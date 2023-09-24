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Подборка комичных семейных комиксов от российской художницы

Подборка комичных семейных комиксов от российской художницы

Автор:
24 сентября 2023 09:46
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   Юмор   дети   комиксы   родители   семья   
1022
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Художница и мама двоих детей рассказывает в забавных комиксах о своей семейной жизни и "бытовухе", которая известна многим родителям.

Путь родительства ой какой непростой, даже если вам выпал билет в виде ангельского ребенка, а не бесёнка с пропеллером в одном месте. И иногда только хорошее чувство юмора (уж молчим про полноценный сон и помощь близких) способно удержать кукушечку в скворечнике.

В этом вопросе настоящей феей станет питерская художница и мама двух ребятишек Алина Билаш. Эта волшебница знает всё о бытовухе, чудесных спиногрызах и о том, как над всем этим можно посмеяться!

Зато назавтра останется

×
×

И так каждый раз

А если в этот момент ребёнок скажет что-то вроде: «Я не знаю эту тетю», — вообще комбо

Простые желания

Зато материнство наглядно показывает, что есть истинные желания, а что лишь внешнее. Пару туфель или 8 часов сна без перерыва? 🙂

Зато какой-никакой отпуск

1000 и 1 непрошенный совет

А разве что-то произошло?

Мозг может быть очень коварным!

Так когда там тихий час для родителей?

Да поможет Боженька всем мамам в этот «весёлый» период

Вот и расслабились, вот и зарядились

И каждый раз мы обещаем себе, что в следующий-то будет совсем иначе и мы точно отдохнём. Но кого мы обманываем, да? 🙂

Ха. Хаха. ХАХАХАХА!

Ложечка за маму полетела в маму

И готовить никому не надо

С одной стороны, дома и стены помогают, а с другой, тут тебя кормят-поют, полы намывают — настоящий санаторий!

Всё будет, но иначе

Минус тревожность — плюс тревожность

Безмолвное ораторское искусство

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Метки: Прикол   Юмор   дети   комиксы   родители   семья   
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