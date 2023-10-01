Новое фешен-извращение замечено в лакшери SPA-салонах столицы - маски для волос из отходов козьей жизнедеятельности. Продают за 30 тысяч рублей. Девочки, записываемся на обвертывания!
Экспериментальный способ спасения окрашенных локонов был недавно замечен в элитных SPA-салонах столицы. Элитных - потому что роцедура не из дешевых. Стоит 30 тысяч рублей.
Поначалу мастера скептически относились к перспективе месить экскременты, но прочитав о пользе эко-продукта стали активно предлагать процедуру девушкам. Предложение породило спрос и не малый, - сообщает MASH:
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Парикмахер-стилист Александр Данилов уверяет, что обмазываться какахами лучше блондинкам, потому что им это поможет поднять на полтона цветотип волос и убрать лишнюю желтизну, достигнув нужного уровня
просветления осветления.
И это уже не теория, а самая настоящая практика. он лично нашел ферму, "удобрения" и проверил справки (у овец?).
Клиентки в восторге, уверяют, что кал сделал их волосы мягкими, живыми и светящимися. Знает ли о процедуре санэпидемнадзор — вопрос риторический. Если нет, уверены, очень удивится.
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бомж, грязный, вонючий... Тормозит гаишник бомжа:
- Ты, грязная, вонючая бомжара! Ну-ка отвечай: где взял машину? Небось угнал?
- Не-а, подарили!
- Врешь! Кто тебе, такому бомжу поганому машину подарит???
- Да вот представь: сегодня утром роюсь я в помойке в поисках похавать, а тут
рядом два чухана стоят, судя по виду - новые русские. Один из них и говорит:
"Бляха, братан, житуха такая скучная пошля, сил нет. Вот если бы кто
развеселил - джип бы свой подарил, не вопрос!"
Ну я и говорю:
- Пацаны! Я, блин, вас развеселю! Вот, верите, что у меня говно лечебное?
Не верите? А вот смотрите!
И тут я достаю из помойки грязного облезлого кота, обмазываю его дерьмом,
даю просохнуть. Потом протираю тряпочкой и, глядь: кот как новый - шелковистый,
блестящий, как ангора! Ну тут пацаны развеселились и подарили мне джип.
Послушал его гаишник, потом снял фуражку - а под ней голова: лысая, как колено.
Гаишник:
- Слушай, друг! Раз такое дело - помоги горю моему!
Бомж:
- Не вопрос! Нагибайся!
Насрал бомж гаишнику на голову, стаит гаишник довольный, обсыхает. А тут из
кустов, держась за животы от хохота, выкатываются два новых русских и один
из них кричит:
- Все, мужик!!! Хата твоя!!!
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могу насрать прямо на проблемное место - корни волос на голове. только свежий продукт имеет действие!!!
не.. ну а вдруг))))
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