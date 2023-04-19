13 культовых фильмов, на которые в СССР не пускали детей до 16 лет

Сегодня расскажу подробно, на какие же ленты в советских кинотеатрах можно было пройти лишь после получения паспорта. Нетрудно догадаться, что фильмы с маркировкой "Дети до 16 лет не допускаются" вызывали особый интерес у всех зрителей. А как раз те самые детки мечтали на подобную картину всеми правдами да неправдами проникнуть.

В дело тут шли "мамина помада, сапоги старшей сестры", выпрошенный у кого-то из старших друзей паспорт, выцыганивание заветного билетика у взрослых. Ну и умение быстро прошмыгнуть мимо бдительных билетерш, умевших определять истинный возраст юного зрителя кажется с одного-единственного взгляда.

Итак, сами фильмы, что у нас помечали как до "16 лет..."

"В джазе только девушки"