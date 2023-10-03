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Фермеры из США объявили войну диким свиньям, уничтожающим посевы

Фермеры из США объявили войну диким свиньям, уничтожающим посевы

Автор:
03 октября 2023 08:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Оружие   США   в мире   животные   фермер   
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В США дикие свиньи начали бесконтрольно плодиться, выедать и вытаптывать урожай. Местные фермеры объявили им войну.

В Техасе любители пострелять радикально подошли к решению вопроса с размножившимися дикими свиньями

Хрюшки в последние годы расплодились так сильно, что стали серьезно угрожать урожаю, который выращивают местные фермеры.

Автоматы, миниган, снайперская винтовка, пулемет с пикапа с приборами ночного видения – это адское побоище в стиле самых отмороженных боевиков фермеры отсняли на видео. Причем такое "сафари" здесь уже не в новинку

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Метки: Видео   Оружие   США   в мире   животные   фермер   
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7  комментариев
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8k
Колорад 49 минут назад
Отстрелять, а оставшихся в резервации. Первый раз чоли :D
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916
Алексей Алексеев Минуту назад
Возьмите меня с собой!
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2k
Fiverknot 5 минут назад
Потом эта страна что-то рассказывает миру про борьбу с жестоким обращением с животными, гуманизм, решением вопросов без оружия. А по факту у них в крови уничтожение тех, кто не может дать отпор. Им же так сложно было отловить стаю целиком, загнав ее в нужное место.
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53k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
патроны для минигана стоят ппц как много.за 10 сек стрельбы стоят пару тысяч баксов.
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15k
Kostick 22 минуты назад
из минигана хрюшу в клочья.. нахрена переводить мясо? идиоты ляпть( да и бюджет той стрельбы, не думаю, что он не превышает тот ущерб от кабанов. 6000 выстрелов в минуту, пусть на эсэшай тот патрон стартует от 1$. да на авто гоняют по посевам, что тоже ущерб, идиоты, полнейшие.
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9k
Schandmaul Полчаса назад
а что с ними ещё делать то? по английски свинюшки плохо понимают
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6k
livaneth Полчаса назад
Недостаток меткости компенсируется интенсивностью стрельбы. Ну, в принципе американцы и воюют так-же.
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