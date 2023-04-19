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13 культовых фильмов, на которые в СССР не пускали детей до 16 лет

13 культовых фильмов, на которые в СССР не пускали детей до 16 лет

Автор:
19 апреля 2023 09:35
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   запрет   кино   не для детей   роль   фильм   
2695
14

В советское время наше руководство внимательно следило за моральным обликов детей и юношества, будущих строителей коммунизма. В том числе, следило, не пуская подростков до 16 лет на некоторые фильмы со скабрезными моментами.

Сегодня расскажу подробно, на какие же ленты в советских кинотеатрах можно было пройти лишь после получения паспорта. Нетрудно догадаться, что фильмы с маркировкой "Дети до 16 лет не допускаются" вызывали особый интерес у всех зрителей. А как раз те самые детки мечтали на подобную картину всеми правдами да неправдами проникнуть.

В дело тут шли "мамина помада, сапоги старшей сестры", выпрошенный у кого-то из старших друзей паспорт, выцыганивание заветного билетика у взрослых. Ну и умение быстро прошмыгнуть мимо бдительных билетерш, умевших определять истинный возраст юного зрителя кажется с одного-единственного взгляда.

Итак, сами фильмы, что у нас помечали как до "16 лет..."


"В джазе только девушки"

×

Легендарная американская комедия 1950-х годов, с Мэрилин Монро в главной роли. Приключения двух музыкантов, скрывающихся от гангстеров в женском оркестре.

Лента, кстати, несмотря на некоторые моменты,, особо порезана советской цензурой не была - иначе пришлось вырезать все кадры с Мэрилин в ее откровенных нарядах. И б просто потерялся б смысл фильма.


Вий

На этот советский фильм конца 1960-х с юной Натальей Варлей и молодым Леонидом Куравлевым детей тоже не пускали. Считалось, что вся эта чертовщина с ведьмой по церкви в гробу летающей здорово попортит нежную октябрятскую психику.


Рейс 222

Советский психологический фильм-драма на тему перебежчиков из СССР в США. Угодил под маркировку "До 16..." из-за сцены, в которой стюардесса меряет под душем заграничный купальник, а с того слезает вся краска.


Синьор Робинзон

Итальянская комедия 1970-х, с незабвенным Пауло Вилладжио в роли оказавшегося на необитаемом острове миллионера. Нашедшего тут же свою далеко не всегда одетую темнокожую Пятницу.

Фильм, кстати, подвергся у нас немалой цензуре. Зрители заметили вырезанные кадры и непонятности в сюжете. Потом ходили целые городские легенды, что же такого откровенного вырезано было...


А зори здесь тихие

На этот фильм юношество часто не пускали из-за той самой сцены купания молодых зенитчиц в бане. И из-за жестоких сцен убийства самих девушек.


Конвой

Американский приключенческий фильм о противостоянии дальнобойщиков и шерифа. Советской цензуре тут не понравилась сцена, где главная героиня обматывает себя лентой, готовясь стать любимому подарком.

Саму сокровенную сцену не вырезали. Но вот заветную 16+ маркировку поставили.


Анжелика Маркиза Ангелов

Мишель Мерсье тут нередко предстает с таким глубоким декольте, что деток на французскую историческую ленту о костюмированных приключениях непокорной аристократки у нас тоже решили не пускать.


Комедия о Лисистрате

Один из первых именно эротических советских фильмов, вышедший на экране в 1989-м году. Интересно, что из-за "мирного" названия во многих городах кинотеатры откровенно прошляпили особенность сей ленты. И поначалу пускали на сеансы всех подряд.


Игрушка

В этой старой-доброй французской лирической кинокомедии с Пьером Ришаром все мило и за семейные ценности.

Но советские цензоры рассмотрели тут опасную сцену, когда мама мальчика падает в бассейн и вылезает оттуда в насквозь просвечивающем мокром платье. Плюс посчитали, что сама лента несет пропаганду западного буржуазного образа жизни...


Легенда о Нараяме

Этот драматический японский фильм также доверху полон "недетскими" эпизодами. И потому юным зрителям на него вход много где в СССР был заказан.


Новые амазонки

Позднесоветская польская комедия о забавных приключениях двух мужиков в мире будущего, населенного одними лишь дамами.

Понятное дело, советские цензоры постарались выбросить из ленты все пошлое, развратное, неодетое. Однако в ленте все равно так много скабрезного осталось, что на фильм детей тоже часто не пускали.


Табор уходит в небо

Тут всему виной стала прекрасная обнаженная актриса Светлана Тома, весело поплескавшаяся в водах озера.


Маленькая Вера

Сам взрывной фильм стал таким откровением для неискушенных советских телезрителей, что многие решили в той самой сцене Вера делает своему парню массаж или искусственное дыхание.

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Метки: СССР   актеры   запрет   кино   не для детей   роль   фильм   
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31  комментарий
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30k
albedo 2 часа назад
Игрушка, Сеньор Робинзон и уж А зори здесь тихие не были детям до 16.
Автор что то напутал.
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6k
perekrestok Полминуты назад
С детства хотелось посмотреть полные версии фильмов "до 16 лет". Сейчас периодически пытаюсь найти оригинальные версии фильмов, чтобы без русского дубляжа. Бывает это раз в год и через день проходит. Есть все же плюсы в том, когда тебе 60+.
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9k
Dabus 2 минуты назад
На "Игрушку" пускали вообще без проблем, более того она шла именно как детское кино в утренние сеансы. А вот на амазонок действительно детей не пускали, и их обычно показывали только вечером, с припиской "только для взрослых".

А вообще, самый "эротический" фильм который мне довелось видеть в советское время в кино, это был фильм "Подземелье ведьм", 1989 года издания.
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32k
Юр21 3 минуты назад
Бред. "А зори здесь тихие", "Табор уходит в небо" по телевизору показывали, да и половина остальных особо не ограничена была.
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333
Вячеслав 9 минут назад
Давал на прокат свой студенческий билет младшим товарищам, чтобы они сходили на просмотр "Новых амазонок" (кстати, подлинное название фильма "Секс-миссия", как и "Некоторые любят погорячее", вместо "В джазе только девушки")
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1k
LisA 12 минут назад
"Игрушка", "Вий", "А зори здесь тихие" - свободно показывали по телевизору. Последний после первого просмотра я больше не пересматривал настолько мне по мозгам ударила сцена, где одна из девушек тонет в болоте.
"Синьор Робинзон" и "Рейс 222" смотрел в кинотеатре, было мне лет 11-12 по моему.
Относить ли треть из этого к культовым, только из-за того что в них, простите за мой французский, "тема сисек раскрыта" вопрос спорный
P.S. Что такое Конвой я не помню.
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12k
Андрей А 14 минут назад
Табор, Игрушка и Зори вообще по ТВ показывали
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4k
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
Половину по телеку показывали, другую половину в кино смотрел, а кое что уже в видеосалонах. Некоторые не видел, потому что не хотел. Не помню, чтобы чувствовал себя обделенным в детстве.
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1k
Афраний Полчаса назад
Меня на "Жикина династия" в кинотеатре не пропустили.
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13k
Alex 40 минут назад
Слайды не правильные!!! Переделывай пост!
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5k
vasilykopkov 47 минут назад
Почти ничего из этого не запрещали, автор не в теме.
Я 70-го г.р. на все эти фильмы ходил в 8-14 лет, (кроме "Легенды о Нараяме" - такого не знаю), на "Маленькую Веру", правда в 18, по-моему.
"Комедия о Лисистрате" - не смотрел, и не хочется как-то...
Из "Новых амазонок" (они же "Секс-миссия") кое-что повырезали, но ценза не было.
"Табор" вообще по телику шёл...
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17k
Александр Сучков 47 минут назад
А где "Горячая Жевательная Резинка" и "Эммануэль"?)))
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11k
Евгений 50 минут назад
"Маленькая Вера" в 88-м снят. Уже во всю перестройка шла и видеосалоны на каждом углу были. Не помню, чтоб на него ценз был, а если и был, то никто его не соблюдал.
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7k
newegg 53 минуты назад
Во-первых, злобный свистежЪ.
Из "Синьор Робинзон", "Игрушка", "Новые амазонки", "Конвой" повырезали все что смогли, и ограничений не было.
"В джазе только девушки", "Вий", "Анжелика" крутили свободно.
"А зори здесь тихие" показывали по ТВ.
Во-вторых, пацанами совали билетерше полтинник и проходили в зал без билетов.
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17k
Bill 53 минуты назад
Пускали. Только откровенные сцены фильма оператор кинопроектора закрывал картонкой. После фильма его за это сильно 3.14здили всей деревней.
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14k
FatZilla Час назад
Помню, у нас перед каким-то проходным фильмом в кинотеатре, крутили киножурнал документальный, в котором голые девушки симпатичные из бани выбегали и какое-то время на экране проводили в таком виде... Я помню раз 5 ходил


Хорошо, что с возрастом у меня дурь на этой почве прошла.
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66k
Варакин Алексей Час назад
Я где то слышал ,что надпись на афишах " Дети до 16 ..." писали для увеличения посещаемости.
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991
basil pupkin Час назад
"Новые амазонки" забыли
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16k
sonic24a Час назад
Опять секса в РФ нет?
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15k
ss Час назад
Автор - πиздобол. Это всё, что можно сказать об этой писанине. Он не знает того, о чём пишет.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Не помню точно, сколько мне было, когда я посмотрел "Синьор Робинзон", точно меньше 10 лет. Но непонятную реакцию своего организма на обнаженную Пятницу я помню хорошо)
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