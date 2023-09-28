"Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару

Ночью 27 сентября на шоссе Энтузиастов в Москве бородачам не понравилось перестроение одного из авто, и они решили разобраться.
Сначала дерзкие молодые люди стали обгонять и подрезать водителя, затем в ход пошли оскорбления, которые обиженные выкрикивали из окна. Наконец, джигиты решили , что этого не достаточно и вышли из машины. У двух из них были ножи.
К счастью, водитель внял вразумлениям своей жены и дал по газам, оторвавшись от преследователей.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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После этого инцидента семейная пара не стала спускать дело на тормозах, а обратилась за помощью к правоохранителям.
В Телеграм-канале столичного СУ Следственного комитета (СК) РФ сообщается, что нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время задержанных ожидает допрос.
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Убийство произошло в ЖК «Восточный», д.27. Что стало причиной конфликт, не понятно, но возможно он ущемился из-за маленькой собачки, которая его облаяла. На ролике видно, как убийца сначала толкает женщину, а затем наносит множество ножевых ударов ее спутнику, после этого спокойно уходит оставляя человека умирать.
Была похожая ситуация, даги зажимали мазду аналогично, зажали и в 2 вывалились на парня и девку в мазде. Остановились помочь, даги орали пытались дверь открыть, увидев нас чуть поспокойнее стали.
Итог беседы с дагами и просмотра видеорегистратора из их авто, парень на мазде резанул этих дагов, они ему моргнули дальним, парень на мазде еще и учить начал... но не уехал... Парень извинился и все разъехались!
Часть вторая? Или просто 213?
Там же на лицо "совершенное группой лиц, по предварительному сговору, с применением оружия"
Эта история про то что Вас в гости пригласили а Вы ведете себя как хозяева, русские люди терпеливы но видно пришел конец терпению......Не умеешь вести себя в обществе сиди в ауле и учись!!
P.S. Друг и УФСИН мне сказал что сейчас очень много в тюрьмах, колониях подобных персонажей! причем только выходят и заезжают обратно, не умееют и не хотят они жить как люди!!!! Поэтому ребята берегите себя и лучше действуйте через правоохранителей, так как подобной обезьяне пырнуть ножем раз плюнуть!!! Берегите себя и давайте быть сплочение и помогать друг другу!!
Уже лет 20 так говорят, "а воз и ныне там"