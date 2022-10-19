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14 примечательных фото из Новой Зеландии, которые наглядно рассказывают о "стране хоббитов"

14 примечательных фото из Новой Зеландии, которые наглядно рассказывают о "стране хоббитов"

Автор:
19 октября 2022 18:12
Метки: Кадры   интересно   новая зеландия   прикольно   путешествия   страноведение   фото   
1823
15

Новая Зеландия - удивительное место. Узнать об особенностях жизни там и прочитать любопытные факты лучше всего не в учебниках, а от местных, которые с радостью постят в соцсетях кадры, рассказывающие о стране.

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Источник:

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Метки: Кадры   интересно   новая зеландия   прикольно   путешествия   страноведение   фото   
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4  комментария
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971
Lexx Час назад
Там рояль, а не пианино.
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SandMANn 22 минуты назад
Результат мгновения крепкого, но опасного сна машиниста или скользкие после ливня рельсы...
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19k
Corvus Corax 59 минут назад
Комментарий к фото
Одна тысяча рублей... рибай стейк, 800 гр курниных стейков, зерновой хлеб.
Для сравнения в мираторге рибай стоит от 2000=. Здесь же 350=.
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Спелая кукурузинка

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