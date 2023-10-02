40 трогательных фотографий людей, которые воссоздали свои старые снимки

1020
40
Старые фотографии напоминают о счастливых мгновениях и навевают ностальгию. Настолько, что хочется воссоздать снимок! Именно этим и занимаются пользователи сабреддита r/PastAndPresentPics! Будь то мужчина в одном и том же месте в возрасте 1 года, 27 и 57 лет, или женщина со своей собакой, грациозно встречающие каждый год, - эти коллажи поднимают настроение!
2. "Мы с женой в 1973 году и в 2019. На первой фотографии мне только исполнилось 16 лет. Это был наш первый совместный снимок, сделанный в фотобудке в торговом центре"
×
×
16. "Мы с братьями и сестрами воссоздали снимок к 50-летней годовщине свадьбы наших родителей. 1985-2019"
18. "Я на заднем дворике нашего дома менее чем через год после переезда, и я почти 30 лет спустя, когда родители продали дом"
34. Поездка в Диснейленд в 1999 году и спустя 20 лет. Удивительно, но люди на заднем плане выстроились практически так же
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 самых удачных попыток воссоздать детские фотографии
- Чудеса генетики: 25 фото, показывающих удивительное сходство между родственниками
- Обычные люди до и после того, как стали родителями
- Недоношенная девочка весом 669 грамм при рождении уже 10 лет радуется жизни!
- Творческая мама оригинально показала, как взрослеет ее маленький сын
Метки: Время Коллаж дети семья тогда и сейчас фотография
Новости партнёров
реклама