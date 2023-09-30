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20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии

20 странных кадров, которые вполне нормальны для Бразилии

Автор:
30 сентября 2023 21:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бразилия   Кадры   Странные   повседневные   ситуации   уникальные   
1558
22

Бразилия известна своей яркой культурой и темпераментными людьми, поэтому погружение в её повседневную жизнь - это нечто особенное! В этом посте вы увидите уникальные и забавные ситуации, которые могли произойти только в этой колоритной стране.

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Метки: Бразилия   Кадры   Странные   повседневные   ситуации   уникальные   
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3  комментария
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6k
Андрей Крылов 4 минуты назад
Брзаилия - очень интересная страна. С интересной, часто неоднозначной, историей и своими "заморочками". И она достойна большего, чем такая вот профанация и крайне дерьмовая тема по поводу этой страны. Минус.
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5k
Kozlodoev 6 минут назад
Пост говно.
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27k
AzuveR 48 минут назад
11. Иллюстрация безопасности в Бразилии . Эту идею бразильцы позаимствовали у нас. 4. Влюблённые капибары . Ага,только капибары так дерутся.
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