Рабочий спас лося, оказавшегося в яме с грязью

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В Свердловской области бульдозерист пришёл на помощь лосю, увязшего в яме с грязью. Животное не смогло выбраться самостоятельно и совсем обессилило.
После того как опасность миновала, лось ещё некоторое время отлёживался, стараясь прийти в себя.
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