Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон

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Зевота – рефлекс, который характерен не только для людей. Наши домашние любимцы зевают в преддверии сна или после него. А ещё от скуки или из желания обратить на себя внимание. Птицы восполняют таким способом нехватку кислорода, крокодил охлаждает свою тушку, а обезьяны ещё и используют зевки как невербальный способ передачи информации.
Зоологи знают далеко не всё о причинах рефлекса у животных. Но все творения природы, застигнутые в этот момент, выглядят очень мило и трогательно. Хотя иногда и не без нотки драмы или лёгкого кошмара.
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