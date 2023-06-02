Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой

Дизайнер одежды из Портленда, штат Орегон, США, не могла найти себе места, когда узнала о гибели кошки. Не желая расставаться с питомцем, женщина решилась на необычную процедуру.
Сорен Хай была убита горем, когда лишилась своей любимой питомицы — 16-летней кошки по кличке Локикэт.
Жительница Портленда (Орегон, США) не готова была расстаться с любимицей, которую убила собака. Поэтому она нашла фирму, предоставляющую клиентам необычную услугу.
Сотрудники подвергают трупы животных сублимационной сушке, также известной как техника freeze-dry. И Сорен заплатила 3200 долларов за этот процесс.
Теперь Локикэт можно назвать кошкой не с девятью жизнями, а с бесконечными жизнями. Сорен рассказала, что freeze-dry куда лучше, чем таксидермия. Эта технология воздействует на ткани совершенно по-другому, и наши умершие друзья после смерти куда более похожи сами на себя, чем чучела.
Кроме того, хозяйке прислали кремированные органы её любимицы, которые она похоронила в саду в урне.
Что же касается Локикэт, то она заняла почётное место на столике, и Сорен каждый раз немного утешается, глядя на любимую кошку. Женщина признаёт, что её поступок может кому-то показаться странным, но каждый владелец зверушек волен иметь право решать — расстаться с умершим животным или оставить его у себя навсегда.
Источник:
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
А мнение кошки она, значит, не учла...
Сейчас в европах, к примеру, по стандартам породы почти не купируют собакам ни уши, ни хвосты. Типа, защита прав животных, и прочие блаблабла.