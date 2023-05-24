Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе

Он творил и в стиле романтизма (с буйством человеческих эмоций на лицах героев) и в стиле реализма (с бедами, отразившимися на тех же самых лицах), был он и страстным почитателем женской натуры, как и практически каждый французский художник.
Поэтому в его картине с обилием женских персонажей под названием «Одевание невесты» на первый взгляд не содержит ничего особенно. Однако у зрителей, и особенно у читателей нашего канала, уже присутствует насмотренность, позволяющая заподозрить неладное.
Действительно, для сюжета а-ля «утро невесты» на полотне царит слишком уж мрачная атмосфера. Да и невеста выглядит не то сонной, не то обездвиженной.
Не только нам общий посыл картины Курбе показался странным, но и исследователям, которые решили сделать рентген полотна и открыли его зловещую тайну.
Оказывается, то, что мы сейчас видим на полотне «Одевание невесты» рисовал вовсе не Курбе. Автор в далеком 1855 году создал совершенно иной, более мрачный сюжет. Это была сцена омовения покойника. Точнее, покойной. Которую кто-то позже закрасил на свой лад.
Причиной, подтолкнувшей искусствоведов к изучению картины, были странные героини заднего плана, усердно читавшие молитвенники. Ну а после рентгеновского снимка стало очевидно – невеста мертва. Ее, обнаженную, омывает группа женщин, дабы подготовить к погребению.
Голова героини склонена, тело обмякло на стуле, ни о какой праздничной и, тем более свадебной ритуалистике речи не идет. Но как так вышло, что картина вдруг поменяла тему?
Для этого, конечно, необходимо тщательно изучить провенанс (историю владения произведением искусства), но главной версией является следующее умозаключение: уже после смерти художника кто-то из владельцев или галеристов переписал сюжет, одев покойницу в будущую невесту. А все для того, чтобы продать картину, так как сюжет с похоронной атмосферой вряд ли пользовался спросом.
Тем не менее чуткий взор способен определить мрачное настроение картины, некую художественную недосказанность и странную тоску, которой объято произведение.
Источник:
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