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Унабомбер за миллион

Унабомбер за миллион

Автор:
26 сентября 2023 17:36
Сообщество : Истории
Метки: Дэвид   Тед Качинский   бомба   брат   преступник   психика   семья   судьба   террорист   унабомбер   
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От любви до ненависти один шаг. Только иногда он растягивается на долгие годы.

Впрочем, тот же крохотный шаг разделяет гениальность и безумие. И история этого человека – практически хрестоматийный пример этого утверждения.

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В далёком 1942 году у Ванды и Теодора родился долгожданный первенец. Мальчик рос замкнутым и тихим, сторонился сверстников, хотя с интеллектом у ребёнка был полный порядок. Женщина попыталась поводить сына к психологу, но специалист показалась Ванде слишком холодной и отстранённой. И терапия прекратилась.

Лекарство появилось спустя семь лет: родители подарили маленькому Теодору брата Дэвида. Впрочем, в тот год мальчик пошёл в школу и открыл для себя Её Величество Математику. Наука так заворожила Теда, что он стал первым учеником в классе. Круг интересов ребёнка не ограничивался только лишь учёбой. Тед обожал классическую музыку, учил языки, увлекался нумизматикой.

Тестирование при переходе в среднюю школу показало невероятный результат – 167 баллов, при среднем IQ у учёных 125 баллов. Младший брат был не хуже, но для родителей, сконцентрировавшихся на первенце, именно Тед стал светом в окошке.

Школу юный вундеркинд окончил экстерном. И в 15 лет стал самым юным студентом Гарварда. К слову, один из друзей отца попытался отговорить родителей от перепрыгиваний через класс, поскольку морально подросток ещё был не готов к взрослой жизни. А в университете возрастной разрыв с однокурсниками стал ощущаться ещё острее. Но для родителей это был вопрос престижа. И случилось то, что случилось.

Психической стабильности не добавили и жестокие опыты доктора Генри Мюррея, в рамках которых студенты, в числе которых был и Теодор Качинский, подвергались жёсткой критике своих эссе с одновременным отслеживанием физиологических реакций.

Несмотря на все жизненные сложности, в 20 лет Теодор окончил Гарвард и стал самым молодым преподавателем университета Беркли. Правда, проработал недолго, всего пару лет. Ушёл без объяснений, хотя молодому математику прочили блестящую карьеру.

Нужно отметить, что у Теодора, несмотря на ум и вполне привлекательную внешность, не складывались отношения с девушками. Неумелые попытки флирта с однокурсницами только высмеивались. И в итоге парень отказался от попыток найти себе пару.

У Дэвида, который к тому времени получил диплом филолога, дела на любовном фронте складывались не намного лучше. У парня ещё с университета была возлюбленная Линда Патрик. Девушка и не подпускала, и не отталкивала ухажёра, но в итоге вышла замуж за другого.

Отверженные женщинами и обществом братья выбрали путь отшельников. Тед в 1971 году купил в горах Монтаны участок и построил там хижину без удобств. Дэвид скрылся от мира в пустыне Техаса. Время братья коротали за разработкой философских доктрин, которыми обменивались в письмах друг другу. Мужчины вели аскетичный образ жизни, добывали еду мелкой охотой, ковырялись в импровизированном огородике, хижины отапливали с помощью костра. Немного продуктов и денег иногда подбрасывали родители.

Тед был категорически против прогресса, считая технологии злом, которые и погубят человечество. И даже разработал собственный манифест, который базировался на размышлениях других философов. Его суть сводилась к тому, что промышленная революция и её итоги губительны для человечества, индустриально-технологическое общество навязывает человеку ложные, искусственные потребности и цели, лишая его подлинной свободы и вгоняя в стресс и депрессию, и уничтожает природу и видовое разнообразие. Вместо естественных ценностей человек получает заменители – индустрию развлечений, телевидение, избыток насилия и секса. И для уничтожения этой системы подходит только насильственный революционный путь.

В размышлениях мужчина провёл семь спокойных лет. А потом случилось сразу два удара. Первым стало предательство брата: его возлюбленная Линда развелась, и лопух и подкаблучник Дэвид с радостью женился на той, что вертела беднягой как хотела. Теодор отреагировал на весть о женитьбе гневным письмом на 20 страницах. Отношения между братьями закончились.

Второй удар – строительство дороги неподалёку от его хижины. Наблюдая за уничтожением островка дикой природы, Тед решил отомстить обществу и привлечь внимание к его порокам.

Качинский переродился. На смену странноватому математику-отшельнику пришёл Унабомбер (UNiversity & Airline BOMber). Жертвы террориста не были случайными. Ими стали  люди, олицетворяющие технический прогресс, который Качинский ненавидел – владелец компьютерного магазина, сотрудник нефтяной компании, бизнесмен, занимавшийся лесозаготовкой.

На деньги, которые присылала семья, Тед методично собирал бомбы. И рассылал тем, кто, по его мнению, представлял угрозу природе. Итогом многолетней деятельности Качинского стали трое убитых и 23 раненых.

Линда прочитала письма Теда, адресованные брату. И забеспокоилась. Показала их психиатру, и специалист подтвердил, что их автор представляет потенциальную угрозу.

Одновременно с этим Унабомбер, поиском которого занимались  125 агентов ФБР, разослал 50-страничный манифест в несколько национальных изданий. После прочтения Дэвид и Линда ещё сильнее уверились в том, что Унабомбер – это Тед Качинский. Совпадала стилистика манифеста и писем, адресованных Дэвиду. Пара несколько месяцев посвятила чтению и анализу. Мужчина пошёл в ФБР. Условиями сотрудничества стали анонимность и обещание не требовать на суде высшую меру для брата.

Теда Качинского взяли в его лесной хижине 3 апреля 1996 года. Террорист-одиночка, на протяжении 18 лет изводивший страну и водивший за нос ФБР, полностью признал вину. Приговором стали 8 пожизненных сроков без возможности УДО.

Свои 30 сребреников в размере 1 млн долларов, которые Дэвид получил за то, что сдал брата, младший Качинский передал в основанный им фонд помощи пострадавших и семей, погибших от рук Унабомбера.

Сам Унабомбер заявивил, что всё зло от женщин (в данном случае от Линды), и что он никогда не поступил бы так с братом. Ведь если бы Дэвид узнал о личности террориста до брака с Линдой, то он считал бы его героем, а не преступником.

Одиозный Унабомбер и застенчивый математик Теодор Качинский скончался в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере (штат Северная Каролина) 10 июня 2023 года спустя три недели  после своего 80-летия.

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Метки: Дэвид   Тед Качинский   бомба   брат   преступник   психика   семья   судьба   террорист   унабомбер   
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