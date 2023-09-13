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Эмили Ратаковски удивила фанатов "опасным" платьем

Эмили Ратаковски удивила фанатов "опасным" платьем

Автор:
13 сентября 2023 21:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ратаковски   Эмили Ратаковски   девушки   звезды   знаменитости   модели   откровенно   фото   шоу бизнес   
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Модель Эмили Ратаковски появилась на премии MTV Video Music Awards в прозрачном платье без белья. Поклонники назвали платье модели "рискованным".

32-летняя модель Эмили Ратаковски удивила зрителей и фанатов на премии MTV Video Music Awards - она появилась на красной дорожке в откровенном платье. Модель уже не первый раз выходит на публику в рискованных нарядах, но в этот раз её образ отметили многие таблоиды. Во время вручений Эмили встала с места и начала танцевать - в один момент топ даже оголил её формы, но она вовремя его поправила.

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Эмили появилась на премии в одиночестве. В марте этого года модель развелась с мужем Себастьяном Бир-Макклардом после пяти лет брака - причиной стали измены супруга. Но по слухам, она уже успела обзавестись новым ухажёром. Недавно её видели на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке под руку с бывшим мужем Дженнифер Энистон, 52-летним актёром Джастином Теру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ратаковски   Эмили Ратаковски   девушки   звезды   знаменитости   модели   откровенно   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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2k
BAMBRA 52 минуты назад
Тю, да что она вообще знает об опасности. Вот опасное платье!
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8k
Дмитрий Минуту назад
Ну как бы б...ь. Просто дорогая очень.
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1k
Николай 24 минуты назад
Вижу недобросовестное отношение к поставленной задаче.
Я то эту Ратаковски вообще не знаю, а кто знает, не могли чтоль в PS "X-ray" сделать?
У меня и фотошопа уже нет...
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Ричард Покемоновна Кукурузкина, ищи лихорадочно другие учётные записи.
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51k
turyst Полчаса назад
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215
Jangalop 45 минут назад
нафига мне "без белья",
если голых дофига !?
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5k
lakmur 56 минут назад
Ссылка coub.com
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21k
иванов дмитрий Час назад
Подскажите пожалуйста мем
Когда в посте кого то обсуждают , а ты вообще не в курсе , кто это , что это .
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14k
GROMOZEKA Час назад
Ничё так, Вротаковски
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16k
banzai7 2 часа назад
Мне нравится.
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