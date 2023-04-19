13 культовых фильмов, на которые в СССР не пускали детей до 16 лет

В советское время наше руководство внимательно следило за моральным обликов детей и юношества, будущих строителей коммунизма. В том числе, следило, не пуская подростков до 16 лет на некоторые фильмы со скабрезными моментами.
Сегодня расскажу подробно, на какие же ленты в советских кинотеатрах можно было пройти лишь после получения паспорта. Нетрудно догадаться, что фильмы с маркировкой "Дети до 16 лет не допускаются" вызывали особый интерес у всех зрителей. А как раз те самые детки мечтали на подобную картину всеми правдами да неправдами проникнуть.
В дело тут шли "мамина помада, сапоги старшей сестры", выпрошенный у кого-то из старших друзей паспорт, выцыганивание заветного билетика у взрослых. Ну и умение быстро прошмыгнуть мимо бдительных билетерш, умевших определять истинный возраст юного зрителя кажется с одного-единственного взгляда.
Итак, сами фильмы, что у нас помечали как до "16 лет..."
"В джазе только девушки"
Легендарная американская комедия 1950-х годов, с Мэрилин Монро в главной роли. Приключения двух музыкантов, скрывающихся от гангстеров в женском оркестре.
Лента, кстати, несмотря на некоторые моменты,, особо порезана советской цензурой не была - иначе пришлось вырезать все кадры с Мэрилин в ее откровенных нарядах. И б просто потерялся б смысл фильма.
Вий
На этот советский фильм конца 1960-х с юной Натальей Варлей и молодым Леонидом Куравлевым детей тоже не пускали. Считалось, что вся эта чертовщина с ведьмой по церкви в гробу летающей здорово попортит нежную октябрятскую психику.
Рейс 222
Советский психологический фильм-драма на тему перебежчиков из СССР в США. Угодил под маркировку "До 16..." из-за сцены, в которой стюардесса меряет под душем заграничный купальник, а с того слезает вся краска.
Синьор Робинзон
Итальянская комедия 1970-х, с незабвенным Пауло Вилладжио в роли оказавшегося на необитаемом острове миллионера. Нашедшего тут же свою далеко не всегда одетую темнокожую Пятницу.
Фильм, кстати, подвергся у нас немалой цензуре. Зрители заметили вырезанные кадры и непонятности в сюжете. Потом ходили целые городские легенды, что же такого откровенного вырезано было...
А зори здесь тихие
На этот фильм юношество часто не пускали из-за той самой сцены купания молодых зенитчиц в бане. И из-за жестоких сцен убийства самих девушек.
Конвой
Американский приключенческий фильм о противостоянии дальнобойщиков и шерифа. Советской цензуре тут не понравилась сцена, где главная героиня обматывает себя лентой, готовясь стать любимому подарком.
Саму сокровенную сцену не вырезали. Но вот заветную 16+ маркировку поставили.
Анжелика Маркиза Ангелов
Мишель Мерсье тут нередко предстает с таким глубоким декольте, что деток на французскую историческую ленту о костюмированных приключениях непокорной аристократки у нас тоже решили не пускать.
Комедия о Лисистрате
Один из первых именно эротических советских фильмов, вышедший на экране в 1989-м году. Интересно, что из-за "мирного" названия во многих городах кинотеатры откровенно прошляпили особенность сей ленты. И поначалу пускали на сеансы всех подряд.
Игрушка
В этой старой-доброй французской лирической кинокомедии с Пьером Ришаром все мило и за семейные ценности.
Но советские цензоры рассмотрели тут опасную сцену, когда мама мальчика падает в бассейн и вылезает оттуда в насквозь просвечивающем мокром платье. Плюс посчитали, что сама лента несет пропаганду западного буржуазного образа жизни...
Легенда о Нараяме
Этот драматический японский фильм также доверху полон "недетскими" эпизодами. И потому юным зрителям на него вход много где в СССР был заказан.
Новые амазонки
Позднесоветская польская комедия о забавных приключениях двух мужиков в мире будущего, населенного одними лишь дамами.
Понятное дело, советские цензоры постарались выбросить из ленты все пошлое, развратное, неодетое. Однако в ленте все равно так много скабрезного осталось, что на фильм детей тоже часто не пускали.
Табор уходит в небо
Тут всему виной стала прекрасная обнаженная актриса Светлана Тома, весело поплескавшаяся в водах озера.
Маленькая Вера
Сам взрывной фильм стал таким откровением для неискушенных советских телезрителей, что многие решили в той самой сцене Вера делает своему парню массаж или искусственное дыхание.
Источник:
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Автор что то напутал.
А вообще, самый "эротический" фильм который мне довелось видеть в советское время в кино, это был фильм "Подземелье ведьм", 1989 года издания.
"Синьор Робинзон" и "Рейс 222" смотрел в кинотеатре, было мне лет 11-12 по моему.
Относить ли треть из этого к культовым, только из-за того что в них, простите за мой французский, "тема сисек раскрыта" вопрос спорный
P.S. Что такое Конвой я не помню.
Я 70-го г.р. на все эти фильмы ходил в 8-14 лет, (кроме "Легенды о Нараяме" - такого не знаю), на "Маленькую Веру", правда в 18, по-моему.
"Комедия о Лисистрате" - не смотрел, и не хочется как-то...
Из "Новых амазонок" (они же "Секс-миссия") кое-что повырезали, но ценза не было.
"Табор" вообще по телику шёл...
Из "Синьор Робинзон", "Игрушка", "Новые амазонки", "Конвой" повырезали все что смогли, и ограничений не было.
"В джазе только девушки", "Вий", "Анжелика" крутили свободно.
"А зори здесь тихие" показывали по ТВ.
Во-вторых, пацанами совали билетерше полтинник и проходили в зал без билетов.
Хорошо, что с возрастом у меня дурь на этой почве прошла.