FISHKINET
Сообщество Криминал 2194 поста • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару

"Илья, не надо, пожалуйста!": три автоджигита в Москве напали с ножами на семейную пару

Автор:
28 сентября 2023 15:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   СК РФ   авто   дорожный конфликт   нападение с ножом   хулиганство   
2366
2
1

Ночью 27 сентября на шоссе Энтузиастов в Москве бородачам не понравилось перестроение одного из авто, и они решили разобраться.

Сначала дерзкие молодые люди стали обгонять и подрезать водителя, затем в ход пошли оскорбления, которые обиженные выкрикивали из окна. Наконец, джигиты решили , что этого не достаточно и вышли из машины. У двух из них были ножи.


К счастью, водитель внял вразумлениям своей жены и дал по газам, оторвавшись от преследователей.

После этого инцидента семейная пара не стала спускать дело на тормозах, а обратилась за помощью к правоохранителям.



В Телеграм-канале столичного СУ Следственного комитета (СК) РФ сообщается, что нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время задержанных ожидает допрос.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   СК РФ   авто   дорожный конфликт   нападение с ножом   хулиганство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
..: Атеист :.. 59 минут назад
Хулиганские действия с ножами, группой лиц?? Шить как покушение и пускай в клетке сидят. Тоже мне хулиганские действия..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
32k
БамбарбияКиргуду 18 секунд назад
В Звенигороде мигрант зарезал местного жителя.

Убийство произошло в ЖК «Восточный», д.27. Что стало причиной конфликт, не понятно, но возможно он ущемился из-за маленькой собачки, которая его облаяла. На ролике видно, как убийца сначала толкает женщину, а затем наносит множество ножевых ударов ее спутнику, после этого спокойно уходит оставляя человека умирать.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ProstoBoBka Минуту назад
Кучка дагов бросалась с ножом... это ужасно в цивилизованном обществе, но мы не знаем что послужило катализатором такой ситуации.

Была похожая ситуация, даги зажимали мазду аналогично, зажали и в 2 вывалились на парня и девку в мазде. Остановились помочь, даги орали пытались дверь открыть, увидев нас чуть поспокойнее стали.

Итог беседы с дагами и просмотра видеорегистратора из их авто, парень на мазде резанул этих дагов, они ему моргнули дальним, парень на мазде еще и учить начал... но не уехал... Парень извинился и все разъехались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Руслан 2 минуты назад
А можно было бы их отстреливать на законных основаниях, вели бы они себя тише воды, ниже травы. Жаль, что закон о самообороне кривой и короткоствол запрещен
У этих обезьян всегда с собой оружие (ножи), а обычный гражданин всегда безоружен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег 3 минуты назад
а кем-же они работают и где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной 12 минут назад
Ждем плаксивых извинений. Согласно древней традиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Андрей Граф 17 минут назад
надо было давить их на хрен, когда сдохнут эти чурки все вонючие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
sapsanbosh 19 минут назад
Эти шакалы только в группе смелые. Один на один бздуны. Их характеризует поговорка: Против овец - я молодец. А против молодца я и сам овца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Александр Портениер 37 минут назад
Что за народ такой .Всегда ему надо всем доказывать что они крутые мужики поэтому и возят ножи ,биты,нападают толпой .Ущербные наверное или недоразвитые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев 47 минут назад
а что по этому поводу скажет некто Кадыров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
Евгений Максим Макашев 7 минут назад
Нет нужды доказывать невиновность - по Закону нужно доказывать вину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир 51 минуту назад
Ну это же не единичный случай, это имеет массовый характер, повсюду! И всем похер, там избили, там убили, там покалечили. Каждый сука день в сводках эти сраные мигранты. Че за херня то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
Serg Час назад
А где же заголовок типа "бастрыкин заинтересовался..."?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир Час назад
В Телеграм-канале столичного СУ Следственного комитета (СК) РФ сообщается, что нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время задержанных ожидает допрос.

Часть вторая? Или просто 213?
Там же на лицо "совершенное группой лиц, по предварительному сговору, с применением оружия"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yapon_otez Час назад
Как же эти чурчхелы достали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena Час назад
Давить нужно было обезьян.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димка Смола/67 Час назад
Эти хлопчики приехали уже...... Но сам факт что втроём на одного раз, второе что с ножами, ну вот вопрос у себя в ауле оно себя также ведет ? Не думаю......
Эта история про то что Вас в гости пригласили а Вы ведете себя как хозяева, русские люди терпеливы но видно пришел конец терпению......Не умеешь вести себя в обществе сиди в ауле и учись!!
P.S. Друг и УФСИН мне сказал что сейчас очень много в тюрьмах, колониях подобных персонажей! причем только выходят и заезжают обратно, не умееют и не хотят они жить как люди!!!! Поэтому ребята берегите себя и лучше действуйте через правоохранителей, так как подобной обезьяне пырнуть ножем раз плюнуть!!! Берегите себя и давайте быть сплочение и помогать друг другу!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мафусаил Час назад
Ножи в очки и на хер из страны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Mauhur Мафусаил 42 минуты назад
Я бы предложил их на корм свиньям. Хоть какая то польза будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

189096



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил...
Набирающие популярность в сообществах
Ремонт светильника
Ремонт светильника
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#аварии#Автовсячина#забавно#полиция#Москва#кино#США
#машина#интересное#животные#ДТП#интересно#история#Ynews#воры#милота#улыбнуло
#автомобили#Юмор#Прикол#авто аварии#позитив#факты#Россия#истории#сарказм#подборка
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи Два грузовика загорелись после аварии в Москве Два грузовика загорелись после аварии в Москве В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским

На что жалуетесь?

Вернуться