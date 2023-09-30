20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии

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Бразилия известна своей яркой культурой и темпераментными людьми, поэтому погружение в её повседневную жизнь - это нечто особенное! В этом посте вы увидите уникальные и забавные ситуации, которые могли произойти только в этой колоритной стране.
1. Автовокзал в Бразилии принимает бездомных собак и делает для них кровати, чтобы они не мёрзли ночью
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8. Памятник упрямству. Бразильские каменщики залили эту машину цементом после того, как водитель отказался ее двигать, чтобы они могли работать
9. Полиция использует буйволов для патрулирования, потому что они отлично бегают по рекам и болотам
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