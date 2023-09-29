Как развивается лицо ребенка в утробе матери

"Мы получили данные сканирования развивающегося эмбриона, так что впервые можем показать вам, как наши лица не просто формируются, а складываются из частей в единое целое, - продолжает Мосли. - Три основные части соединяются в середине верхней губы, образуя тот самый желобок".

Удивительный процесс происходит на втором-третьем месяце беременности.

Фрагмент передачи, по понятным причинам, вызвал неоднозначную реакцию. Один из зрителей написал: "Это жутко и в то же время потрясающе".

Другой пошутил: "Мне стало легче от того, что Брэд Питт и Том Круз когда-то выглядели как космические пришельцы".

"Спасибо за познавательную информацию и кошмарные сны", - подытожил третий.