Эмили Ратаковски удивила фанатов "опасным" платьем

Модель Эмили Ратаковски появилась на премии MTV Video Music Awards в прозрачном платье без белья. Поклонники назвали платье модели "рискованным".
32-летняя модель Эмили Ратаковски удивила зрителей и фанатов на премии MTV Video Music Awards - она появилась на красной дорожке в откровенном платье. Модель уже не первый раз выходит на публику в рискованных нарядах, но в этот раз её образ отметили многие таблоиды. Во время вручений Эмили встала с места и начала танцевать - в один момент топ даже оголил её формы, но она вовремя его поправила.
Эмили появилась на премии в одиночестве. В марте этого года модель развелась с мужем Себастьяном Бир-Макклардом после пяти лет брака - причиной стали измены супруга. Но по слухам, она уже успела обзавестись новым ухажёром. Недавно её видели на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке под руку с бывшим мужем Дженнифер Энистон, 52-летним актёром Джастином Теру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я то эту Ратаковски вообще не знаю, а кто знает, не могли чтоль в PS "X-ray" сделать?
У меня и фотошопа уже нет...
если голых дофига !?
Когда в посте кого то обсуждают , а ты вообще не в курсе , кто это , что это .