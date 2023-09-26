Зона Прейзера: науке вход воспрещён

Врачи рекомендовали Прейзеру прогулки на свежем воздухе для поправки здоровья. Во время одной из них мужчина и набрёл на тенистую полянку. Неожиданно у Джорджа закружилась голова, а компас словно сошёл с ума: его стрелка вращалась совершенно хаотично.

Прейзер построил в странном месте, где у него по удивительному стечению обстоятельств проходили выматывающие головные боли, хижину. Строение тоже не захотело существовать по законам физики. Она постоянно перекашивалась без видимых причин, и одну сторону приходилось поднимать.