Фермеры из США объявили войну диким свиньям, уничтожающим посевы

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В США дикие свиньи начали бесконтрольно плодиться, выедать и вытаптывать урожай. Местные фермеры объявили им войну.
В Техасе любители пострелять радикально подошли к решению вопроса с размножившимися дикими свиньями
Хрюшки в последние годы расплодились так сильно, что стали серьезно угрожать урожаю, который выращивают местные фермеры.
Автоматы, миниган, снайперская винтовка, пулемет с пикапа с приборами ночного видения – это адское побоище в стиле самых отмороженных боевиков фермеры отсняли на видео. Причем такое "сафари" здесь уже не в новинку
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