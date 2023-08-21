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25 людей, которым улыбнулась госпожа Удача

25 людей, которым улыбнулась госпожа Удача

Автор:
21 августа 2023 11:23
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Удача   Удачливые   госпожа удача   добрый пост   повезло   приятная мелочь   приятная неожиданность   удачливость   
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Удача бывает разных форм и размеров — от рождения в богатой семьи или выигрыша в лотерею до более мелких радостей. Например, приехал вечером домой и нашёл место для парковки. Люди в этом списке рассказали о таких приятных визитах госпожи Удачи и для пущей убедительности приложили фотографии.

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«Я ухаживала за ней в течение полугода 5 лет назад и плакала, как ребёнок, когда пришло время отдавать её хозяевам. Очень скучала по этой удивительной кошке, которая спала рядом со мной каждую ночь. Несколько дней назад мне написали её хозяева и спросили, не хочу ли я забрать кошку себе, но на этот раз насовсем. Как я могла отказаться! Мы снова вместе и всё как раньше».


«Все конверты из разных стран мира. В основном купюры1700-1900-х годов. Самая старая — 1621 года. Некоторые из стран, которых больше не существует».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Удача   Удачливые   госпожа удача   добрый пост   повезло   приятная мелочь   приятная неожиданность   удачливость   
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2  комментария
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4k
Lexx 15 минут назад
14. Это кислица, ну или по другому заячья капуста. Но не фига не клевер.
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Павел Минуту назад
Бывают в жизни и радости
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