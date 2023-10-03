5 абсурдных попыток доказать существование инопланетян

Представленные в Мексике останки гуманоидов вызвали большой резонанс. Эксперты уверяли, что внутри трехпалых существ якобы находятся редкие металлы и яйца. Однако мумии оказались подделкой. Это далеко не первый случай, когда уфологи пытались обмануть весь мир. Перед вами еще 5 подобных историй.
В начале сентября уфолог Хайме Мауссан показал в парламенте Мексики останки двух предполагаемых инопланетян, похожих на героя фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин". В качестве доказательств Хайме представил рентгеновские снимки.
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Двадцать лет назад в Южной Америке был обнаружен так называемый мумифицированный инопланетянин. На этот раз в Чили, в пустыне Атакама. 15-сантиметровые скелет имел конусообразный череп и всего 10 ребер, а не 12, что никогда ранее не встречалось у людей. Генетические анализы, проведенные в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и Стэнфордском университете, доказали, что останки принадлежат девочке, а возраст находки - 45 лет.
Два года пенсионерка из Петрозаводска прятала загадочную форму жизни в холодильнике. Как поведала Марта Егоровна, в 2009 году неподалеку от дома она нашла "тело" на месте крушения НЛО. В подтверждение сказанного женщина опубликовала несколько снимков.
По ее словам, она подошла к искореженной груде металла и пылающим обломкам, а рядом лежал мертвый "пришелец".
У существа ростом около 60 см была огромная голова, большие выпуклые глаза и внешний вид рыбы-гуманоида. А еще на нем был космический скафандр.
В 1995 году Рэй Сантилли заявил, что у него есть видеозапись вскрытия инопланетянина, сделанная во время Розуэлльского инцидента 1947 года. На пленке запечатлены последствия предполагаемого крушения НЛО в Нью-Мексико. На операционном столе лежит человекоподобная фигура с большой головой и огромными глазами.
Только спустя 11 лет Сантилли признал, что эти кадры являются "реконструкцией" того, что он якобы видел ранее.
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В 2011 году неподалеку от Иркутска была найдена жуткая мумия без руки и ноги. Уфологи утверждали, что гуманоид подучил смертельные травмы во время крушения космического корабля.
Однако реальность оказалась куда менее захватывающей: муляж изготовили из хлебного мякиша и куриной кожи.
В 2004 году полиция британского графства Дарем обнаружила в саду частного дома "зародыш", похожий на инопланетянина.
Были вызваны судмедэксперты и хирург, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь игрушка.
Оказалось, подобия внеземных существ были созданы из костей, которые выгребают из старых захоронений в Перу.
По мнению группы экспертов во главе с Александром Соколовым из YouTube-блога "Ученые против мифов", анализ останков был проведен еще в 2021 году. У одного из таких псевдосуществ на месте верхней плечевой кости была бедренная кость, а голова была создана из задней части черепа ламы или альпаки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кыштымский карлик (Алёшенька) мумифицированное тело гуманоида, найденное близ Кыштыма. Данную историю отличало от других подобных рассказов про инопланетян огромное количество видео и фотоматериалов, а также интервью очевидцев.
Майским днем 1996 года в поселке Каолиновый пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина нашла гуманоида размером в 25 сантиметров с сильно вытянутой головой и непропорциональным тельцем.
Пенсионерка была психически нездорова, поэтому узнать точные подробности нахождения Алешеньки было невозможно. По рассказам соседей было составлено две версии:
1. Тамара Васильевна отправилась за водой к колодцу, но вдруг услышала у себя в голове крик о помощи и отправилась в лес. Там она и обнаружила гуманоида.
2. Пенсионерка отправилась ночью на кладбище. Женщина довольно часто ходила туда, чтобы принести какие-нибудь найденные вещи. Но в этот раз причина была в том же голосе: по итогам поисков она нашла «пришельца».
По заверениям соседей, гуманоид был еще жив: пенсионерка кормила его сладостями и назвала Алёшенькой. Длилась эта идиллия недолго: пенсионерка разболтала, что у нее появился «сынок». Местные вызвали врачей: женщину забрали через несколько недель в больницу. Существо никто не искал, и оно умерло от голода.
По случайному стечению обстоятельств, мумию обнаружили милиционеры при обыске у местного жителя: он уверял, что нашел в доме Просвириной «инопланетянина». Милиция провела обыск и нашла сверток с гуманоидом.
Мумию забрал местный следователь. Из-за поднятого шума к нему приехали ученые, которые убедили передать мумию им для изучения. После этого тело гуманоида исчезло. Больше о нем ничего не было известно.
Значит всё-таки вскрытие было?
Или ЯКОБЫ было?
Опять муть какая-то, построенная на принципе "Но это не точно".