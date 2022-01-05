Озорная собака скинула своего владельца с крыльца

Этот житель Миссури (США) собирался всего лишь погулять с собаками и не ожидал, что игривость одной из них выйдет ему боком.



Мужчина замешкался на крыльце, и одна из его любимиц в этот момент заметила другую собаку — уж неизвестно, знакомую или незнакомую. Впрочем, это не так важно. Важно, что непослушная героиня видеоролика вознамерилась пообщаться с другим животным поближе и, возможно, поиграть с ним.