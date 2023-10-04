Лесная ведьма из Беловежской пущи

Попытка поступить после школы на курсы актёрского мастерства провалилась. Всего год девушка продержалась в университете на курсе филологии. И Симона задумалась над тем, чтобы стать ближе к животным. Ведь они любят безусловной любовью и не ставят оценок за красоту или умение рисовать.

Студентке биологического факультета Ягеллонского университета в Кракове предложили набраться практического опыта в Беловеже – маленьком городке, который открывал ворота в удивительный мир – заповедник Беловежская пуща.