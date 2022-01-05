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Озорная собака скинула своего владельца с крыльца

Озорная собака скинула своего владельца с крыльца (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 09:24
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   прикол   собака   сша   фейл   
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Собиравшийся погулять с четвероногими друзьями житель США замешкался на крыльце и не заметил, как один из питомцев устремился к другой собаке.

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Метки: в мире   видео   животные   прикол   собака   сша   фейл   
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1k
Наташа Гадова 16 минут назад
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12k
Хью́берт 9 минут назад
Это, он ещё легко отделался.
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