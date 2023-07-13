Полуголый мужчина напал на пару пенсионеров на АЗС

В Петербурге полиция ищет виновника жестокого избиения немолодых посетителей заправки на Васильевском острове. Пострадавший сделал ему замечание.
Всё произошло на АЗС на 24-ой линии Васильевского острова в Петербурге, 11 июля. На заправке ВО мужчина избил пару пенсионеров, сделавших ему замечание, предположительно, за то, что парень ругался матом вслух.
По предварительной информации, на заправку приехал автомобиль марки «Лифан». И в тот же момент на площадку зашла группа молодых людей. У немолодого водителя возникла словесная перепалка — он сделал замечание одному из парней. После этого мужчина ударил сначала водителя, а потом напал на его жену, которая потянулась к телефону в сумке.
Как сообщили в ГУ МВД, по данному факту проводится проверка. Ведется поиск молодого драчуна.
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