Подборка комичных семейных комиксов от российской художницы

Художница и мама двоих детей рассказывает в забавных комиксах о своей семейной жизни и "бытовухе", которая известна многим родителям.
Путь родительства ой какой непростой, даже если вам выпал билет в виде ангельского ребенка, а не бесёнка с пропеллером в одном месте. И иногда только хорошее чувство юмора (уж молчим про полноценный сон и помощь близких) способно удержать кукушечку в скворечнике.
В этом вопросе настоящей феей станет питерская художница и мама двух ребятишек Алина Билаш. Эта волшебница знает всё о бытовухе, чудесных спиногрызах и о том, как над всем этим можно посмеяться!
Зато назавтра останется
И так каждый раз
А если в этот момент ребёнок скажет что-то вроде: «Я не знаю эту тетю», — вообще комбо
Простые желания
Зато материнство наглядно показывает, что есть истинные желания, а что лишь внешнее. Пару туфель или 8 часов сна без перерыва? 🙂
Зато какой-никакой отпуск
1000 и 1 непрошенный совет
А разве что-то произошло?
Мозг может быть очень коварным!
Так когда там тихий час для родителей?
Да поможет Боженька всем мамам в этот «весёлый» период
Вот и расслабились, вот и зарядились
И каждый раз мы обещаем себе, что в следующий-то будет совсем иначе и мы точно отдохнём. Но кого мы обманываем, да? 🙂
Ха. Хаха. ХАХАХАХА!
Ложечка за маму полетела в маму
И готовить никому не надо
С одной стороны, дома и стены помогают, а с другой, тут тебя кормят-поют, полы намывают — настоящий санаторий!
Всё будет, но иначе
Минус тревожность — плюс тревожность
Безмолвное ораторское искусство
Источник:
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