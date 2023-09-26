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Зона Прейзера: науке вход воспрещён

Зона Прейзера: науке вход воспрещён

Автор:
26 сентября 2023 10:40
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: аномалия   гравитация   закон   зона Прейзера   мистика   наука   отклонение   поляна   участок   
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Обычная территория в Калифорнии неподалёку от города Санта-Крус, которую в 1939 году обнаружил Джордж Прейзер, в действительности оказалась не совсем обычной.

Местные называют этот участок, укрытый от людских глаз высокими эвкалиптами, Мистическим местом. Всё дело в том, что законы физики здесь почему-то не действуют.

Врачи рекомендовали Прейзеру прогулки на свежем воздухе для поправки здоровья. Во время одной из них мужчина и набрёл на тенистую полянку. Неожиданно у Джорджа закружилась голова, а компас словно сошёл с ума: его стрелка вращалась совершенно хаотично.

Прейзер построил в странном месте, где у него по удивительному стечению обстоятельств проходили выматывающие головные боли, хижину. Строение тоже не захотело существовать по законам физики. Она постоянно перекашивалась без видимых причин, и одну сторону приходилось поднимать.

Сейчас аномальную зону посещают тысячи туристов. Чудеса начинаются буквально с входа. Бетонная балка, один конец которой расположен на обычной земле, а второй на участке, с виду лежит полностью горизонтально. Но если поставить у её концов два человека примерно одинакового роста, то тот, что в зоне Прейзера, будет выглядеть значительно ниже.

Металлический шарик, пущенный по наклонной доске, достигает середины пути, а потом останавливается и поворачивает обратно. А люди ухитряются поймать здесь равновесие и постоять под наклоном совершенно устойчиво. А редко, примерно раз в неделю, на короткий промежуток времени ощущаются условия, напоминающие невесомость.

Загадки  есть. А как с разгадками? Чудеса зоны Прейзера любители мистики объясняли и священной землёй индейцев, где они проводили свои обряды, и выходом в легендарную Шамбалу, и кораблём пришельцев, когда-то потерпевших здесь крушение.

Скептики утверждают, что никакой мистики нет. А чудеса – это просто уловки для привлечения туристов и, соответственно, денег. Дом изначально построен под углом, компасы реагируют на давно и надёжно зарытые в окрестностях магниты, а специально построенный высокий забор призван скрывать разницу объектов на поляне и вполне обычных деревьев за периметром.

Головокружение можно объяснить высоким подъёмом, который людям приходится преодолеть по дороге, и профессионализмом гидов, аккуратно и старательно нагнетающих обстановку. А сам Прейзер был грамотным бизнесменом, а не исследователем, рассчитывающим начать в окрестностях добычу руды.

Как считаете, аномальная зона Прейзера – уловка? Или здесь действительно есть какая-то необъяснимая аномалия?

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Метки: аномалия   гравитация   закон   зона Прейзера   мистика   наука   отклонение   поляна   участок   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
Скептики-материалисты, только не предлагайте приносить с собой небольшой плотницкий уровень! Так и до Деда Мороза можно добраться.
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15k
L.Nemo Полчаса назад
У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана

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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Гравитационные частицы там то входят, то ли выходят под углом к поверхности.
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