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В Ярославской области зумеры избили ногами бездомного инвалида

В Ярославской области зумеры избили ногами бездомного инвалида

Автор:
03 октября 2023 18:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Зумеры   Переславль-Залесский   бездомный   избиение   извинения   инвалид   парни   полиция   ярославская область   
1195
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Позже их нашли и заставили извиняться на коленях.

В Переславле-Залесском Ярославской области, несколько парней набросились на бездомного. Он сидел на остановке и они решили до него «докопаться».

С задорным смехом и подбадриваниями друг дуга, зумеры избили человека ногами по лицу. Сняли всё на камеру и выложили в сеть.

Осторожно, во всех роликах матюги:

Потом выяснилось, что бездомный - инвалид. А парней быстро вычислили.

По размещенной в сети Интернет информации сотрудниками полиции организовано проведение проверки. В настоящее время все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, - сообщили в УМВД по Ярославской области.

Неравнодушные граждане организовали свою «проверку»: нашли зумеров и сняли новое видео с их участием. Уже с извинениями и на коленях.

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Метки: Видео   Зумеры   Переславль-Залесский   бездомный   избиение   извинения   инвалид   парни   полиция   ярославская область   
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14  комментариев
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117
Нежмисто Живисто 47 минут назад
Что с ними не так, что у них с мозгами? Сами творят дичь, часто уголовку, сами выкладывают в инет, сами потом растирая сопли и слёзы просят прощения. Подобных примеров куева куча перед глазами, они освещаются и в ТВ и в сети. Ничто долбозумерам не наука.
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27k
AzuveR 5 минут назад
Это твари и не люди, а не зумеры.
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23
A A 6 минут назад
Я не увидел раскраивания в глазах. Так , дежурные фразы "ну извини", " ну пьяные были". Надо "око за око". С ноги в голову. Может почувствуют и поймут.
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13k
Андрей А 9 минут назад
"Извини, я НЕ хотел "
Твари
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13k
Всё – приехали! 9 минут назад
Подлежат болезненной и длительной экзекуции до полного искреннего понимания своей подлости. В противном случае безмозглые твари подлежат утилизации на "0"!!!
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4k
Platinum 10 минут назад
Топор в голову, каждому!!!
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5k
Alex 15 минут назад
Таких только расстреливать. Они уже нЕлюди.
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23
A A Alex 3 минуты назад
Нельзя их расстреливать. Молоды очень. Их надо учить так чтобы у тебя руки болели.
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4k
Бровеносец в потёмках 20 минут назад
И ведь сто пудов родители этих утырков побегут в полицию писать заявления, что их диточек избили злые нехорошие хулиганы, когда заставляли извиняться. А вообще они очень хорошие, учатся на пятёрки и бабушек водят через дорогу.
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6k
Трям Полчаса назад
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6k
Старичок 57 минут назад
зачем эти извенения? надо было их сделать инвалидами, а потом избить ногами по хлебалам.
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August

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