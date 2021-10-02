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Клавиатуры в Китае. Как китайцы печатают текст на компьютере?

Клавиатуры в Китае. Как китайцы печатают текст на компьютере? (4 фото)

Автор:
02 октября 2021 09:29
Сообщество : Факты
Метки: Китай   иероглиф   интересно   клавиатура   текст   факты   фото   
704
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В настоящее время в китайском языке насчитывается около 50 тысяч иероглифов.

Это огромное количество символов нереально уместить на клавиатуре обычного компьютера, ведь придется либо уменьшать клавиши, либо увеличивать саму клавиатуру, что не удобно как ни крути. Но китайцы нашли способ, не прибегая к крайностям, хоть им и пришлось немного поэкспериментировать.


Так как же им удается печатать на компьютере, при таком количестве иероглифов?


Первая печатная машинка

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Несмотря на то, что всего иероглифов 50 тысяч, среднестатистический китаец в повседневной жизни использует гораздо меньше. Этим воспользовались ученые, создавшие первую печатную машинку, у которой было лишь 9000 клавиш, соответствующих часто используемым иероглифам. Чтобы она не была огромной, пришлось уменьшать сами клавиши. В итоге операционисту, приходилось искать нужный иероглиф с помощью лупы. Процесс занимал много времени, поэтому скорость печати была всего 10 знаков в минуту.


Печатная машина Линь Юйтана

На электромеханической машине было всего 64 клавиши, на них располагались составные части иероглифов. Сначала операционист набирал комбинацию из элементов, которые появлялись на маленьком экране. Если иероглиф был верным, нужно было подтвердить печать клавишей.

К сожалению, печатная машина так и не ушла в массы. При попытке продемонстрировать изобретение американской компании, машинка отказалась работать. Да и цена создания одного экземпляра была слишком велика, примерно 120 тысяч долларов. Тем не менее идея Линь Юйтана, разделять иероглифы на графемы, все же пригодилась в будущем.


Структурный способ ввода

Этот способ используется на компьютерах. В его основе все то же разделение иероглифов на графемы, которые группируются различными способами. Самый популярный — метод уби цзысин.

На обычной клавиатуре расположено 5 базовых черт, 25 часто используемых иероглифов и 208 графем, по несколько штук на клавишу. На один составной иероглиф приходится до 4 нажатий. Этот метод позволяет профессионалу набирать 150 символов в минуту, при использовании слепой печати.


Фонетический принцип ввода

В этом методе используются латинские буквы, с помощью которых вводится транскрипция. Однако одному звуку могут соответствовать несколько иероглифов, и нужный придется выбрать на компьютере в ручную. Но благодаря предиктивному методу компьютер может угадывать, какой именно иероглиф задумывался. В общем как привычный многим Т9.

Один из популярных фонетических методов ввода — пиньинь. Система, построенная на его основе, предустановлена на компьютеры с операционной системой Windows. Также его использует Google Pinyin. Несмотря на то, что система угадывает иероглифы вполне неплохо, скорость печати с помощью фонетического метода значительно ниже, чем при уби цзысин — всего 50 знаков в минуту.

Существует еще несколько методов ввода, но их в Китае почти не используют. Комбинированный способ, состоящий из фонетического и структурного, выходит сложнее этих двух, так как надо знать и фонетику и графемы. А рукописный и голосовой ввод пока распознаются компьютером тяжело. Так что большинство профессионалов, которым важна скорость, все еще используют структурный метод.


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Метки: Китай   иероглиф   интересно   клавиатура   текст   факты   фото   
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8  комментариев
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Мы Ул Час назад
Всему миру срать, как они печатают! Миру важно как они отвечают на ьвои покупки с али!!!
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14k
Hairy. 46 секунд назад
И ведь главное, знаю отлично я,
Как они произносятся, -
Но что-то весьма неприличное
На язык ко мне просится:
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Комментарий удален. Причина: флуд
−2
271
阿鋒 48 минут назад
Все давным давно пишется пиньинем (pinyin/拼音). Типа нашего Т9. Есть ручной ввод, когда пальцем сам каракули рисуешь (в основном, старшее поколение). Есть ещё юптхин (для традиционного ввода и иероглифов чисто кантонских, которых нет в путунхуа. Ничего сложного. Ещё в 2008 году покупал нокию N79, гонконгскую версию. Разобрался очень быстро.
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964
Сергей Сергеев Час назад
Китайское "Поле Чудес" бессмысленное и беспощадное.
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868
Палыч 2 часа назад
В смысле "как"? Вангую: большинство из них делает это пальцами.
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Snezhinka

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