25 людей, которым улыбнулась госпожа Удача

«Я ухаживала за ней в течение полугода 5 лет назад и плакала, как ребёнок, когда пришло время отдавать её хозяевам. Очень скучала по этой удивительной кошке, которая спала рядом со мной каждую ночь. Несколько дней назад мне написали её хозяева и спросили, не хочу ли я забрать кошку себе, но на этот раз насовсем. Как я могла отказаться! Мы снова вместе и всё как раньше».