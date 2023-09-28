"Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару

Сначала дерзкие молодые люди стали обгонять и подрезать водителя, затем в ход пошли оскорбления, которые обиженные выкрикивали из окна. Наконец, джигиты решили , что этого не достаточно и вышли из машины. У двух из них были ножи.

К счастью, водитель внял вразумлениям своей жены и дал по газам, оторвавшись от преследователей.