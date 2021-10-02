Клавиатуры в Китае. Как китайцы печатают текст на компьютере?

К сожалению, печатная машина так и не ушла в массы. При попытке продемонстрировать изобретение американской компании, машинка отказалась работать. Да и цена создания одного экземпляра была слишком велика, примерно 120 тысяч долларов. Тем не менее идея Линь Юйтана, разделять иероглифы на графемы, все же пригодилась в будущем.





Структурный способ ввода

Этот способ используется на компьютерах. В его основе все то же разделение иероглифов на графемы, которые группируются различными способами. Самый популярный — метод уби цзысин.

На обычной клавиатуре расположено 5 базовых черт, 25 часто используемых иероглифов и 208 графем, по несколько штук на клавишу. На один составной иероглиф приходится до 4 нажатий. Этот метод позволяет профессионалу набирать 150 символов в минуту, при использовании слепой печати.





Фонетический принцип ввода

В этом методе используются латинские буквы, с помощью которых вводится транскрипция. Однако одному звуку могут соответствовать несколько иероглифов, и нужный придется выбрать на компьютере в ручную. Но благодаря предиктивному методу компьютер может угадывать, какой именно иероглиф задумывался. В общем как привычный многим Т9.