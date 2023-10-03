5 абсурдных попыток доказать существование инопланетян

По ее словам, она подошла к искореженной груде металла и пылающим обломкам, а рядом лежал мертвый "пришелец".

У существа ростом около 60 см была огромная голова, большие выпуклые глаза и внешний вид рыбы-гуманоида. А еще на нем был космический скафандр.