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5 абсурдных попыток доказать существование инопланетян

5 абсурдных попыток доказать существование инопланетян

Автор:
03 октября 2023 13:15
Сообщество : Наука
Метки: Пришелец   инопланетянин   миф   наука   обман   уфолог   
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Представленные в Мексике останки гуманоидов вызвали большой резонанс. Эксперты уверяли, что внутри трехпалых существ якобы находятся редкие металлы и яйца. Однако мумии оказались подделкой. Это далеко не первый случай, когда уфологи пытались обмануть весь мир. Перед вами еще 5 подобных историй.

В начале сентября уфолог Хайме Мауссан показал в парламенте Мексики останки двух предполагаемых инопланетян, похожих на героя фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин". В качестве доказательств Хайме представил рентгеновские снимки.

Двадцать лет назад в Южной Америке был обнаружен так называемый мумифицированный инопланетянин. На этот раз в Чили, в пустыне Атакама. 15-сантиметровые скелет имел конусообразный череп и всего 10 ребер, а не 12, что никогда ранее не встречалось у людей. Генетические анализы, проведенные в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и Стэнфордском университете, доказали, что останки принадлежат девочке, а возраст находки - 45 лет.

Два года пенсионерка из Петрозаводска прятала загадочную форму жизни в холодильнике. Как поведала Марта Егоровна, в 2009 году неподалеку от дома она нашла "тело" на месте крушения НЛО. В подтверждение сказанного женщина опубликовала несколько снимков.

По ее словам, она подошла к искореженной груде металла и пылающим обломкам, а рядом лежал мертвый "пришелец".

У существа ростом около 60 см была огромная голова, большие выпуклые глаза и внешний вид рыбы-гуманоида. А еще на нем был космический скафандр.


В 1995 году Рэй Сантилли заявил, что у него есть видеозапись вскрытия инопланетянина, сделанная во время Розуэлльского инцидента 1947 года. На пленке запечатлены последствия предполагаемого крушения НЛО в Нью-Мексико. На операционном столе лежит человекоподобная фигура с большой головой и огромными глазами.

Только спустя 11 лет Сантилли признал, что эти кадры являются "реконструкцией" того, что он якобы видел ранее.


В 2011 году неподалеку от Иркутска была найдена жуткая мумия без руки и ноги. Уфологи утверждали, что гуманоид подучил смертельные травмы во время крушения космического корабля.

Однако реальность оказалась куда менее захватывающей: муляж изготовили из хлебного мякиша и куриной кожи.

В 2004 году полиция британского графства Дарем обнаружила в саду частного дома "зародыш", похожий на инопланетянина.

Были вызваны судмедэксперты и хирург, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь игрушка.

Оказалось, подобия внеземных существ были созданы из костей, которые выгребают из старых захоронений в Перу.

По мнению группы экспертов во главе с Александром Соколовым из YouTube-блога "Ученые против мифов", анализ останков был проведен еще в 2021 году. У одного из таких псевдосуществ на месте верхней плечевой кости была бедренная кость, а голова была создана из задней части черепа ламы или альпаки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Пришелец   инопланетянин   миф   наука   обман   уфолог   
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18  комментариев
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14k
Ivan 44 минуты назад
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rustemmedved 48 секунд назад
Ахауля ляляпта, Сергей Василич! Ахауля, йопть, ляляпта!))))
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14k
sos1960sos Полчаса назад
Не стыдно было пенсионерке довести до такого состояния кабачок! Чаще надо проверять продукты в холодильнике...
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1k
Злодей 41 минуту назад
В бред про инопланетян не верю. Скорее поверю в бред про древнюю высокоразвитую цивилизацию,чем в инопланетян. Я вообще считаю,что наша планета уникальна во всей вселенной и разумной жизни нигде больше нет.
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97k
Татьяна Юсова 52 минуты назад
Ещё был один.
Кыштымский карлик (Алёшенька) мумифицированное тело гуманоида, найденное близ Кыштыма. Данную историю отличало от других подобных рассказов про инопланетян огромное количество видео и фотоматериалов, а также интервью очевидцев.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Помню, как этот ролик про вскрытие единожды прогнали в вечернем "Времени" в 90-е.. Челюсти поотвисли.
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12k
ron Час назад
Обожаю тему про инопланетян! Давайте еще! Намного лучше чем про галкина и иже с ним ))
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1k
... Час назад
Главное доказательство наличия разумной формы жизни- они с нами не вышли на контакт
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1k
Звёздный князь 2 часа назад
Цитата: "Только спустя 11 лет Сантилли признал, что эти кадры являются "реконструкцией" того, что он якобы видел ранее."
Значит всё-таки вскрытие было?
Или ЯКОБЫ было?
Опять муть какая-то, построенная на принципе "Но это не точно".
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