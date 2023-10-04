Лесная ведьма из Беловежской пущи

Когда она родилась, то очень огорчила отца. Ведь красавица-дочка у Ежи Коссака уже была, и он очень хотел сына. Но впоследствии девочка выросла настолько удивительной, что стоила десятка сыновей.
Симона Коссак (1943 – 2007) мало того что была девочкой, так ещё и с дефектом – с заячьей губой. Что тоже не добавляло уверенности в себе. Родители пытались раскрыть таланты дочери в каком-то из направлений искусства, но рисунки выходили кривыми, петь Симона не научилась, как и выступать на сцене или читать стихи.
Попытка поступить после школы на курсы актёрского мастерства провалилась. Всего год девушка продержалась в университете на курсе филологии. И Симона задумалась над тем, чтобы стать ближе к животным. Ведь они любят безусловной любовью и не ставят оценок за красоту или умение рисовать.
Студентке биологического факультета Ягеллонского университета в Кракове предложили набраться практического опыта в Беловеже – маленьком городке, который открывал ворота в удивительный мир – заповедник Беловежская пуща.
И это была любовь… Публикации о животных выходили одна за одной. Молодой специалист быстро шагала по карьерной лестнице. И однажды ей предложили, что называется, работу в полевых условиях – не в благоустроенной городской среде, а в домике лесника без водопровода и электричества.
И девушка не просто согласилась пожить, она захотела жить в Беловежской пуще. Ведь здесь за животными можно будет наблюдать в родной среде, никакой теории.
По прибытии Симону настигло разочарование. Которое звали Лехом Вильчеком. Фотограф-натуралист уже занял половину дома, и его не прельщала перспектива общения и ведения общего хозяйства с рафинированной барышней.
Но натянутые отношения перешли в романтические. И во многом благодаря Леху мир узнал о Симоне. А свести пару помогла необычная сваха – дикая свинья. Лех принёс свинку, которая по какой-то причине осталась без семьи, из леса, назвал Жабкой. Симона подключилась к уходу и воспитанию. Вскоре между квартирами был выпилен проём, а потом образовалась и сердечная связь между людьми.
Жабка выросла дамой корпулентной, весила за 200 кг и вела себя как обычная собачка. Позднее в доме странной пары появились лосята-двойняшки Пепси и Кола, павлин, крыса Каналья и поразительно умный ворон Корасик. Хитрая птица стала инфернальным и опасным хранителем леса. Ворон обокрал половину населения области. Когда люди узнали, куда деваются их вещи, стали приходить к отшельникам и жаловаться. Строгого предупреждения о наказании было достаточно: птица улетала и возвращалась с нужной вещью.
Ещё у зоопсихолога была подружка – рысь, которая частенько приходила к дому и баловалась вместе с женщиной, словно была не опасным хищником, а безобидной домашней кошкой.
Переломным моментом в сознании Симоны стало предупреждение от стада косуль, которых она вырастила. Животные нередко сопровождали её во время лесных прогулок. И однажды стали беспокоиться и громко кричать. Женщина обнаружила следы и свежий помёт рыси. Так воспитанники предупредили свою «маму» об опасности. Сама Симона называла себя зоопсихологом, но шутила, что лет 300 назад её давно бы сожгли на костре за умение общаться с животными.
Женщина стала профессором, была удостоена нескольких наград. Но делала свою работу не из-за регалий, славы или денег. Она действительно любила природу, боролась с негуманными способами исследований, физически страдала, когда вырубали деревья.
Лесная сказка доброй ведьмы продлилась 35 лет. Симона скончалась в 2007 году из-за тяжёлой болезни. Но в истории она осталась как пример доброты, искренности и глубокой преданности выбранному делу.
Источник:
- Друзья не для всех: экзотические, но очень милые домашние питомцы
- Самые необычные птичьи гнёзда
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- Магическая красота лесов в фотографиях Мануэло Бечекко
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