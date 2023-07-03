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Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон

Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон

Автор:
03 июля 2023 15:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Момент   зевок   зевота   зубы   кадр   особенность   рефлекс   фото   
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Зевота – рефлекс, который характерен не только для людей. Наши домашние любимцы зевают в преддверии сна или после него. А ещё от скуки или из желания обратить на себя внимание. Птицы восполняют таким способом нехватку кислорода, крокодил охлаждает свою тушку, а обезьяны ещё и используют зевки как невербальный способ передачи информации.

Зоологи знают далеко не всё о причинах рефлекса у животных. Но все творения природы, застигнутые в этот момент, выглядят очень мило и трогательно. Хотя иногда и не без нотки драмы или лёгкого кошмара.

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Метки: Животное   Момент   зевок   зевота   зубы   кадр   особенность   рефлекс   фото   
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2  комментария
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11k
Летучий Мыш 36 минут назад
Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сонПосмотреть
Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон
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5k
Горожанин Полчаса назад
А где в конце Моника Белуччи с позевотой? Неправильно без неё. Не по людски.
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