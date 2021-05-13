Как в Средневековье защищались от подделок





Специфика работы мозга

Трудно сказать, откуда взялась эта адаптация. По идее, эволюция много сил вкладывала в развитие человека как милосердного и доброжелательного существа, однако умение врать, видимо, было необходимым социальным механизмом, без которого люди не могли жить. Именно поэтому на протяжении всей истории человечества можно неоднократно услышать историю о гениальных мошенниках, претворявших свои схемы в жизнь.

Раньше овчина была хорошим материалом для изготовления из нее пергамента

Сегодня целый пласт киноиндустрии построен на историях об обманщиках. Иногда это были простые фальшивомонетчики, иногда очень талантливые люди, которые в поисках счастья, проворачивали гениальные схемы. Тот же фильм «Поймай меня, если сможешь», основанный на реальных событиях, рассказывает одну из таких историй. И так как мир не стоит на месте, а против мошенничества нужно иметь свое оружие в любые времена, исследователи прошлых эпох пользовались разными механизмами. Например, в Средневековье лакмусовой бумажкой для этого был пергамент из овчины.





Защититься от подделки

Даже в современном мире тяжело защищаться от подделок или лжи. Кто может гарантировать, что именно вы владелец этого паспорта или вы действительно проходили медицинский осмотр? Сегодня для этого используются печати и специальные механизмы, усложняющие работу мошенников. В Средневековье же все было еще сложнее, и чтобы какие-то юридические бумаги не были поддельными, местным властям приходилось идти на хитрости.

Такие пергаменты было сложнее подделать

Так, с XVI по XX век английские юридические акты, которые встречаются в архивах королевства, были написаны на пергаменте из овчины. Это довольно странное явление, ведь можно было задействовать более дешевые материалы. Зачем стоило тратиться на столь дорогой материал? По мнению исследователей, применение овчины помогало бороться с подделками актов. Почему они пришли к такому выводу?

Для нас сегодня овчина — скорее предмет декора

Дело в том, что при попытке убрать часть информации из юридического акта из такого пергамента, последний тут же начинал расслаиваться, сразу приводя в негодность подделку. А вот с обычной шкуры соскрести написанное было гораздо проще.