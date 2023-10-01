Парикмахер-стилист Александр Данилов уверяет, что обмазываться какахами лучше блондинкам, потому что им это поможет поднять на полтона цветотип волос и убрать лишнюю желтизну, достигнув нужного уровня просветления осветления.

И это уже не теория, а самая настоящая практика. он лично нашел ферму, "удобрения" и проверил справки (у овец?).

Клиентки в восторге, уверяют, что кал сделал их волосы мягкими, живыми и светящимися. Знает ли о процедуре санэпидемнадзор — вопрос риторический. Если нет, уверены, очень удивится.