13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают

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Жизнь в разных странах отличается. Везде есть свои особенности, непонятные жителям других мест. Мы собрали фишки из Японии, Венгрии, Кореи, которые точно удивят.
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В Испании есть свои версии автоматов: там продаются жевательные резинки, фруктовые закуски
А что вас больше всего удивляет в других странах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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