Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями

«Мать-кукушка» забыла новорожденного котенка на улице, а учитывая, что на улице стояла суровая зима, участь малыша была предрешена. Величиной с кулачок дошколенка шерстяной комочек было тяжело заметить под слоем снега, но хаски в этот день вышедшие на прогулку, судя по всему, учуяли живое существо по запаху. И принесли находку хозяину.
Мол, смотри! Деваться было некуда, котенка надо было спасать. И тут сибирский хаски Лило еще раз проявил благородство, взяв малыша под свое покровительство.
Надо отметить, что в таком возрасте тепло котенку нужно не меньше, чем пища. Тепло в организме кошки позволяет выработать необходимые в организме вещества, поэтому когда весь день и ночь. Лило не отходил от новорожденного, согревая его своим телом, котенок начал оживать на глазах. Когда у малыша открылись глазки, в семье решили, что пора придумать имя. Назвали Рози.
Рози и Лило вскоре стали такими закадычными друзьями, что хозяин «мини-питомника» решил завести инстаграм*, где смог бы делиться умилительными снимками своих питомцев. Эти фотографии, сделанные за последние полгода, —прекрасный пример того, что дружба не знает границ.
Источник:
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Взгляд какой-то другой.
Всем добра.
Т.е. незаметен))