Озорная собака скинула своего владельца с крыльца

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Собиравшийся погулять с четвероногими друзьями житель США замешкался на крыльце и не заметил, как один из питомцев устремился к другой собаке.
Этот житель Миссури (США) собирался всего лишь погулять с собаками и не ожидал, что игривость одной из них выйдет ему боком.
Мужчина замешкался на крыльце, и одна из его любимиц в этот момент заметила другую собаку — уж неизвестно, знакомую или незнакомую. Впрочем, это не так важно. Важно, что непослушная героиня видеоролика вознамерилась пообщаться с другим животным поближе и, возможно, поиграть с ним.
Мужчина замешкался на крыльце, и одна из его любимиц в этот момент заметила другую собаку — уж неизвестно, знакомую или незнакомую. Впрочем, это не так важно. Важно, что непослушная героиня видеоролика вознамерилась пообщаться с другим животным поближе и, возможно, поиграть с ним.
Результат оказался печален — ничего не подозревающего хозяина с такой силой дёрнули за поводок, что он рухнул с крыльца. Многие зрители советуют мужчине пересмотреть свои взгляды на воспитание животных — этой собаке стоило бы привить любовь к дисциплине, если ещё не поздно.
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