Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой

FISHKINET
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители Как сложилась судьба Ренаты Блюме - возлюбленной Гойко Митича и самой красивой женщины ГДР Как сложилась судьба Ренаты Блюме - возлюбленной Гойко Митича и... В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили... "Не опять, а снова": Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам ВВС США "Не опять, а снова": Байден упал на церемонии вручения дипломов... Малолетки на питбайке врезались в дверь автомобиля Малолетки на питбайке врезались в дверь автомобиля «Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага «Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался... 25 любопытных фактов о самых разных вещах 25 любопытных фактов о самых разных вещах Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают Когда пришел позагорать на пляж Когда пришел позагорать на пляж Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 июня Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 июня Лика Нифонтова: почему она так мало снимается в кино Лика Нифонтова: почему она так мало снимается в кино Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Случайный Ренессанс: 27 фото, похожих на&nbsp;картины эпохи Возрождения Случайный Ренессанс: 27 фото, похожих на картины эпохи... Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры и уходе в стриптиз Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении... О мастерах монтажа, фиксации и крепежа О мастерах монтажа, фиксации и крепежа Под веществами или это какое-то обострение? Под веществами или это какое-то обострение? В Якутии белый медведь решил поиграть со снегокатчиками, но те этому явно не обрадовались В Якутии белый медведь решил поиграть со снегокатчиками, но те...
Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой

Женщина не захотела расставаться со своей погибшей кошкой

Автор:
02 июня 2023 12:23
Метки: США   в мире   видео   животные   кошка   чучело   
774
6
1

Дизайнер одежды из Портленда, штат Орегон, США, не могла найти себе места, когда узнала о гибели кошки. Не желая расставаться с питомцем, женщина решилась на необычную процедуру.

Сорен Хай была убита горем, когда лишилась своей любимой питомицы — 16-летней кошки по кличке Локикэт.

Жительница Портленда (Орегон, США) не готова была расстаться с любимицей, которую убила собака. Поэтому она нашла фирму, предоставляющую клиентам необычную услугу.

Сотрудники подвергают трупы животных сублимационной сушке, также известной как техника freeze-dry. И Сорен заплатила 3200 долларов за этот процесс.


Теперь Локикэт можно назвать кошкой не с девятью жизнями, а с бесконечными жизнями. Сорен рассказала, что freeze-dry куда лучше, чем таксидермия. Эта технология воздействует на ткани совершенно по-другому, и наши умершие друзья после смерти куда более похожи сами на себя, чем чучела.

Кроме того, хозяйке прислали кремированные органы её любимицы, которые она похоронила в саду в урне.

Что же касается Локикэт, то она заняла почётное место на столике, и Сорен каждый раз немного утешается, глядя на любимую кошку. Женщина признаёт, что её поступок может кому-то показаться странным, но каждый владелец зверушек волен иметь право решать — расстаться с умершим животным или оставить его у себя навсегда.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: США   в мире   видео   животные   кошка   чучело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ScorpionDS Полчаса назад
Любил свою кошку, но мысли такое сделать не было, это скорее какое-то издевательство на памятью о животном-друге ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс 3 минуты назад
"...каждый владелец зверушек волен иметь право решать расстаться с умершим животным или оставить его у себя навсегда"

А мнение кошки она, значит, не учла...

Сейчас в европах, к примеру, по стандартам породы почти не купируют собакам ни уши, ни хвосты. Типа, защита прав животных, и прочие блаблабла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 13 минут назад
Сегодня, что ни пост, то "Окно в Париж"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi 20 минут назад
крэйзанутых всегда в крайности бросает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Полчаса назад
Как говорил мой покойный батя - Не всех больных войной убило....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
alertol 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
686
solosolovov 41 минуту назад
А вот интересно, если пенсионера после смерти подвергнуть этой технологии то пенсию будут начислять дальше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

606268



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 мая
Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем
Не путайте коллег с друзьями, а начальника с заботливым родителем
Набирающие популярность
В сеть утек билд S.T.A.L.K.E.R. 2 — энтузиасты смогли его запустить
В сеть утек билд S.T.A.L.K.E.R. 2 — энтузиасты смогли его запустить
«Госуслуги» назначили дату приема в ГИБДД через три недели. А как же требование о 10-дневном сроке регистрации ТС?
«Госуслуги» назначили дату приема в ГИБДД через три недели. А как же требование о...
Непослушнее детей могут быть только их родители
Непослушнее детей могут быть только их родители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о запахах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#Прикол#Автовсячина#люди#факты#кино#фильм#Китай
#машина#автомобили#интересное#подборка#аварии#позитив#забавно#СССР#дети#США
#Юмор#автомир#животные#история#ДТП#авто аварии#знаменитости#Россия#искусство#удивительно
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться