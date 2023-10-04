Как выглядели самые нелепые монстры из сериала «Могучие рейнджеры», который был невероятно популярен в 90-х

Монстры в сериале представляют особый интерес. Если вы помните, новые антагонисты появлялись каждый эпизод. Это было похоже на эксперимент по изготовлению странных существ, с которым создатели справились на отлично.





Предлагаем вам взглянуть на некоторых необычных созданий из сериала, которые больше смешат, чем пугают.





Ай Гай