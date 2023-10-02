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Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями

Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями

Автор:
02 октября 2023 18:28
Сообщество : Животные
Метки: котенок   семья   хаски   
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«Мать-кукушка» забыла новорожденного котенка на улице, а учитывая, что на улице стояла суровая зима, участь малыша была предрешена. Величиной с кулачок дошколенка шерстяной комочек было тяжело заметить под слоем снега, но хаски в этот день вышедшие на прогулку, судя по всему, учуяли живое существо по запаху. И принесли находку хозяину.

Мол, смотри! Деваться было некуда, котенка надо было спасать. И тут сибирский хаски Лило еще раз проявил благородство, взяв малыша под свое покровительство.

 

Надо отметить, что в таком возрасте тепло котенку нужно не меньше, чем пища. Тепло в организме кошки позволяет выработать необходимые в организме вещества, поэтому когда весь день и ночь. Лило не отходил от новорожденного, согревая его своим телом, котенок начал оживать на глазах. Когда у малыша открылись глазки, в семье решили, что пора придумать имя. Назвали Рози.


Рози и Лило вскоре стали такими закадычными друзьями, что хозяин «мини-питомника» решил завести инстаграм*, где смог бы делиться умилительными снимками своих питомцев. Эти фотографии, сделанные за последние полгода, —прекрасный пример того, что дружба не знает границ.


* Запрещены в РФ

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Метки: котенок   семья   хаски   
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5  комментариев
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5k
satra 2 часа назад
Все-таки коты, воспитанные собаками, даже внешне отличаются от обычных.
Взгляд какой-то другой.
Всем добра.
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6k
Mixalych 13 минут назад
Интересно, а когда хаски воют во всю глотку, то как котэ реагирует? Тож задирает голову и орет?
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9k
Бритва 44 минуты назад
Когда у тебя три Хаски, один кот будет вполне в рамках допустимой погрешности.
Т.е. незаметен))
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608
Babun 54 минуты назад
Еще одна жизнь. Еще одна радость. Пусть у них все будет хорошо.
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