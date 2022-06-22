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13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают

13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают

Автор:
22 июня 2022 12:46
Метки: другие страны   интересно   прикольно   путешествия   страноведение   фишки разных стран   фото   
2771
14

Жизнь в разных странах отличается. Везде есть свои особенности, непонятные жителям других мест. Мы собрали фишки из Японии, Венгрии, Кореи, которые точно удивят.

×
×

А что вас больше всего удивляет в других странах?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: другие страны   интересно   прикольно   путешествия   страноведение   фишки разных стран   фото   
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4  комментария
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31k
ACU900 Час назад
Последния фотка показывают что в Турции ПДД не обязанность а всего лишь рекомендация. Если пешеходу (а порой и водителю) горит красный свет это значит "рекомендую остановиться"
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9k
Hunson Abadeer 10 минут назад
"В Австрии есть мосты для других мостов"

Не понял только вот этого
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2k
Konstantin 11 минут назад
Не нужен нам берег турецкий.
Нужна нам, родная земля!
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315
Mrak OBOY Час назад
какой год? кажется эта подборка лет на 7 минимум устарела!
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Спелая кукурузинка

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