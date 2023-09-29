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Как развивается лицо ребенка в утробе матери

Как развивается лицо ребенка в утробе матери

Автор:
29 сентября 2023 12:22
Сообщество : Наука
Метки: беременность   лицо   наука   развитие   формирование   человек   эмбрион   
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Деторождение считается одним из самых чудесных явлений природы, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как формируется лицо плода в утробе матери? Ученые дали наглядный ответ. Однако после просмотра видео люди разошлись во мнениях относительно того, красив ли этот процесс.

Моделирование показывает, что части лица соединяются в губном желобке - углублении между нижней частью носа и верхней губой.




В эпизоде передачи "Внутри человеческого тела" Майкл Мосли отмечает: "На протяжении веков биологи задавались вопросом, почему каждое лицо обладает этой особенностью. Теперь мы знаем, что в этом месте складывается головоломка, представляющая собой человеческое лицо".

"Мы получили данные сканирования развивающегося эмбриона, так что впервые можем показать вам, как наши лица не просто формируются, а складываются из частей в единое целое, - продолжает Мосли. - Три основные части соединяются в середине верхней губы, образуя тот самый желобок".

Удивительный процесс происходит на втором-третьем месяце беременности.

Фрагмент передачи, по понятным причинам, вызвал неоднозначную реакцию. Один из зрителей написал: "Это жутко и в то же время потрясающе".

Другой пошутил: "Мне стало легче от того, что Брэд Питт и Том Круз когда-то выглядели как космические пришельцы".

"Спасибо за познавательную информацию и кошмарные сны", - подытожил третий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: беременность   лицо   наука   развитие   формирование   человек   эмбрион   
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