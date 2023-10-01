15 человек, от которых сегодня отвернулась удача

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Жизнь может быть полна сюрпризов, иногда превращающих хорошие дни в проблемные. И начинает казаться, что вселенная любит бросать нам вызовы в самый неожиданный момент. Но когда от людей отворачивается удача, немного юмора может облегчить преодоление трудностей. Взгляните!
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7. Это совершенно новый робот-пылесос, который мы получили в качестве свадебного подарка. Даже не знаю, с чего начать
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Убрать упавшую пиццу займет минут 5, если руки не из жопы.
Аналогично спагетти из микроволновки.
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Тут у половины мозг отвернулся.
Всегда это делала Зинка-парикмахерша.
А у кого "стилист" - получает "стиль".
Таких фото в Сети полно, довольно частая ситуация, увы...