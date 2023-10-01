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15 человек, от которых сегодня отвернулась удача

15 человек, от которых сегодня отвернулась удача

Автор:
01 октября 2023 21:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Момент   Отвернулась   Удача   вызов   сегодня   сюрпризы   
3169
16

Жизнь может быть полна сюрпризов, иногда превращающих хорошие дни в проблемные. И начинает казаться, что вселенная любит бросать нам вызовы в самый неожиданный момент. Но когда от людей отворачивается удача, немного юмора может облегчить преодоление трудностей. Взгляните!

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Метки: Момент   Отвернулась   Удача   вызов   сегодня   сюрпризы   
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10  комментариев
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
2. Во-первых, это не кофе, а помои. А во-вторых, в чем проблема попить без ручки? Стакан то целый?
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7k
newegg 6 минут назад
Эти туфли из ALDO выкладывали уже раз 10, и каждый раз с другими подписями.
Убрать упавшую пиццу займет минут 5, если руки не из жопы.
Аналогично спагетти из микроволновки.
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32k
БамбарбияКиргуду 6 минут назад
15 человек, от которых сегодня отвернулась удача
----------------
Тут у половины мозг отвернулся.
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3k
Anners Час назад
Потому что не хер к "стилисту" ходить)))
Всегда это делала Зинка-парикмахерша.
А у кого "стилист" - получает "стиль".

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67
Vladimir Час назад
Американизмы! Михаил Задорнов говорил как-то - " Ну, тупые". Лениво мне искать это его крылатое выражение. Но суть здесь передана
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52k
Войнов Час назад
Комментарий к фото
Эта коричневая субстанция явно не из пылесоса. Она находилась на полу. Засрать пол вусмерть и рассчитывать, что робот-пылесос его отмоет, для этого надо быть альтернативно одаренным. И что-то этот пылесос не производит впечатление совершенно нового.
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