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Успешные мужчины из шоу-бизнеса: 12 заядлых холостяков и 12 любителей жениться

Успешные мужчины из шоу-бизнеса: 12 заядлых холостяков и 12 любителей жениться

Автор:
02 октября 2023 18:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Американские знаменитости   звездные браки   звезды   знаменитости   мужское мнение   привычка жениться   холостяки   шоу бизнес   
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В нашем списке зарубежных знаменитостей-мужчин представлены обе крайности — и те, кто так и не решился связать себя узами брака, и те, для кого жениться — вообще не проблема. Хоть восемь раз подряд!

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В этом он признался в 2021 году, давая интервью журналу Essence.

Летом этого года в СМИ появилась информация о том, что Энрике и Анна поженились, но предпочли скрыть это от общественности. У них трое детей, они вместе почти 25 лет, так почему бы и нет.



«Я пьяница, выигравший в лотерею, меня очень трудно убедить в том, что нужно соблюдать традиции. Я отложил мысль о браке, когда узнал, что он, оказывается, необязателен».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Американские знаменитости   звездные браки   звезды   знаменитости   мужское мнение   привычка жениться   холостяки   шоу бизнес   
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7  комментариев
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23k
ЦСКА Час назад
Я тоже никогда небыл женат! Хотя встречаюсь с девушкой уже 32 года и она родила мне двоих детей....
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1k
Gadova 56 минут назад
Э, Киану Ривза то забыли
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25
Fantikturbo Gadova Полчаса назад
Ривз пережил чего врагу не пожелаешь. И то что он никогда не был женат у него на это есть основания и они заслуживают уважения.
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706
Aurelian Час назад
Не женятся, так как не хотят отдавать половину при разводе.
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119k
parallax 2 часа назад
8 раз женился...
Это какой-тот ППЦ. Ауди курит в сторонке.
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