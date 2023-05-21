В дежурную часть ГУВД Владивостока с проверкой пришел Арнольд Шварценеггер

К полицейским нагрянули «проверяющие из Главного управления собственной безопасности МВД России» с удостоверением Арнольда Сталоновича Шварценеггера, старшего оперуполномоченного по особо важным делам краевого УМВД. Первый пост его спокойно пропустил, дежурка тоже не посмотрела. Результат — «бомба» оказалась у дежурного на столе. К счастью, была она нереальная. Сообщается, что проверки теперь ждут полицейских, пропустивших «Шварценеггера» вполне реальные и серьезные.