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Рабочий спас лося, оказавшегося в яме с грязью

Рабочий спас лося, оказавшегося в яме с грязью

Автор:
03 октября 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Спасение   в мире   животные   лось   
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В Свердловской области бульдозерист пришёл на помощь лосю, увязшего в яме с грязью. Животное не смогло выбраться самостоятельно и совсем обессилило.

После того как опасность миновала, лось ещё некоторое время отлёживался, стараясь прийти в себя.

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Метки: Видео   Россия   Спасение   в мире   животные   лось   
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5k
Дмитрий ! 22 минуты назад
Человек!
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10k
Serg 3 минуты назад
Человек с большим сердцем!
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