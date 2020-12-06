15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом

Удача в жизни может быть разной. Иногда она может спасти чью-то жизнь, а порой преподнести неожиданный сюрприз или просто поднять настроение. Когда это происходит, хочется поделиться этой новостью со всем миром. В этом посте пойдёт речь о таких везунчиках.
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Когда мы приехали посмотреть на Великую Китайскую стену, там не было ни одного туриста. И снег растаял только с одной стороны
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и как же тебе доставили эту фотографию, неуловимый джо?
ага.. пришла по почте фотография с комментарием: "не смогли идентифицировать ваш авто, штраф платить не надо"
У меня рост 196, ноги вообще не влазят
Она теперь каждый вечер к дороге выходит)))