Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе

Причиной, подтолкнувшей искусствоведов к изучению картины, были странные героини заднего плана, усердно читавшие молитвенники. Ну а после рентгеновского снимка стало очевидно – невеста мертва. Ее, обнаженную, омывает группа женщин, дабы подготовить к погребению.

Голова героини склонена, тело обмякло на стуле, ни о какой праздничной и, тем более свадебной ритуалистике речи не идет. Но как так вышло, что картина вдруг поменяла тему?