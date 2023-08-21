25 людей, которым улыбнулась госпожа Удача

Удача бывает разных форм и размеров — от рождения в богатой семьи или выигрыша в лотерею до более мелких радостей. Например, приехал вечером домой и нашёл место для парковки. Люди в этом списке рассказали о таких приятных визитах госпожи Удачи и для пущей убедительности приложили фотографии.
«Я ухаживала за ней в течение полугода 5 лет назад и плакала, как ребёнок, когда пришло время отдавать её хозяевам. Очень скучала по этой удивительной кошке, которая спала рядом со мной каждую ночь. Несколько дней назад мне написали её хозяева и спросили, не хочу ли я забрать кошку себе, но на этот раз насовсем. Как я могла отказаться! Мы снова вместе и всё как раньше».
4. «У девочки в детстве был щенок, а потом родители отдали его в приют. Девочка выросла и взяла старую собаку в приюте. Проверка чипа показала, что это тот самый пёс»
5. «Мы с другом вместе Рождества отмечаем Брюсдество (Brucemas), обмениваясь подарками на тему Брюса Уиллиса. Кажется, я победил навсегда — этот подарок моему другу уже не переплюнуть»
6. «Я занимаюсь пробежкой на старой грунтовой дороге. Туда выбрасывается мусор. Однажды я остановился и нашел коробку с деньгами»
«Все конверты из разных стран мира. В основном купюры1700-1900-х годов. Самая старая — 1621 года. Некоторые из стран, которых больше не существует».
8. «Где-то с месяц я думала, что потеряла обручальное кольцо во время поездки. И уже не надеялась увидеть его снова. А оно всё это время пряталось на полочке в ванной под дезодорантом мужа»
9. «Если я когда-нибудь вернусь к работе, я укажу эту троицу в своем резюме как, возможно, мое самое большое достижение»
13. «Я решила провести небольшое исследование местности после урагана Дориан. Это то, что я нашла»
19. «Римская монета, которую я нашел во Франции во время поисков с помощью металлодетектора. Император Константин I. Чеканка в Трире (Тревери) Германия. Бронза, 306-337 гг. н.э.»
21. «Я проехал более 160 км, и все мои ключи находились вот на этом месте. Карма определенно была на моей стороне»
23. «Ростов-на-Дону, улица Мечникова. Владельцам машин, между которыми упало дерево, очень повезло»
24. «Я выиграл персональную кастомную приставку Xbox в конкурсе. Она единственная такая в мире, и я очень горжусь этим»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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