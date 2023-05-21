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В дежурную часть ГУВД Владивостока с проверкой пришел Арнольд Шварценеггер

В дежурную часть ГУВД Владивостока с проверкой пришел Арнольд Шварценеггер

Автор:
21 мая 2023 14:07
Метки: Арнольд Шварценеггер   ГУВД Владивостока   полиция   проверка   
1140
2
Правда, поняли это только, когда начали проверять документы.

Источник:

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Метки: Арнольд Шварценеггер   ГУВД Владивостока   полиция   проверка   
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13  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
ну молодцы, сделали пронос
дежурный и постовой получат по неполному служебному соответствию, минимум
начальники комендантского и дежурки - по "строгачу"
или "на пенсию" отправят
.
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493
Vas_26 14 минут назад
Какие ваши докозатильства?
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
вот настоящее удостоверение
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
Как-то в начале 90-х, командир нашей части (120 БТР завода) дал команду провести ревизию, (соответственно с оформлением акта ВПК). Всё было сделано по форме, вот только в выводах по его команде было в последнем предложении указано о "расстреле членов комиссии". Комиссия несмотря дружно все подписала. На подведении итогов полковник Ткачук этих формалистов построил и юмором "расстрелял" строгачами.
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5k
onebibis 38 минут назад
Выдано 4 декабря 2024 года
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5k
михаил 53 минуты назад
А как выглядел тот, кто пришел с этим удостоверением? Как Арни?
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12k
Shtoppi Час назад
мусора либо отупели и расслабились, либо ох_ели и уверовали в то, что они неприкасаемые и им ничего не угрожает, что у них "безопасность на высоте".
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9k
Борис Карабанов Час назад
Просто нереальная бомба!
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