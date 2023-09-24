Подборка комичных семейных комиксов от российской художницы

Путь родительства ой какой непростой, даже если вам выпал билет в виде ангельского ребенка, а не бесёнка с пропеллером в одном месте. И иногда только хорошее чувство юмора (уж молчим про полноценный сон и помощь близких) способно удержать кукушечку в скворечнике.

В этом вопросе настоящей феей станет питерская художница и мама двух ребятишек Алина Билаш. Эта волшебница знает всё о бытовухе, чудесных спиногрызах и о том, как над всем этим можно посмеяться!

Зато назавтра останется