Унабомбер за миллион

Несмотря на все жизненные сложности, в 20 лет Теодор окончил Гарвард и стал самым молодым преподавателем университета Беркли. Правда, проработал недолго, всего пару лет. Ушёл без объяснений, хотя молодому математику прочили блестящую карьеру.

Нужно отметить, что у Теодора, несмотря на ум и вполне привлекательную внешность, не складывались отношения с девушками. Неумелые попытки флирта с однокурсницами только высмеивались. И в итоге парень отказался от попыток найти себе пару.

У Дэвида, который к тому времени получил диплом филолога, дела на любовном фронте складывались не намного лучше. У парня ещё с университета была возлюбленная Линда Патрик. Девушка и не подпускала, и не отталкивала ухажёра, но в итоге вышла замуж за другого.

Отверженные женщинами и обществом братья выбрали путь отшельников. Тед в 1971 году купил в горах Монтаны участок и построил там хижину без удобств. Дэвид скрылся от мира в пустыне Техаса. Время братья коротали за разработкой философских доктрин, которыми обменивались в письмах друг другу. Мужчины вели аскетичный образ жизни, добывали еду мелкой охотой, ковырялись в импровизированном огородике, хижины отапливали с помощью костра. Немного продуктов и денег иногда подбрасывали родители.