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Как в Средневековье защищались от подделок

Как в Средневековье защищались от подделок (4 фото)

Автор:
13 мая 2021 09:09
Сообщество : Наука
Метки: интересно   наука   обман   подделка   средневековье   факты   фото   
810
4

Почти с самого начала в арсенале у человека были такие средства, как ложь и обман. Мозг человека развивался постепенно, и на каких-то этапах данные элементы стали неотъемлемой частью менталитета и механизмом для общения. И люди начали активно ими пользоваться, в связи с чем, помимо банального обмана своего сородича, занимались еще и мошенничеством.

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Метки: интересно   наука   обман   подделка   средневековье   факты   фото   
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Kruma 20 минут назад
Супер информативный пост просто апупеть :))))
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