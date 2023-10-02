Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями

Мол, смотри! Деваться было некуда, котенка надо было спасать. И тут сибирский хаски Лило еще раз проявил благородство, взяв малыша под свое покровительство.

Надо отметить, что в таком возрасте тепло котенку нужно не меньше, чем пища. Тепло в организме кошки позволяет выработать необходимые в организме вещества, поэтому когда весь день и ночь. Лило не отходил от новорожденного, согревая его своим телом, котенок начал оживать на глазах. Когда у малыша открылись глазки, в семье решили, что пора придумать имя. Назвали Рози.