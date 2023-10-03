В Ярославской области зумеры избили ногами бездомного инвалида

В Переславле-Залесском Ярославской области, несколько парней набросились на бездомного. Он сидел на остановке и они решили до него «докопаться».

С задорным смехом и подбадриваниями друг дуга, зумеры избили человека ногами по лицу. Сняли всё на камеру и выложили в сеть.

Осторожно, во всех роликах матюги: