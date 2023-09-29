Как развивается лицо ребенка в утробе матери

Деторождение считается одним из самых чудесных явлений природы, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как формируется лицо плода в утробе матери? Ученые дали наглядный ответ. Однако после просмотра видео люди разошлись во мнениях относительно того, красив ли этот процесс.
Моделирование показывает, что части лица соединяются в губном желобке - углублении между нижней частью носа и верхней губой.
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В эпизоде передачи "Внутри человеческого тела" Майкл Мосли отмечает: "На протяжении веков биологи задавались вопросом, почему каждое лицо обладает этой особенностью. Теперь мы знаем, что в этом месте складывается головоломка, представляющая собой человеческое лицо".
"Мы получили данные сканирования развивающегося эмбриона, так что впервые можем показать вам, как наши лица не просто формируются, а складываются из частей в единое целое, - продолжает Мосли. - Три основные части соединяются в середине верхней губы, образуя тот самый желобок".
Удивительный процесс происходит на втором-третьем месяце беременности.
Фрагмент передачи, по понятным причинам, вызвал неоднозначную реакцию. Один из зрителей написал: "Это жутко и в то же время потрясающе".
Другой пошутил: "Мне стало легче от того, что Брэд Питт и Том Круз когда-то выглядели как космические пришельцы".
"Спасибо за познавательную информацию и кошмарные сны", - подытожил третий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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