15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом

Удача в жизни может быть разной. Иногда она может спасти чью-то жизнь, а порой преподнести неожиданный сюрприз или просто поднять настроение. Когда это происходит, хочется поделиться этой новостью со всем миром. В этом посте пойдёт речь о таких везунчиках.