомнибот — это робот-монстр, который с помощью своего пения способен заставить противников заснуть.


Монстр-единорог

Был послан на Землю, чтобы замусорить планету до полного вымирания.


Крабби Кабби

По сути, это странное существо представляет собой гибрид такси и краба. Оно ездит на колёсиках и преследует людей с мечом.


Бэйб Безжалостный

Гигантский монстр, который дерётся огромными бейсбольными перчатками, заменяющими руки.




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Метки: забавно   кино   могучие рейнджеры   нелепые монстры   сериал   фильм   
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8  комментариев
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3k
RaiJu Час назад
Можно подумать, что герои выглядели сногшибательно азазазазазаза.
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9k
Роман 4 минуты назад
Помнится попадались мне в поле зрения. Вызывало недоумение их махание руками во время разговора. Какие то нервные они.
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7k
Станислав 15 минут назад
Меч в виде губ выглядит под определенным углом как-то иначе.
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2k
Ивлар 22 минуты назад
Никогда не понимал, как подобное г...могло быть популярным. топорные спецэфекты на уровне фильмов 50-х годов прошлого века, шаблонные сюжеты от серии к серии...И до кучи паралитические дерганья рейнджеров выдаваемые за боевку...
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4k
Наталья 50 минут назад
Фотографии самих могучих рейнджеров в студию!
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