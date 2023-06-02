Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой





Теперь Локикэт можно назвать кошкой не с девятью жизнями, а с бесконечными жизнями. Сорен рассказала, что freeze-dry куда лучше, чем таксидермия. Эта технология воздействует на ткани совершенно по-другому, и наши умершие друзья после смерти куда более похожи сами на себя, чем чучела.