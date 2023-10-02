Успешные мужчины из шоу-бизнеса: 12 заядлых холостяков и 12 любителей жениться

В нашем списке зарубежных знаменитостей-мужчин представлены обе крайности — и те, кто так и не решился связать себя узами брака, и те, для кого жениться — вообще не проблема. Хоть восемь раз подряд!
1. Билли Боб Торнтон (американский актер, сценарист, режиссер и певец) был женат шесть раз и пять раз развелся
В интервью Говарду Стерну он объяснил свою позицию: «Я никогда не понимал, как можно быть с одним и тем же человеком день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Я просто этого не понимаю»
3. Херальдо Ривера (известный американский адвокат, журналист, писатель, репортёр и телеведущий) был женат пять раз и четыре раза развелся
Его позиция такова: «Правда в том, что невозможно предсказать брак. Вы не можете его спланировать. Это просто произойдет тогда, когда произойдет»
5. Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун из фильма «Назад в будущее») был женат пять раз и четыре раза развелся
Журнал Elle попросил его объяснить, почему он никогда не был женат, в пяти словах, и он ответил: «Я могу сделать это в семи словах: «Общество не будет указывать мне, что делать»
8. Марлон Уэйанс («Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале») никогда не был женат, несмотря на то, что почти 20 лет состоял в отношениях с женщиной и она родила ему двоих детей
В этом он признался в 2021 году, давая интервью журналу Essence.
«Я так и не женился, потому что знал, что моя мама нуждается во мне. Женщины часто начинают бороться за ваше внимание, за вашу любовь, они хотят быть единственными. Я обещал матери, что ни одна женщина не встанет между нами»
Он рассказал журналу People, что боялся любви в течение многих лет, но теперь что-то изменилось: «Я чувствую себя более уверенно и больше не боюсь любви, поэтому моей следующей подруге следует быть осторожнее»
12. Энрике Иглесиас до сих пор не женат, хотя уже много лет встречается с Анной Курниковой
Энрике сказал в 2017 году: «Мы вместе уже 17 лет, так какая разница? Я верю в брак, но женаты мы или нет, не имеет такого уж большого значения»
Летом этого года в СМИ появилась информация о том, что Энрике и Анна поженились, но предпочли скрыть это от общественности. У них трое детей, они вместе почти 25 лет, так почему бы и нет.
Его мама снова вышла замуж в 80 лет, и Оуэн сказал об этом так: «Моя мама недавно вышла замуж в 80 лет за очень хорошего парня. Я думаю, что это очень романтическая история и идея о том, что любовь можно найти в любом возрасте»
15. Ларри Кинг (американский ведущий ток-шоу, умер в 2021 году) был женат восемь раз и семь раз разводился
«Среднестатистическая семья с детьми, большой «семейный» автомобиль и коттедж — я считал, что это не для меня»
17. Кенни Роджерс (американский певец и киноактер, умер в 2020 году) был женат пять раз и четыре раза развелся
18. Британский комик (а также актер, режиссер, писатель и музыкант) Рики Джервейс никогда не был женат
Он рассказал на шоу Дэвида Леттермана о своих отношениях с партнершей, с которой прожил более 30 лет: «Я не думаю, что нам есть смысл жениться. Тостеры в подарок нам не нужны, а родственников мы знакомить не хотим, это было бы ужасно»
19. Грегг Оллман (вокалист, клавишник и автор песен группы The Allman Brothers Band) был женат семь раз и шесть раз развелся
«Мои родители были преданы друг другу. Таково мое воспитание. Это мой ориентир для брака. Поэтому, когда я женюсь, я хочу, чтобы это длилось долго»
21. Раш Лимбо (американский консервативный общественный деятель, известный радиоведущий, умер в 2021 году) был женат четыре раза и трижды развелся
«Всю сознательную жизнь я прожил один. У меня были подруги, были любовные связи. Всегда не дольше полутора лет»
«Я пьяница, выигравший в лотерею, меня очень трудно убедить в том, что нужно соблюдать традиции. Я отложил мысль о браке, когда узнал, что он, оказывается, необязателен».
23. Марк Энтони (американский певец стиля «сальса», музыкант и композитор, актёр) был женат четыре раза и трижды развелся
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это какой-тот ППЦ. Ауди курит в сторонке.