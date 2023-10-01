15 человек, от которых сегодня отвернулась удача

Жизнь может быть полна сюрпризов, иногда превращающих хорошие дни в проблемные. И начинает казаться, что вселенная любит бросать нам вызовы в самый неожиданный момент. Но когда от людей отворачивается удача, немного юмора может облегчить преодоление трудностей. Взгляните!