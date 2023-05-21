В дежурную часть ГУВД Владивостока с проверкой пришел Арнольд Шварценеггер

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Правда, поняли это только, когда начали проверять документы.
К полицейским нагрянули «проверяющие из Главного управления собственной безопасности МВД России» с удостоверением Арнольда Сталоновича Шварценеггера, старшего оперуполномоченного по особо важным делам краевого УМВД. Первый пост его спокойно пропустил, дежурка тоже не посмотрела. Результат — «бомба» оказалась у дежурного на столе. К счастью, была она нереальная. Сообщается, что проверки теперь ждут полицейских, пропустивших «Шварценеггера» вполне реальные и серьезные.
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дежурный и постовой получат по неполному служебному соответствию, минимум
начальники комендантского и дежурки - по "строгачу"
или "на пенсию" отправят
.
гноби мусоров ЖОЩЩЩЕ !
всех поразгонять давно пора !
твоя бы власть - ты бы вообще уничтожил !