Зона Прейзера: науке вход воспрещён

Обычная территория в Калифорнии неподалёку от города Санта-Крус, которую в 1939 году обнаружил Джордж Прейзер, в действительности оказалась не совсем обычной.
Местные называют этот участок, укрытый от людских глаз высокими эвкалиптами, Мистическим местом. Всё дело в том, что законы физики здесь почему-то не действуют.
Врачи рекомендовали Прейзеру прогулки на свежем воздухе для поправки здоровья. Во время одной из них мужчина и набрёл на тенистую полянку. Неожиданно у Джорджа закружилась голова, а компас словно сошёл с ума: его стрелка вращалась совершенно хаотично.
Прейзер построил в странном месте, где у него по удивительному стечению обстоятельств проходили выматывающие головные боли, хижину. Строение тоже не захотело существовать по законам физики. Она постоянно перекашивалась без видимых причин, и одну сторону приходилось поднимать.
Сейчас аномальную зону посещают тысячи туристов. Чудеса начинаются буквально с входа. Бетонная балка, один конец которой расположен на обычной земле, а второй на участке, с виду лежит полностью горизонтально. Но если поставить у её концов два человека примерно одинакового роста, то тот, что в зоне Прейзера, будет выглядеть значительно ниже.
Металлический шарик, пущенный по наклонной доске, достигает середины пути, а потом останавливается и поворачивает обратно. А люди ухитряются поймать здесь равновесие и постоять под наклоном совершенно устойчиво. А редко, примерно раз в неделю, на короткий промежуток времени ощущаются условия, напоминающие невесомость.
Загадки есть. А как с разгадками? Чудеса зоны Прейзера любители мистики объясняли и священной землёй индейцев, где они проводили свои обряды, и выходом в легендарную Шамбалу, и кораблём пришельцев, когда-то потерпевших здесь крушение.
Скептики утверждают, что никакой мистики нет. А чудеса – это просто уловки для привлечения туристов и, соответственно, денег. Дом изначально построен под углом, компасы реагируют на давно и надёжно зарытые в окрестностях магниты, а специально построенный высокий забор призван скрывать разницу объектов на поляне и вполне обычных деревьев за периметром.
Головокружение можно объяснить высоким подъёмом, который людям приходится преодолеть по дороге, и профессионализмом гидов, аккуратно и старательно нагнетающих обстановку. А сам Прейзер был грамотным бизнесменом, а не исследователем, рассчитывающим начать в окрестностях добычу руды.
Как считаете, аномальная зона Прейзера – уловка? Или здесь действительно есть какая-то необъяснимая аномалия?
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