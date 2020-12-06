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15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом

15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом (16 фото)

Автор:
06 декабря 2020 20:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Повернулась   везунчики   лицом   настроение   судьба   счастливые   сюрприз   удача   
17416
16

Удача в жизни может быть разной. Иногда она может спасти чью-то жизнь, а порой преподнести неожиданный сюрприз или просто поднять настроение. Когда это происходит, хочется поделиться этой новостью со всем миром. В этом посте пойдёт речь о таких везунчиках.

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Метки: Повернулась   везунчики   лицом   настроение   судьба   счастливые   сюрприз   удача   
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36  комментариев
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3k
schmubu 5 часов назад
< Голубь очень удачно закрыл камеру, и мне не придётся платить штраф

и как же тебе доставили эту фотографию, неуловимый джо?
< Голубь очень удачно закрыл камеру, и мне не придётся платить штраф и как же тебе доставили эту фотографию, неуловимый джо?
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9k
Bill 58 минут назад
15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом
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7k
? ? ? Час назад
"Голубь очень удачно закрыл камеру, и мне не придётся платить штраф"
ага.. пришла по почте фотография с комментарием: "не смогли идентифицировать ваш авто, штраф платить не надо"
"Голубь очень удачно закрыл камеру, и мне не придётся платить штраф" ага.. пришла по почте фотография с комментарием: "не смогли идентифицировать ваш авто, штраф платить не надо"
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1k
Жэка 3 часа назад
Если приглядеться к фото с аквариумом, можно увидеть что рыба седая
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20k
Сибиряк 4 часа назад
15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом
Ссылка youtu.be
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9k
Нихуахуа Сибиряк Час назад
Мне это напомнило сюжет в "Друзья" про руки близнецы.
Мне это напомнило сюжет в "Друзья" про руки близнецы.
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3k
Руслан 4 часа назад
Адреналин медленно стекал в ботинки.
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676
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
И где тут "высокий рост"? У него от колена до следующего ряда ещё сантиметров 20.

У меня рост 196, ноги вообще не влазят
И где тут "высокий рост"? У него от колена до следующего ряда ещё сантиметров 20. У меня рост 196, ноги вообще не влазят
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676
☣️Месть печенегов☣️ * 4 часа назад
Возможно. Я тоже так подумал, но не факт
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14k
Муки Псаки ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Интервал между рядами увеличен, потому что это проход к аварийному выходу.
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676
☣️Месть печенегов☣️ Муки Псаки 3 часа назад
Там, где аварийный выход должен быть пустой ряд, иначе при эвакуации кто-то споткнется, давка, кого-то затопчут. Не очень похоже, что там есть нормальный проход
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6k
Barachek_Obachek ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Он ещё стоит
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676
☣️Месть печенегов☣️ Barachek_Obachek 2 часа назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Свинке не повезло
Свинке не повезло
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44k
Albert GER Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Мож повезло...
Она теперь каждый вечер к дороге выходит)))
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16k
SolomonA 5 часов назад
Если штраф платить не пришлось - откуда взялось фото? Их ведь не рассылают по маркам машин, а именно по номерам. Скорее всего кадр из базы камеры, как "неустановленый номер"... А подпись к фото - пи дежь..
Если штраф платить не пришлось - откуда взялось фото? Их ведь не рассылают по маркам машин, а именно по номерам. Скорее всего кадр из базы камеры, как "неустановленый номер"... А подпись к фото - пи дежь..
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7k
Cornho Albert GER 4 часа назад
Увы, но в нашем сегодняшнем безумном,безумном, безумном, безумном мире половой признак не всегда оказывается напрямую связан с родом.
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13k
vikklu * 3 часа назад
А нех баяны постить. Найди поновее чего-нибудь.
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11k
* vikklu 3 часа назад
Не мой пост, просто смешит.
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14k
Муки Псаки Cornho 3 часа назад
Если 3,14здёж - можно трактовать как "пустой, бессмысленный разговор, зачастую содержащий недостоверную информацию" - то род, вполне-таки себе мужской.
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7k
Cornho Муки Псаки 2 часа назад
Ну, уж всяко не женский.
Вы прям капитан Очевидность.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−9
22k
Max Shtirlic Князь Курбский 4 часа назад
@Модератор Fishki.net флуд, фридом - ф топку!!!
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7k
Сергей Князь Курбский 4 часа назад
Кому карма позволяет, позовите санитаров!
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131
vova old 5 часов назад
я так летел из москвы в JFK,как на последнем фото, без всякой отмены, людей чуток побольше, но почти не было. правда только один раз
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3k
RALEXXX vova old 5 часов назад
Вот так я в конце марта летел по тому же маршруту.
Вот так я в конце марта летел по тому же маршруту.
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131
vova old RALEXXX 2 часа назад
ага, гдето так, только это было в прошлом августе, и какойто поцреот мне тут минус поставил))) да хоть 10)))
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