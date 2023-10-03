В Ярославской области зумеры избили ногами бездомного инвалида

Позже их нашли и заставили извиняться на коленях.
В Переславле-Залесском Ярославской области, несколько парней набросились на бездомного. Он сидел на остановке и они решили до него «докопаться».
С задорным смехом и подбадриваниями друг дуга, зумеры избили человека ногами по лицу. Сняли всё на камеру и выложили в сеть.
Осторожно, во всех роликах матюги:
Потом выяснилось, что бездомный - инвалид. А парней быстро вычислили.
По размещенной в сети Интернет информации сотрудниками полиции организовано проведение проверки. В настоящее время все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, - сообщили в УМВД по Ярославской области.
Неравнодушные граждане организовали свою «проверку»: нашли зумеров и сняли новое видео с их участием. Уже с извинениями и на коленях.
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