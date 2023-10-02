40 трогательных фотографий людей, которые воссоздали свои старые снимки

Старые фотографии напоминают о счастливых мгновениях и навевают ностальгию. Настолько, что хочется воссоздать снимок! Именно этим и занимаются пользователи сабреддита r/PastAndPresentPics! Будь то мужчина в одном и том же месте в возрасте 1 года, 27 и 57 лет, или женщина со своей собакой, грациозно встречающие каждый год, - эти коллажи поднимают настроение!