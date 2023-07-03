Неистовые зевальщики, при виде которых тянет в сон

Зевота – рефлекс, который характерен не только для людей. Наши домашние любимцы зевают в преддверии сна или после него. А ещё от скуки или из желания обратить на себя внимание. Птицы восполняют таким способом нехватку кислорода, крокодил охлаждает свою тушку, а обезьяны ещё и используют зевки как невербальный способ передачи информации.