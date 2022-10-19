14 примечательных фото из Новой Зеландии, которые наглядно рассказывают о "стране хоббитов"

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Новая Зеландия - удивительное место. Узнать об особенностях жизни там и прочитать любопытные факты лучше всего не в учебниках, а от местных, которые с радостью постят в соцсетях кадры, рассказывающие о стране.
Это образованные естественным путем валуны из морского ила , которые появились более 56 миллионов лет назад
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Для сравнения в мираторге рибай стоит от 2000=. Здесь же 350=.