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40 трогательных фотографий людей, которые воссоздали свои старые снимки

40 трогательных фотографий людей, которые воссоздали свои старые снимки

Автор:
02 октября 2023 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Коллаж   дети   семья   тогда и сейчас   фотография   
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Старые фотографии напоминают о счастливых мгновениях и навевают ностальгию. Настолько, что хочется воссоздать снимок! Именно этим и занимаются пользователи сабреддита r/PastAndPresentPics! Будь то мужчина в одном и том же месте в возрасте 1 года, 27 и 57 лет, или женщина со своей собакой, грациозно встречающие каждый год, - эти коллажи поднимают настроение!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   Коллаж   дети   семья   тогда и сейчас   фотография   
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