Эмили Ратаковски удивила фанатов "опасным" платьем

32-летняя модель Эмили Ратаковски удивила зрителей и фанатов на премии MTV Video Music Awards - она появилась на красной дорожке в откровенном платье. Модель уже не первый раз выходит на публику в рискованных нарядах, но в этот раз её образ отметили многие таблоиды. Во время вручений Эмили встала с места и начала танцевать - в один момент топ даже оголил её формы, но она вовремя его поправила.